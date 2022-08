Ce qu’il faut savoir sur les injections de rappel d’automne du vaccin contre le coronavirus

Par Laurie McGinley, The Washington Post

31 août 2022 – De nouveaux boosters de coronavirus arrivent à grands pas après l’autorisation mercredi des régulateurs fédéraux. Les injections mises à jour sont conçues pour fournir un bouclier plus solide contre les sous-variantes BA.4 et BA.5 omicron qui causent toujours des dizaines de milliers d’infections et des centaines de décès chaque jour aux États-Unis.

Les boosters feront partie d’une campagne du gouvernement fédéral, qui sera lancée dans quelques jours, pour persuader les Américains de renforcer leurs défenses immunitaires avant une éventuelle augmentation des cas de covid-19 alors que le temps plus frais arrive à l’automne.

Mais les boosters mis à jour ont généré une certaine controverse et confusion. Voici ce que vous devez savoir.

Quand les clichés seront-ils disponibles ?

Les rappels, après avoir reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, doivent maintenant obtenir la bénédiction des Centers for Disease Control and Prevention et de ses conseillers. Cet examen est prévu pour jeudi. Si tout se passe comme prévu, certains clichés pourraient être disponibles ce week-end, et d’autres juste après la fête du Travail.