Ce qu’il faut savoir sur les contestations judiciaires concernant l’annulation des prêts étudiants

Deux des contestations judiciaires intentées contre le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden ont atteint la Cour suprême des États-Unis.

En août, Biden a annoncé que des dizaines de millions d’Américains seraient éligibles à l’annulation de leur dette d’études : jusqu’à 20 000 dollars s’ils recevaient une bourse Pell à l’université, un type d’aide disponible pour les familles à faible revenu, et jusqu’à 10 000 dollars s’ils n’a pas. Les personnes qui gagnaient plus de 125 000 $ ou les familles gagnant plus de 250 000 $ ont été exclues de l’allégement.

Depuis lors, les républicains et les groupes conservateurs ont déposé au moins six poursuites pour tenter de tuer la politique, arguant que le président n’a pas le pouvoir d’annuler la dette des consommateurs sans le Congrès et que la politique est nuisible.

L’administration Biden insiste sur le fait qu’elle agit dans le cadre de la loi, soulignant que la loi Heroes Act de 2003 accorde au secrétaire américain à l’éducation le pouvoir de déroger aux réglementations relatives aux prêts étudiants en cas d’urgence nationale. Le pays a opéré tusous déclaration d’urgence due au Covid depuis mars 2020.

La bataille a fait son chemin devant les tribunaux, et maintenant les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis ont programmé leurs arguments juridiques très médiatisés sur le plan de fin février.

Voici ce que vous devez savoir sur les deux affaires qui seront entendues.