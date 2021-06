Ce qu’il faut savoir sur les derniers logiciels iPhone et Android

Alors que la pandémie recule à travers le pays, beaucoup de choses ont changé dans notre façon de travailler et de vivre. Certains d’entre nous prévoient maintenant de retourner au bureau, tandis que d’autres continueront de travailler à domicile. Beaucoup d’entre nous feront les deux. Les logiciels de nos téléphones, qui ont été nos outils les plus essentiels pendant la pandémie, évoluent également pour cette nouvelle réalité. Les changements sont une gracieuseté d’Apple et de Google, qui ont récemment dévoilé leur dernier logiciel de téléphone conçu pour cette ère de travail à distance hybride accélérée par Covid. Cette semaine, Apple a présenté iOS 15, son prochain système d’exploitation pour iPhone. Le logiciel donne aux propriétaires d’appareils de nouveaux outils pour tracer des limites pour le travail hybride, comme un message d’état qui permet aux autres de savoir que vous êtes occupé avant de vous envoyer un message. FaceTime, le logiciel de visioconférence d’Apple, connaîtra également sa plus grande expansion depuis ses débuts il y a plus de dix ans. Le service sera enfin ouvert aux appareils non Apple, y compris les téléphones Android, et a été amélioré pour que les sessions vidéo aient une meilleure apparence et un meilleur son. Le mois dernier, Google a présenté Android 12, son dernier système d’exploitation pour appareils mobiles. L’entreprise s’est concentrée sur la rationalisation de la conception de son logiciel pour aider les gens à faire leur travail plus efficacement, y compris un menu de raccourcis pour accéder plus rapidement à leurs outils préférés.

Pour Carolina Milanesi, analyste en technologie grand public pour Creative Strategies, les changements dans iOS 15 et Android 12 – en particulier l’outil d’Apple pour définir les limites numériques – reflètent la façon dont nos vies et notre travail changent à nouveau alors que nous essayons de laisser la pandémie derrière nous. « Cette petite invite qui dit que les gens ne veulent pas être dérangés va être vraiment importante », a-t-elle déclaré. « Vous préparerez peut-être votre message le week-end, mais vous n’appuyez sur envoyer que le lundi matin, de cette façon, vous ne forcez pas les autres à travailler le week-end. Cela enlève la pression. » Apple et Google m’ont présenté les points forts de leurs nouveaux systèmes d’exploitation mobiles, qui incluent également de nouveaux contrôles de confidentialité et des améliorations des caméras des téléphones. Les deux systèmes devraient sortir cet automne. Voici ce que vous devez savoir. Apple et Google veulent que vous soyez plus productif. Coincés à la maison pendant la majeure partie de l’année dernière, beaucoup d’entre nous sont devenus scotchés à nos écrans de téléphone, discutant lors d’appels vidéo et envoyant des messages à leurs proches au milieu de sessions de doomscrolling. Pour certains, cela rendait impossible de rester concentré sur une seule tâche.

En réponse, le nouveau logiciel d’Apple fournit aux propriétaires d’iPhone des outils pour minimiser les distractions, tandis que Google a ajouté des boutons pour aider les gens à effectuer des tâches sur le téléphone plus rapidement.

Considérez une nouvelle fonctionnalité d’Apple, appelée Focus. La mise au point peut être utilisée pour définir des lignes de démarcation pour différentes parties de votre journée. Vous pouvez diviser votre journée en catégories comme la vie personnelle, le travail et le sommeil. Pour chacun de ceux-ci, vous décidez ensuite quelles personnes et applications peuvent provoquer l’apparition de notifications sur votre téléphone. Pendant le travail, vous pouvez configurer le téléphone pour que seuls les messages de votre patron apparaissent sous forme de notifications ; les autres notifications seront désactivées. Si vous souhaitez rester concentré sur votre vie personnelle, vous pouvez autoriser uniquement les notifications de la famille et des amis. Vous pouvez également régler le téléphone sur Ne pas déranger et afficher un message d’état tel que « À la date limite » ou « Au cinéma ». Les personnes qui essaient de vous envoyer un message verront ce statut et pourraient envisager de vous envoyer un message plus tard. Les changements de Google sont plus cosmétiques. Il a repensé les commandes d’Android pour inclure de gros boutons rectangulaires pour un accès facile aux fonctions telles que la lampe de poche, les paramètres Internet et l’enregistreur audio. Laissez-nous vous aider à protéger votre vie numérique Avec la dernière mise à jour du logiciel mobile d’Apple, nous pouvons décider si les applications surveillent et partagent nos activités avec d’autres. Voici ce qu’il faut savoir. Un peu d’entretien sur vos appareils et vos comptes peut grandement contribuer à maintenir votre sécurité contre les tentatives indésirables de tiers d’accéder à vos données. Voici un guide des quelques changements simples que vous pouvez apporter pour vous protéger et protéger vos informations en ligne. Avez-vous déjà pensé à un gestionnaire de mots de passe ? Tu devrais. Il existe également de nombreuses façons de balayer les traces que vous laissez sur Internet.

FaceTime d’Apple bénéficie d’une mise à niveau semblable à celle de Zoom. La visioconférence est devenue un moyen de communication omniprésent pour les réunions de bureau, les happy hours et les séances de yoga. Aujourd’hui, FaceTime d’Apple fait l’objet d’une refonte majeure, avec plus de fonctionnalités et la possibilité de fonctionner avec des appareils non Apple. Ces changements le placent davantage sur un pied d’égalité avec Zoom, l’application de visioconférence n ° 1. Pour la première fois avec iOS 15, FaceTime sera accessible via un navigateur Internet. Cela signifie que les utilisateurs d’Android et de Windows peuvent utiliser leurs navigateurs pour discuter en vidéo avec les utilisateurs d’iPhone dans une session FaceTime en cliquant sur un lien. Mais les nouvelles fonctionnalités les plus remarquables de FaceTime restent exclusives aux utilisateurs d’Apple. SharePlay permettra aux propriétaires d’iPhone lors d’un appel FaceTime d’utiliser une application ensemble. Si vous diffusez un film et appuyez sur le bouton SharePlay, l’autre personne de l’appel pourra diffuser le film simultanément. Si un utilisateur Android participe à l’appel FaceTime, la fonction SharePlay ne fonctionnera pas du tout.

Le logiciel de l’appareil photo d’Apple rattrape Google. Pendant des années, Apple et Google se sont affrontés pour proposer des appareils photo pour téléphones qui produisent d’excellentes photos. Mais le logiciel de l’appareil photo d’Apple a pris du retard sur le logiciel de Google, qui est alimenté par l’intelligence artificielle. Dans iOS 15, Apple prend des mesures pour rendre son logiciel de caméra plus intelligent. Avec une fonctionnalité qu’Apple appelle Live Text, les utilisateurs d’iPhone pourront bientôt faire plus avec la capacité de l’appareil photo à fonctionner comme un scanner de documents. Si vous avez pris une photo d’un reçu de restaurant, par exemple, vous pourrez utiliser Live Text pour appuyer sur le numéro de téléphone sur la photo pour appeler le restaurant. Ou si vous dirigez la caméra vers une étiquette de suivi, vous pouvez appuyer sur le numéro de suivi pour suivre immédiatement le colis – aucune saisie n’est requise. Les propriétaires d’appareils Apple pourront également extraire ces types d’images plus tard avec une recherche par mot-clé. Donc, si vous avez pris une photo d’une recette manuscrite, vous pouvez ouvrir votre album photo et taper le nom de la recette pour rechercher l’image. À ce stade, vous pouvez également convertir les notes griffonnées de la recette manuscrite en texte et les transférer sur un bloc-notes numérique. La technologie qui l’alimente est connue sous le nom de reconnaissance optique d’images, associée à une certaine intelligence artificielle. L’application photo d’Android propose une fonctionnalité similaire, Lens, depuis environ quatre ans. Et Google rattrape Apple sur la confidentialité. Apple a fait des vagues au cours des dernières années avec des outils pour protéger la confidentialité des utilisateurs, y compris un bouton qui permet aux propriétaires d’iPhone de demander aux applications de ne pas suivre et partager leurs activités avec des tiers comme les spécialistes du marketing. Google, dont les revenus reposent principalement sur la diffusion d’annonces numériques, n’a pas répondu avec une invite similaire pour que les gens se désengagent facilement du suivi. Mais Android 12 donnera aux gens plus de transparence sur les données que les applications collectent et fournira de nouveaux contrôles pour restreindre l’accès d’une application aux données. Un outil, que Google appelle un tableau de bord de confidentialité, affiche une chronologie des applications qui ont accès à différentes parties du téléphone tout au long de la journée. Cela pourrait montrer qu’une application de réseau social a tapé sur votre appareil photo à 13 heures et qu’une application météo a utilisé votre position à 15 heures.