Ce qu’il faut savoir sur les grèves du travail en Europe

En avril, l’aéroport allemand de Berlin Brandebourg a annulé tous les vols au départ en raison d’un arrêt de travail parmi les agents de sécurité. Fin mai, les cheminots du Royaume-Uni ont lancé la première de trois grèves pour protester contre les salaires, obligeant à réduire le service ferroviaire. Le syndicat français des contrôleurs aériens s’est mis en grève en juin, rejoignant des mois d’action nationale contre la proposition d’augmentation de l’âge de la retraite.

Ce n’est qu’une infime partie des grèves à travers l’Europe et le Royaume-Uni ces derniers mois, et des débrayages attendus à travers le continent. Bon nombre de ces arrêts se produisent dans les secteurs des transports et des voyages – pilotes et bagagistes et travailleurs des trains et des transports en commun. C’est aussi pourquoi ils attirent beaucoup l’attention : parce que ces actions perturbent certains de ces grands Eurotrips post-pandémiques cet été.

Mais ces grèves sont plus importantes que si votre vol vers Malaga décolle comme prévu. L’inflation tenace en Europe et au Royaume-Uni comprime la main-d’œuvre, et ces travailleurs exigent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ce mouvement ne se limite pas aux syndicats liés aux transports. Les frustrations se font sentir dans tous les secteurs, comme en témoignent les grèves menées par les médecins, les infirmières et les enseignants au Royaume-Uni.

« Les travailleurs ont toujours le sentiment qu’ils sont perdants, car si l’inflation est supérieure à votre augmentation de salaire, alors vous avez une baisse de salaire », a déclaré Ronald Erne, professeur d’intégration européenne et de relations de travail à l’University College Dublin School of Business. « Et donc les grèves que nous avons à travers l’Europe, la plupart concernent le renouvellement des accords salariaux, des conventions collectives. »

L’été dernier a également vu des grèves et des arrêts de travail, et certains pays européens ont tendance à voir ces types de débrayages plus fréquemment. De plus, les travailleurs du monde entier et de toutes les industries demandent de meilleurs salaires et conditions d’emploi dans un contexte d’inflation et d’économies en mutation; après tout, les scénaristes aux États-Unis sont en grève depuis plus d’un mois, et une grève potentiellement massive d’UPS se profile également.

Ce n’est peut-être pas exactement un été historique de mécontentement, mais certains endroits connaissent une augmentation notable de l’action syndicale par rapport aux dernières années, comme au Royaume-Uni. Pourtant, ces arrêts sont significatifs, une expression politique de la frustration suscitée par les conditions économiques actuelles.

Et cette expression est difficile à ignorer, que vous prévoyiez ou non une escapade européenne.

Quelle est l’ampleur de ces perturbations ?

Ces arrêts de travail à travers l’Europe et le Royaume-Uni se produisent par vagues. Les travailleurs font grève pendant quelques jours, ou un jour, ou même un après-midi. Ils sont conçus pour être perturbateurs – vols annulés lorsque les pilotes font la grève, rendez-vous médicaux annulés lorsque les médecins du Royaume-Uni sortent – ​​et gagner beaucoup de publicité.

Cela minimise également les retombées financières pour les travailleurs syndiqués, qui pourraient ne pas être payés s’ils sont en grève prolongée. Cela peut également aider à garder l’opinion publique de leur côté, au moins un peu. Au Royaume-Uni, par exemple, l’opinion publique soutient largement les grèves des médecins, des infirmières et d’autres travailleurs du secteur public, mais cela pourrait changer si, plutôt que quelques jours de perturbations, les rendez-vous étaient annulés pendant des semaines et des semaines.

Beaucoup de ces débrayages sont votés et annoncés suffisamment à l’avance pour donner aux gens une chance de planifier. Comme Euronews l’a rapporté, d’autres grèves sont attendues en juin et juillet, afin que les voyageurs puissent se préparer, par exemple, aux grèves de sécurité des aéroports suédois en juillet et aux grèves des transports en commun en Italie.

Et, encore une fois, ces grèves sont visibles parce que ceux qui les organisent sont des travailleurs qui sont fortement syndiqués mais qui ont aussi beaucoup de pouvoir structurel dans l’économie – ceux qui font les choses de la vie quotidienne dont les gens dépendent : transport, assainissement, distribution du courrier, soins de santé. Les grèves sont à certains égards un rappel pas si subtil aux employeurs et aux gouvernements sur l’importance de ces emplois pour l’économie dans son ensemble. Le message : payez-nous équitablement, ou continuez à ressentir la douleur.

L’inflation est obstinément élevée dans l’UE et en particulier au Royaume-Uni, et les travailleurs ne croient pas que leurs salaires suivent

Les conséquences de la pandémie et les chocs de la guerre en Ukraine ont contribué à l’inflation dans le monde, y compris dans l’UE et au Royaume-Uni. De nombreuses économies européennes, en particulier, dépendaient du gaz russe bon marché, et l’invasion de la Russie a provoqué une crise énergétique, obligeant les industries et les ménages à se préparer aux pénuries et à la hausse des prix du pétrole et du gaz et à presque tout ce qui nécessite des apports énergétiques.

Certaines de ces pressions se sont atténuées, mais pas entièrement. En Europe, l’inflation sous-jacente est d’environ 6 %, en baisse mais toujours élevée. Et des poches d’inflation très élevée subsistent, comme pour les denrées alimentaires de base ; Les prix des denrées alimentaires en Europe sont environ 12,5 % plus élevés en mai que l’an dernier.

Au Royaume-Uni, l’inflation est bloquée à environ 8,7 %, bien qu’elle soit en baisse par rapport au pic de l’automne dernier. Comme l’UE et le reste du monde, le Royaume-Uni fait face à la gueule de bois post-Covid et aux perturbations de la guerre d’Ukraine, mais contrairement à l’UE et au reste du monde, il fait face à certaines des répliques probables du Brexit. , et les réajustements économiques et commerciaux qui l’ont accompagné. (L’inflation américaine a augmenté à un taux de 4% en mai, le plus bas en deux ans, à titre de comparaison.)

Dans l’ensemble, la situation économique est difficile, en particulier pour les travailleurs qui voient la hausse des coûts dépasser leurs salaires, qui voient les prix des produits de base prendre une plus grande part de leurs chèques de paie. Et c’est une des principales raisons des grèves récentes.

« L’un des principaux déclencheurs de cela a été l’augmentation soudaine du taux d’inflation », a déclaré Alex Bryson, professeur de sciences sociales quantitatives à l’University College London Social Research Institute, faisant référence au Royaume-Uni. « Ces travailleurs du secteur public sont confrontés à un taux de baisse sans cesse croissant de leurs revenus réels, à moins qu’ils ne puissent en récupérer une partie. »

Au Royaume-Uni, les travailleurs se sont mis en grève dans tous les secteurs, y compris les jeunes médecins et les infirmières du National Health Service britannique. L’inflation élevée de l’année dernière a vraiment réduit les salaires réels des travailleurs. Les jeunes médecins, par exemple, veulent une augmentation de salaire proportionnelle – et des protections contre de futures baisses de salaire. Cela, ainsi que des grèves dans d’autres secteurs, a suscité certaines des activités de travail les plus intenses au Royaume-Uni depuis la Grande Récession – bien que cela ne se compare pas tout à fait à certains troubles de travail passés, comme avec les grèves des mineurs au milieu des années 1980. .

L’Europe connaît également sa part de grèves, et les troubles sociaux à travers le continent ont également des déclencheurs légèrement différents, certains liés aux politiques nationales – comme, encore une fois, les protestations contre les retraites en France – et des conditions ou revendications spécifiques. Mais le problème de l’inflation s’infiltre autour de tous ces mouvements. Ces troubles « reflètent peut-être le dénouement d’une période de stagnation des salaires, où les travailleurs sont maintenant confrontés à une légère augmentation de l’inflation et décident donc d’essayer de s’enfoncer si et où ils le peuvent pour essayer d’arrêter une nouvelle érosion en termes de conditions », dit Bryson.

Quelle est la suite de ces grèves ?

Il est peu probable que la crise du coût de la vie à l’origine de ces troubles sociaux se dissipe complètement cette saison, ce qui signifie que le continent connaîtra probablement davantage d’arrêts de travail et de grèves dans les mois à venir.

La question la plus difficile à répondre est de savoir comment ces mouvements profitent aux travailleurs. « En Europe », a déclaré Erne, « il faut moins pour faire grève, il en faut moins pour amener les employeurs à faire un compromis. »

Bien sûr, cela s’applique de différentes manières au niveau national. La France a poursuivi sa réforme des retraites, après tout, bien que les grèves aient toujours été une sorte de chose en France. En Allemagne, les agents de sécurité aérienne qui ont interrompu des milliers de vols ce printemps ont conclu un accord sur les salaires, mais les cheminots allemands ont rejeté un accord du fournisseur ferroviaire national en mai. Les pilotes sont en grève intermittente sur les salaires avec la compagnie aérienne espagnole Air Europa. Les travailleurs des transports publics italiens ont prévu des grèves localisées dans tout le pays. Mais les cheminots suédois ont annulé une grève en mai après des négociations de dernière minute.

Le Royaume-Uni est un peu plus compliqué, en partie parce qu’il est un peu moins favorable à la main-d’œuvre que de nombreux pays de l’UE. En ce moment, le gouvernement débat de lois anti-grève, qui fixeraient des exigences de service minimum et qui, selon les critiques, portent atteinte aux droits des travailleurs. Pourtant, il y a eu quelques succès – les travailleurs de l’aéroport d’Heathrow ont reporté une grève après des négociations positives. Le gouvernement a proposé un accord pour les infirmières du NHS, bien que certains syndicats l’aient rejeté – et on ne sait pas pour l’instant s’il y aura suffisamment de soutien pour la poursuite de l’action collective. Bien sûr, pour les infirmières et les médecins et autres travailleurs du secteur public dont le salaire est fixé par le gouvernement, ces négociations sont un peu plus compliquées. Mais ces obstacles, à certains égards, sont la raison pour laquelle ces groupes continuent de pousser.

« Je pense qu’ils sont là pour le long terme, car ils pensent que s’ils n’obtiennent pas un règlement décent maintenant, ils auront perdu leur chance », a déclaré Bryson. «Il y a quelque chose d’un truc de la corde raide qui se passe ici. La question est de savoir qui va cligner des yeux en premier.