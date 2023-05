Ce qu’il faut savoir sur les nouvelles recommandations COVID Booster

Les responsables de la santé ont mis à jour le calendrier des vaccins COVID-19 en vue de la fin de l’urgence nationale de santé publique cette semaine, bien qu’à l’heure actuelle, les changements ne s’appliquent qu’aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées.

Les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que celles dont les médecins conviennent qu’elles ont besoin d’une protection supplémentaire parce qu’elles sont immunodéprimées, peuvent obtenir un autre rappel bivalent fabriqué par Pfizer-BioNTech et Moderna pour cibler les souches omicron de COVID-19, maintenant que le US Food et la Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont signé.

Les enfants et les adultes ont déjà pu obtenir un rappel mis à jour, mais certaines personnes ont fait valoir que les adultes plus âgés devraient se voir offrir un autre vaccin car l’âge avancé vient avec le risque le plus élevé de développer une maladie grave.

Avoir un état de santé immunodéprimé expose également les personnes à un risque plus élevé de maladie grave, et le CDC a également simplifié les recommandations de rappel pour donner aux prestataires de soins de santé plus de marge de manœuvre pour fournir patients immunodéprimés un ou plusieurs rappels supplémentaires comme bon leur semble.

Pour tous les autres, il n’y a pas de nouvelle recommandation de rappel pour l’instant, bien que la FDA et le CDC aient tenu leur promesse de simplifier (au moins un peu) la stratégie vaccinale à l’avenir : toutes les doses de vaccin de Pfizer et Moderna distribuées seront les formules bivalentes, et non les vaccins monovalents originaux qui ciblaient la souche COVID-19 « originale ». Les vaccins de Novavax ou de Johnson & Johnson resteront autorisés en tant qu’options pour les personnes qui ne veulent pas de vaccin à ARNm ou qui ne peuvent pas en prendre.

Voici ce qu’il faut savoir sur qui a besoin d’un rappel et quand.

Capture d’écran d’une présentation du CDC lors de la réunion consultative de la FDA en janvier. Centres américains de contrôle et de prévention des maladies

Ai-je besoin d’un autre booster ?

Toute personne âgée de 6 mois et plus peut recevoir un rappel COVID-19 bivalent. Si vous en avez déjà reçu un (les doses bivalentes ont commencé à être diffusées l’automne dernier), la décision d’en obtenir un autre maintenant dépend de votre âge et de votre état de santé.

Si vous avez 65 ans ou plus, vous pouvez obtenir un deuxième coup de pouce, tant qu’il s’est écoulé au moins quatre mois depuis votre dernier coup. Si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez également recevoir un autre rappel, à condition qu’il se soit écoulé au moins deux mois depuis votre dernière dose, selon la FDA. annonce d’autorisation. L’autorisation de la FDA donne également la « discrétion » aux prestataires de soins de santé de fournir des doses supplémentaires aux patients immunodéprimés comme ils l’entendent. Pour obtenir plus de clarté, vous pouvez parler avec votre médecin.

La nouvelle recommandation de rappel pour les jeunes enfants immunodéprimés est un peu trouble et dépend de leur âge et du vaccin qu’ils ont reçu à l’origine (les vaccins Pfizer et Moderna pour les enfants sont un peu différents et ont des seuils d’âge légèrement différents. Si votre enfant est immunodéprimé ou si vous êtes si vous ne savez pas si une autre dose est nécessaire, consultez votre médecin.)

Pour tous les autres, il y aura des « mises à jour potentielles » de la recommandation de rappel cet automne, selon les CDC. annonce approuvant les changements de rappel.

Les vaccins COVID fonctionneront comme les vaccins contre la grippe à l’avenir



La FDA proposition est que les vaccins COVID-19 soient déployés chaque année, de la même manière que les vaccins annuels contre la grippe, où une souche est sélectionnée pour une protection optimale avant la saison d’automne et d’hiver. Le comité consultatif de la FDA, que vous pouvez regarder en direct, est rendez-vous prévu le 15 juin pour discuter des mises à jour du vaccin pour la campagne de vaccination 2023-2024 qui commencera probablement cet automne.

Bien que nous ne sachions pas encore de quoi les conseillers discuteront ou décideront, s’ils approuvent une nouvelle formule de vaccin pour tout le monde, il est probable qu’une nouvelle recommandation de rappel pour un groupe plus large de personnes viendra avant ou pendant les mois d’hiver, lorsque les voies respiratoires les virus se propagent.

Voici ce qui est à jour sur les vaccins COVID-19 signifie pour votre groupe.

Et les vaccins nasaux ?

Certains scientifiques ont fait pression pour davantage de développement de vaccins muqueux (y compris les vaccins nasaux), car les nouvelles technologies vaccinales pourraient avoir le potentiel potentiel d’offrir une meilleure protection contre les infections contre le COVID-19. A part un présentation à la réunion de janvier par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses sur les vaccins de nouvelle génération, qui a évoqué les avantages des vaccins muqueux, le plan de la FDA ne semble pas pour l’instant aborder les nouvelles technologies vaccinales.

Pour y parvenir, il faut des ensembles de données soutenant l’utilisation de ces vaccins aux États-Unis, ce qui nécessite un financement et une demande. Alors que le gouvernement s’éloigne du paiement des vaccins de tout le monde, « il n’y a tout simplement pas autant d’incitations » à créer et à tester de nouveaux vaccins, y compris les vaccins nasaux et inhalés, Rupali J. Limaye, professeur agrégé de santé internationale à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré en janvier après la première annonce des plans de la FDA pour la nouvelle campagne de vaccination.

« Cela va être un peu difficile de mettre un produit comme celui-là sur le marché, malheureusement », a déclaré Limaye.

Que se passe-t-il avec les hausses de prix des vaccins ?

Moderna a été critiquée plus tôt ce printemps pour avoir prévu d’augmenter le prix de ses vaccins jusqu’à 130 $, soit environ quatre fois le prix que le gouvernement fédéral paie actuellement, une fois que l’urgence de santé publique prendra fin en mai et que le gouvernement fédéral ne couvrira plus le coût de tous les vaccins. . Le prix par dose du vaccin pour adultes de Pfizer coûtera également de 110 $ à 130 $. Cependant, Pfizer n’a pas reçu le même argent ou la même aide fédérale pour ses recherches, selon un Vérification des faits CNN. L’élément financé par les contribuables était l’un des principaux arguments contre Moderna augmentation du prix.

Le 15 février, le même jour, le sénateur Bernie Sanders a annoncé que le PDG de Moderna témoignerait devant un comité sénatorial en mars, la société de vaccins annoncé que son vaccin COVID « continuera d’être disponible gratuitement » pour les personnes aux États-Unis, qu’elles soient assurées ou non. Pour les non-assurés, Moderna a un programme d’aide aux patients qui entrera en vigueur ce printemps. Moderna n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires sur son programme d’assistance aux patients ou sur les prix des vaccins à l’avenir.

Pfizer a également déclaré qu’il aura un programme d’assistance aux patients pour garder les injections gratuites pour les personnes sans assurance maladie et que la société s’attend à ce que la plupart des personnes assurées continuent de ne rien payer de leur poche.

Cependant, les détails des programmes d’assistance des deux sociétés de vaccins pour les non-assurés restent flous, et les compagnies d’assurance étaient susceptibles de payer les vaccins indépendamment des changements de prix. Pour en savoir plus sur les soins de santé après la fin de l’urgence de santé publique COVID-19, lisez comment les traitements pourraient être affectés à partir de ce printemps.