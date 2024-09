Ce qu’il faut savoir sur les menaces à Springfield, Ohio, après de fausses allégations sur les immigrants haïtiens

SPRINGFIELD, Ohio — Une petite ville de l’Ohio a été inondée de fausses menaces à la bombe depuis le débat présidentiel de la semaine dernière, lorsque l’ancien président Donald Trump faussement accusé membres de la communauté haïtienne de Springfield qui enlèvent et mangent des chats et des chiens.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a également des rumeurs Internet amplifiées et démystifiées Les républicains critiquent les politiques d’immigration de l’administration du président Joe Biden, soutenues par l’adversaire démocrate de Trump, la vice-présidente Kamala Harris. Les responsables municipaux reconnaissent les difficultés de croissance liées à l’afflux de quelque 15 000 immigrants haïtiens, mais affirment qu’il n’existe aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle ils dévorent les animaux de compagnie de qui que ce soit.

Plus de 30 alertes à la bombe Des attaques ont été lancées contre des écoles, des bâtiments gouvernementaux et des maisons de fonctionnaires municipaux depuis la semaine dernière, forçant des évacuations et des fermetures. Springfield a également annulé sa célébration annuelle de la diversité, des arts et de la culture en réponse à ces menaces, et mardi, la police d’État a été déployé dans les écoles de la ville.

Voici quelques éléments à savoir sur la situation à Springfield :

Il s’agit principalement d’acteurs étrangers. C’est ce qu’a déclaré le gouverneur de l’Ohio, le républicain Mike DeWine, qui a révélé que la plupart des menaces provenaient de l’étranger. Le bureau du gouverneur a déclaré qu’une enquête criminelle menée par plusieurs agences chargées de l’application de la loi a déterminé que la « grande majorité » des menaces étaient d’origine internationale. Les autorités n’ont pas fourni plus d’informations sur la manière dont les enquêteurs ont déterminé qu’elles provenaient d’un pays étranger, et DeWine n’a pas non plus révélé le nom du pays.

DeWine a envoyé des dizaines de membres de la police routière de l’État de l’Ohio dans les 18 écoles de la ville, où des contrôles seront effectués deux fois par jour pour éviter de nouvelles perturbations et rassurer les parents et les élèves sur la sécurité des bâtiments. Malgré la présence accrue de la police, de nombreux parents ont quand même gardé leurs enfants à la maison mardi.

Entre-temps, des caméras de sécurité ont été installées à des endroits stratégiques de la ville, et un chien renifleur de bombes a été envoyé à Springfield et sera disponible 24 heures sur 24.

Et DeWine a promis 2,5 millions de dollars Depuis plus de deux ans, la police de l’État s’efforce d’accroître le soutien aux soins de santé primaires. La police routière de l’État aide également les forces de l’ordre locales à faire respecter le code de la route. DeWine a déclaré que de nombreux Haïtiens sont des conducteurs inexpérimentés et ne connaissent pas le code de la route américain.

Springfield n’a jamais voulu être sous les projecteurs, pas de cette façon.

Mardi, les responsables municipaux ont déclaré que la désinformation et les mensonges sur les immigrants haïtiens ont semé la peur et la division, perturbé l’apprentissage et coûté de l’argent aux contribuables. Dans un communiqué, ils ont supplié les personnalités publiques, les membres de la communauté et les médias de « dépasser la rhétorique de division et de travailler plutôt à favoriser l’unité, la compréhension et le respect ». Le communiqué ne mentionne pas Trump ou Vance nommément.

Le maire de Springfield, Rob Rue, a déclaré que l’afflux d’immigrants mettait à rude épreuve la police, les hôpitaux et les écoles. Il a également critiqué le gouvernement fédéral, affirmant que la ville avait demandé de l’aide il y a des mois. Mais il a appelé mardi les dirigeants nationaux à « modérer leurs propos et à dire la vérité ».

Emplois et bouche à oreille.

Springfield des emplois industriels ont été supprimés et sa population a considérablement diminué en conséquence La ville a commencé à s’installer à New York vers la fin du siècle dernier. Mais la ville a fait des efforts concertés pour attirer les employeurs et les immigrants haïtiens ont contribué à répondre à la demande croissante de main-d’œuvre dans les usines et les entrepôts. La nouvelle s’est répandue et les Haïtiens ont commencé à arriver en plus grand nombre au cours des dernières années.

Les Haïtiens de Springfield et d’ailleurs sont venus aux États-Unis pour fuir la violence dans leur pays d’origine. De nombreux Haïtiens sont ici sous l’emprise de la violence. programme fédéral appelé Statut de protection temporairequi leur permet de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis, car les conditions sont considérées comme trop dangereuses pour qu’ils puissent retourner en Haïti.

Les membres de la communauté haïtienne disent qu’ils se sentaient mal à l’aise même avant que Trump et Vance ne reprennent et n’amplifient les mensonges sur la consommation d’animaux de compagnie, alors que les résidents de longue date s’irritaient de l’impact des nouveaux arrivants sur l’emploi, le logement et la circulation.

« Certains d’entre eux parlent de vivre dans la peur. Certains ont peur pour leur vie », a déclaré Rose-Thamar Joseph la semaine dernière au Centre d’aide et de soutien à la communauté haïtienne de Springfield.

À un service religieux Dimanche, Mia Perez a déclaré que sa fille avait été évacuée de l’école à deux reprises la semaine dernière.

« À l’école, les enfants se demandent souvent : « Quel goût a le chien ? Quel goût a le chat ? » explique Perez. « Les élèves demandent : « Sommes-nous le genre d’Haïtiens qui mangent ce genre de choses ? Est-ce vrai ? Que se passe-t-il ? » »

« C’est une conversation que je n’étais pas prête à avoir avec ma fille », a déclaré Perez. « Je me suis sentie méprisée par notre culture. »

Rubinkam a fait son reportage dans le nord-est de la Pennsylvanie.