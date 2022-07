Ce qu’il faut savoir sur les manifestations au Sri Lanka

Le président du Sri Lanka a accepté de démissionner plus tard ce mois-ci, a annoncé samedi le président du Parlement du pays, le même jour, des manifestants ont pris d’assaut le domicile et le bureau présidentiels dans une escalade dramatique de la colère du public face à la gestion par le gouvernement d’une crise économique qui s’aggrave.

Les manifestations de samedi étaient les dernières d’un mouvement de protestation de plusieurs mois déclenché par une crise économique sans précédent dans la nation sud-asiatique. Le carburant est presque épuisé, les prix des denrées alimentaires et la faim ont grimpé en flèche et le pays n’a pas remboursé sa dette extérieure. La tourmente a abattu la dynastie politique qui a dominé le Sri Lanka pendant près de deux décennies. Les manifestants ont juré d’occuper le palais présidentiel et la maison du Premier ministre jusqu’à ce que Gotabaya Rajapaksa et Wickremesinghe démissionnent officiellement.