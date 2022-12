Ce qu’il faut savoir sur les comptes d’épargne-santé à l’approche de la retraite

Ariel Skelley | La banque d’images | Getty Images

Si vous avez un compte d’épargne-santé et que vous approchez de l’âge de la retraite, sachez que certaines règles sont différentes pour les personnes âgées. Les HSA, qui ne peuvent être utilisées qu’en conjonction avec des plans de santé dits à franchise élevée, offrent un avantage « triple fiscal » : les cotisations sont versées avant impôt, tous les revenus sont exonérés d’impôt et les retraits qualifiés ne sont pas non plus imposés. Alors que les HSA sont similaires aux comptes de dépenses flexibles – qui vous permettent également de mettre de côté de l’argent avant impôt pour les dépenses de santé – ils sont assortis de règles particulières qui peuvent être déroutantes, mais qu’il est important que les Américains plus âgés sachent lorsqu’ils planifient leur retraite ou partielle. retraite. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les 10 meilleures régions métropolitaines pour les acheteurs d’une première maison “Il est utile de savoir à des fins de planification, mais aussi pour tirer le meilleur parti des avantages fiscaux des HSA”, a déclaré Stephen Durso, directeur associé des services à la clientèle chez WTW, une société de conseil en avantages sociaux. Les plafonds de cotisation standard au HSA pour l’année prochaine sont de 3 850 $ pour la couverture personnelle (contre 3 650 $ en 2022) et de 7 750 $ pour la couverture familiale (contre 7 300 $ cette année). La définition d’un plan de santé éligible à la HSA et à franchise élevée pour 2023 dépend de si vous avez une couverture individuelle ou familiale. Un plan solo devrait avoir une franchise d’au moins 1 500 $ et une limite maximale de 7 500 $ sur les frais remboursables. Pour la couverture familiale, la franchise est d’au moins 3 000 $, avec un maximum de 15 000 $ sur ce que les membres paient de leur poche.

Voici quelques éléments clés à connaître sur les HSA à l’approche de la retraite.

1. Vous avez droit à une cotisation de « rattrapage » à 55 ans

Vous pouvez verser 1 000 $ supplémentaires dans votre CGS une fois que vous atteignez l’âge de 55 ans. Si vous et votre conjoint avez des CSS distincts mais êtes soumis à des plafonds de cotisation pour la couverture familiale, vous pourrez chacun verser cette contribution de « rattrapage » de 1 000 $ une fois éligible en fonction de votre âge. , selon le fisc. “Tant qu’ils sont tous les deux couverts, ils pourraient chacun avoir leur propre HSA – et devraient avoir le leur pour contribuer au montant de rattrapage de 1 000 $”, a déclaré Durso. Pour les cotisations régulières et de rattrapage, vous avez jusqu’à la date limite de déclaration de revenus de l’année prochaine pour effectuer vos cotisations HSA. Ainsi, pour l’année d’imposition 2022, la date limite serait le 18 avril 2023.

2. Medicare et HSA ne font pas bon ménage

Vous devenez éligible à Medicare à 65 ans. Pour les personnes qui travaillent encore, il est courant de continuer à utiliser le plan de santé de leur employeur parallèlement à Medicare Part A (couverture hospitalière) et, peut-être, Part B (soins ambulatoires). Cependant, une fois que vous vous êtes inscrit à Medicare – même si ce n’est que pour la partie A – vous ne pouvez plus contribuer à un HSA, même si vous utilisez toujours le plan à franchise élevée de votre employeur. Les bénéficiaires de Medicare sont autorisés à utiliser leurs fonds HSA pour payer des frais médicaux, mais ne peuvent pas créer un nouveau HSA ou y contribuer.

De plus, il peut y avoir des problèmes avec les HSA si vous cotisez toujours à un et que vous retardez l’inscription à la fois à l’assurance-maladie (au-delà de 65 ans) et à la sécurité sociale (au-delà de l’âge de la retraite à taux plein, tel que défini par le gouvernement). “L’essentiel est que si vous êtes inscrit à Medicare, vous n’êtes pas éligible pour contribuer à une HSA”, a déclaré Durso. “Beaucoup de personnes âgées ne s’en rendent pas compte.”

3. La pénalité fiscale pour les dépenses non éligibles disparaît