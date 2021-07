Ce qu’il faut savoir sur les chances de Gavin Newsom

Avant Newsom, le premier gouverneur à faire face à une élection de rappel était alors le gouverneur. Gray Davis, un démocrate, qui a perdu contre le républicain Arnold Schwarzenegger lors des élections de rappel de 2003.

Contrairement à Davis, cependant, les experts et les sondages récents indiquent que Newsom survivra probablement au rappel et vaincra le près de 60 candidats courir contre lui.

Les rivaux les plus en vue de Newsom sont les républicains, dont l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer et l’ancien représentant américain John Cox de Sacramento. Caitlyn Jenner, star de télé-réalité et ancienne athlète olympique, est également en course, avec l’aide de l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Brad Parscale.

« À ce stade, il serait choquant si le rappel réussissait », a déclaré le consultant du GOP, Rob Stutzman, qui a été directeur des communications de l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger.

« Covid a décliné, l’économie refait surface et il y a beaucoup plus de démocrates que de républicains dans cet État qui voteront en sa faveur. Je pense que Newsom devrait être en bonne forme », a déclaré Stutzman.

UNE sondage réalisé début mai par le Public Policy Institute of California, ou PPIC, a constaté que 57% des électeurs probables soutiendraient Newsom lors de l’élection tandis que 40% voteraient pour le rappeler.

Le sondage a également révélé que la cote d’approbation de l’emploi de Newsom parmi les électeurs probables est de 54%, ce qui est presque le double de la cote d’approbation de Davis en 2003, selon le président du PPIC, Mark Baldassare.

Pour expliquer ces données, Baldassare cite « deux indicateurs importants » de la réputation de Newsom qui se sont considérablement améliorés entre janvier et mai de cette année. Cela inclut les perceptions des Californiens sur l’économie américaine et Covid, qui sont également des points de données enregistrés dans le sondage.

« Ces indicateurs se sont manifestement améliorés au cours des derniers mois, plaçant le gouverneur Newsom dans une position relativement forte alors qu’il fait face à un rappel », a déclaré Baldassare.