Ce qu’il faut savoir sur les élections législatives en France

Comment fonctionnent les élections ?

Les 577 circonscriptions électorales françaises couvrent la métropole, les départements et territoires d’outre-mer, ainsi que les Français résidant à l’étranger. Chaque circonscription dispose d’un siège. Plus de 6 200 candidats sont en lice dans tout le pays.

N’importe quel nombre de candidats peut concourir au premier tour dans chaque circonscription, mais il existe des seuils spécifiques pour atteindre le second tour. Alors que dans la plupart des cas, le second tour mettra en vedette les deux premiers votants, il peut parfois en comporter trois, voire quatre. Celui qui remporte le plus de votes lors de ce second tour remporte la course. (Sous certaines conditions, un candidat qui obtient plus de 50 % des voix au premier tour l’emporte d’emblée.)

Le système à deux tours produit généralement des majorités stables sur lesquelles les gouvernements français peuvent compter, mais cela a un coût. La composition de l’Assemblée nationale ne reflète pas toujours fidèlement le paysage politique plus large du pays et penche généralement en faveur des grands partis. Les plus petits se plaignent que leurs électeurs n’obtiennent pas la représentation qu’ils méritent, ce qui alimente la désaffection à l’égard du système politique.