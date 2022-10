Ce qu’il faut savoir sur les FSA de santé avant l’expiration des règles d’allégement de la loi CARES

“Les gens pourraient avoir plus d’argent que jamais à dépenser et ne pas se rendre compte qu’ils ne peuvent pas reporter un montant illimité”, a-t-elle déclaré. “Ces extensions de secours temporaires expirent.”

Les règles temporaires en vertu de la loi Cares Act de 2020 qui vous permettaient de reporter les fonds FSA non dépensés d’une année à l’autre ou vous donnaient plus de temps pour dépenser l’argent – ​​si votre entreprise a adopté les dispositions – prennent fin le 31 décembre.

Si vous n’êtes pas certain des règles applicables à votre FSA, contactez le service des ressources humaines de votre entreprise, a déclaré Rouleau. Alternativement, vous pouvez consulter votre portail FSA en ligne (si votre entreprise en a un) pour plus d’informations. Il devrait également y avoir un numéro de téléphone au dos de votre carte de débit FSA que vous pouvez appeler.

Plus d’un tiers des travailleurs bénéficiant d’un délai de grâce, soit 37 %, finissent par perdre une partie ou la totalité de leurs cotisations, selon l’EBRI. Cependant, c’est en dessous des 48% avec une date limite traditionnelle du 31 décembre qui perdent de l’argent, et 49% de ceux qui sont autorisés à reporter de l’argent.

Pendant ce temps, la liste des dépenses médicales éligibles pouvant être utilisées par la FSA a été élargie par le Congrès en 2020, et cela s’applique à vous, quelle que soit l’entreprise pour laquelle vous travaillez. Ainsi, vous pourrez peut-être trouver des produits éligibles que vous utilisez couramment pour éviter de perdre des fonds.

Pour commencer, les médicaments en vente libre n’ont plus besoin d’une ordonnance pour être admissibles. Cela inclut des choses telles que les médicaments contre le rhume, les anti-inflammatoires et les médicaments contre les allergies. De plus, les produits de soins menstruels sont désormais éligibles, tout comme les articles devenus pertinents pendant la pandémie : tests Covid à domicile, masques, désinfectant pour les mains et autres équipements de protection individuelle utilisés pour lutter contre le virus.