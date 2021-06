Ce qu’il faut savoir sur les élections de mardi

Un site de vote est considéré comme un vote anticipé aux élections primaires du maire de New York qui a commencé samedi et les électeurs peuvent choisir jusqu’à cinq candidats à New York, aux États-Unis, le 13 juin 2021. Tayfun Coskun | Agence Anadolu | Getty Images

La course apparemment sans fin pour remplacer le maire de New York, Bill de Blasio, franchira un seuil clé mardi alors que les démocrates et les républicains organisent leurs élections primaires. Compte tenu de la domination des démocrates dans la politique urbaine, la primaire de ce parti est surveillée de près, car elle déterminera probablement qui dirigera la plus grande ville du pays après plus d’un an de fermetures induites par la pandémie et de dévastation économique. Alors que la course se concentrait au début sur Andrew Yang, l’ancien candidat à la présidentielle reconnaissable à l’échelle nationale, des sondages récents ont montré que le concours est grand ouvert. Eric Adams, président de l’arrondissement de Brooklyn et officier de police à la retraite, a occupé la tête des derniers sondages.

Candidats à la mairie Eric Adams (L) et Andrew Yang Getty Images

Au total, huit principaux candidats démocrates et deux républicains sont en lice pour succéder à de Blasio, un démocrate progressiste qui se voit interdire de briguer un troisième mandat après avoir exercé huit ans au pouvoir. Alors que le premier jour est le mardi 22 juin, le vote anticipé est déjà en cours. Le vote anticipé s’est ouvert le 12 juin et s’est terminé dimanche. Les premiers rapports suggéraient que le taux de participation avant le jour de la primaire était plus lent que prévu. Les élections primaires sont difficiles à prévoir dans le meilleur des cas, mais cette course risque d’être encore plus en suspens, grâce à un changement des règles de vote. Pour la première fois cette année, l’élection comportera un vote par classement, permettant aux électeurs de nommer dans l’ordre leurs cinq meilleurs candidats préférés.

Avec les systèmes à choix par ordre, le dépouillement des bulletins de vote se fait par tours. Si, au premier tour, aucun candidat individuel n’est le premier choix de 50% des votants, le candidat qui arrive en dernier sera éliminé. Au tour suivant, les électeurs qui ont choisi le candidat éliminé comme premier choix verront leur deuxième choix compté. Ce processus sera répété jusqu’à ce qu’un candidat passe la barre des 50 %. UNE sondage menée plus tôt ce mois-ci, qui tenait compte du vote par classement, a révélé qu’Adams gagnerait au 12e tour. Le sondage, parrainé par WNBC, Telemundo 47 et Politico, a révélé que Kathryn Garcia, une ancienne commissaire à l’assainissement de la ville de New York, terminerait deuxième, l’avocate des droits civiques Maya Wiley prendrait troisième et Yang quatrième.

Le contrôleur municipal et candidat à la mairie, Scott Stringer, a proposé d’installer des toilettes publiques portables dans tous les parcs et terrains de jeux du parc Bellevue South. Lev Radin | LightRocket | Getty Images

Les autres principaux candidats sur le bulletin de vote sont le contrôleur municipal Scott Stringer, la dirigeante à but non lucratif Dianne Morales, l’ancien vice-président de Citigroup Ray McGuire et Shaun Donovan, secrétaire du Logement et du Développement urbain sous l’ancien président Barack Obama. Les candidats républicains sont Fernando Mateo, homme d’affaires et activiste, et Curtis Sliwa, animateur de talk-show et fondateur des Guardian Angels, un groupe controversé de prévention du crime. En termes de collecte de fonds, Yang est en tête du peloton avec le plus de contributeurs individuels, selon un décompte des données de financement de campagne maintenu par Politico. McGuire, le candidat préféré de beaucoup à Wall Street, a recueilli le plus d’argent. Au cours du week-end, dans une démonstration d’unité inhabituelle contre Adams, Yang et Garcia ont fait campagne ensemble pour augmenter leurs chances dans le cadre du système de choix classé. Adams a accusé le duo de s’être associé pour bloquer un candidat noir. La campagne Yang a par la suite qualifié l’accusation de racisme d’Adams de « farfelue ». La course démocrate s’est largement concentrée sur les plans concurrents des candidats pour l’économie de New York ainsi que sur ce qu’ils feraient pour endiguer la montée de la violence armée et d’autres crimes. Les sondages ont montré qu’à l’exception de Covid-19, le crime est en tête de liste des préoccupations des électeurs, suivi du logement abordable et de l’injustice raciale. Les données les plus récentes du département de police de New York, pour le mois de mai, ont montré une augmentation d’une année sur l’autre des vols de 46,7%, des agressions criminelles de 20,5% et des tirs de 73%. Le taux de meurtres au cours de la même période était stable.

Lors du débat final entre les candidats mercredi, le candidat modéré Adams s’est affronté au progressiste Wiley au sujet de la proposition du premier de ramener la tactique controversée de la police stop-and-frisk. Wiley a déclaré que l’arrêt et la fouille étaient racistes, inconstitutionnels et inefficaces. Adams a reconnu que la pratique avait été surutilisée dans le passé, mais a déclaré qu’elle peut être efficace si elle est effectuée correctement.

Les gens manifestent dans la rue devant une manifestation pour financer la police dans un endroit qu’ils appellent la « zone autonome de l’hôtel de ville » en soutien à « Black Lives Matter » dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 30 juin 2020. Carlo Allegri | Reuters

À un autre moment du débat de mercredi, Yang a contesté Adams sur son bilan en matière de maintien de l’ordre. Répondant à une question sur la façon dont il gérerait la criminalité dans la ville, Yang a déclaré qu’il avait reçu l’approbation de la Captains Endowment Association, un syndicat auquel Adams appartenait autrefois. « Les personnes que vous devriez interroger à ce sujet sont les anciens collègues d’Eric au sein du syndicat des capitaines de police, des personnes qui ont travaillé avec lui pendant des années, des personnes qui le connaissent le mieux », a déclaré Yang. « Ils viennent de m’approuver pour être le prochain maire de New York. Ils pensent que je suis un meilleur choix qu’Eric pour assurer notre sécurité et celle de nos familles. » Les candidats se sont disputés pour savoir si la réduction du financement de la police était une bonne idée. Certains progressistes à travers le pays, dont la représentante influente Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont fait pression pour éliminer le financement de la police l’année dernière après que la vidéo du meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis se soit largement répandue.

Un participant tenant une pancarte Defund The Police lors de la manifestation. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Brooklyn lors d’une marche massive pour demander justice pour George Floyd, tué par l’officier Derek Chauvin et pour lancer un appel fort au financement des forces de police. Erik McGregor | LightRocket | Getty Images

Morales, Wiley, Stringer et Donovan soutiennent les réductions du budget du NYPD, contrairement à Adams, Garcia et Yang, selon le média local. Gothamiste. McGuire a déclaré mercredi qu’il pensait que le financement de la police était la pire idée avancée par l’un de ses rivaux. La discussion sur le financement de la police a suscité l’un des échanges les plus enflammés du débat de mercredi. McGuire, qui est noir, a déclaré que les communautés « noires et brunes » n’étaient pas favorables au financement de la police.

Ray McGuire, candidat à la mairie de New York, prend la parole lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les dirigeants américains d’origine asiatique et les candidats à la mairie de New York dénoncent la montée des attaques contre les Américains d’origine asiatique au National Action Network à New York, le 18 mars 2021. Edouard Munoz | Reuters

En réponse, Morales, qui est afro-latina, a déclaré: « Comment osez-vous supposer parler au nom des communautés noires et brunes en tant que monolithe. » « Vous savez quoi, je viens de le faire », a répondu McGuire. Les candidats ont également défendu des positions divergentes sur la sortie de la ville du malaise créé par le Covid et les mesures qui ont été mises en place pour enrayer sa propagation. Parmi les propositions les plus en vogue figurent les différentes manières que les candidats ont proposées pour apporter un soulagement direct aux New-Yorkais. Yang, qui a fait campagne pour l’investiture démocrate à la présidence sur la base de sa proposition d’un revenu de base universel de 1 000 dollars par mois pour chaque Américain, a présenté un plan quelque peu similaire pour New York. Yang a proposé environ 2 000 $ par an pour environ 500 000 habitants de la ville à faible revenu. Adams et d’autres dans la course ont attaqué Yang pour son manque de détails, en particulier en ce qui concerne la façon dont il financerait son plan. Adams a suggéré son propre plan d’un milliard de dollars pour fournir jusqu’à 4 000 dollars par an aux résidents à faible revenu sous la forme d’un crédit d’impôt.

Maya Wiley, candidate démocrate à la mairie de New York, s’exprime lors d’une conférence de presse avec Andrew Yang, également candidat à ce poste, alors qu’ils font campagne à Brooklyn, New York, le 11 mars 2021. Edouard Munoz | Reuters

Une autre grande proposition économique vient de Wiley, dont la plate-forme appelle à un « programme d’infrastructure, de relance et d’emploi de type Works Progress Administration » qui comprendrait un programme de dépenses en capital de 10 milliards de dollars. À ce jour, de Blasio n’a pas émis d’approbation dans la course pour devenir son successeur. Cependant, le New York Times a signalé que le maire est censé favoriser Adams. Le propre soutien du journal est allé à Garcia, que le comité de rédaction a qualifié de « le plus qualifié. » Quelques scandales personnels ont également ébranlé la course. En avril, Gothamist signalé qu’un ancien stagiaire de Stringer, Jean Kim, a allégué que Stringer l’avait agressée sexuellement à plusieurs reprises il y a deux décennies. Stringer a nié les allégations, et rapporter par le média d’investigation The Intercept a soulevé des doutes sur l’exactitude des affirmations de Kim, mais l’accusation s’est néanmoins avérée préjudiciable à la campagne de Stringer. En juin un deuxième femme accusée Stringer de harcèlement sexuel et d’avances non désirées. Stringer a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de la conduite présumée. Adams, pour sa part, a fait l’objet d’un examen minutieux pour savoir s’il habitait ou non à New York. Alors qu’Adams dit qu’il vit dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, il possède également une coopérative à Fort Lee, New Jersey, avec son partenaire. Plus tôt ce mois-ci, Politico a publié un enquête soulevant des questions sur l’endroit où vit Adams, et notant qu’il a passé des nuits à la campagne électorale dans un bâtiment du gouvernement à Brooklyn.