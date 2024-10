Ce qu’il faut savoir sur les épouses de Lyle Menendez et Erik Menendez

Lyle Menéndezalors âgée de 28 ans, mannequin mariée et réceptionniste de salon Anna Eriksson le 2 juillet 1996, le jour où lui et son frère Erik Méndez ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le double meurtre de leurs parents en 1989, José et Kitty Menéndez.

Anna a commencé à écrire à Lyle en 1993 lors de son premier procès, qui s’est soldé par un procès nul, puis a déménagé en Californie pour être près de lui l’année suivante. Elle est devenue une présence fiable lors du nouveau procès qui a duré des mois et qui a débuté en 1995 et qui a abouti à des condamnations en mars 1996, selon le Los Angeles Times.

Cependant, ils ne pouvaient pas prononcer leurs vœux en personne, Lyle a plutôt franchi le pas par téléphone avec haut-parleur, le marié en garde à vue et la mariée au bureau de l’avocat de la défense. Leslie Abramson.

Il espérait apparemment pouvoir épouser Anna en personne, une fois qu’il savait où il finirait.

« Nous avons une procédure de mariage », a déclaré le porte-parole de l’établissement correctionnel de Californie, le lieutenant. Jack Pitko dit le Horaires de Los Angeles en septembre 1996, après que Lyle et Erik eurent reçu l’ordre de séparer les prisons. « Il y a une liste d’attente… Mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas se marier s’il respecte toutes les règles. »

Anna a demandé le divorce en 2001 après, selon plusieurs rapports de l’époque, avoir découvert que Lyle échangeait des lettres avec d’autres femmes.