Ce qu’il faut savoir sur les cas humains, les vaccins

Des vaches sont vues debout dans un parc d’engraissement le 14 juin 2023 à Quemado, Texas. Brandon Bell | Getty Images

Les autorités sanitaires américaines surveillent et se préparent à combattre la grippe aviaire chez l’homme, même s’ils soulignent que le risque pour le grand public reste faible. Une souche de grippe aviaire appelée H5N1 a été confirmée vaches laitières dans neuf États américains, ainsi que deux personnes, au milieu d’une épidémie mondiale en cours chez la volaille et d’autres animaux. Le dernier cas était a annoncé mercredi un ouvrier d’une ferme laitière du Michigan. Un Enfant australien a également été récemment infecté par la grippe aviaire, a annoncé mardi le pays. Le H5N1 se propage parmi davantage d’espèces animales dans le monde depuis 2020, mais sa détection dans le bétail américain plus tôt cette année était une surprise à laquelle les responsables de la santé ne s’attendaient pas. Dans de rares cas, les virus de la grippe aviaire se propagent aux humains et peuvent provoquer symptômes légers à sévères cela peut nécessiter une hospitalisation. Il n’existe actuellement aucune preuve que le H5N1 se transmette d’une personne à l’autre. Les Centers for Disease Control and Prevention ont également déclaré que le risque d’infection est plus haut parmi les ouvriers agricoles que dans la population générale. Pourtant, le gouvernement américain, ainsi que les départements de santé des États et locaux, surveillance infections nouvelles et émergentes chez les humains et les animaux. Les agences fédérales aux États-Unis et ailleurs suivent également le virus H5N1 depuis des années pour suivre son évolution. Le gouvernement américain dispose depuis longtemps de stocks de vaccins et de médicaments destinés à être utilisés en cas d’éventuelle pandémie de grippe aviaire. La semaine dernière, il a commencé le processus de préparation près de 5 millions de doses des vaccins devraient être bien adaptés contre le H5N1, entre autres efforts de réponse, a confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux à CNBC. Certains experts en maladies infectieuses ont déclaré à CNBC que le gouvernement américain semble généralement préparé si la grippe aviaire commence à se propager plus largement et plus facilement aux humains, surtout par rapport à l’équipement du pays pour la pandémie de Covid. Les experts ont déclaré que la plupart des outils nécessaires sont déjà disponibles, mais que le gouvernement doit veiller à les déployer efficacement, si nécessaire. « De nombreux éléments sont déjà en place qui nous aident à comprendre que nous pouvons réagir plus rapidement », a déclaré le Dr. Andrew Pekosz, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « Mais comme c’est toujours le cas, c’est une question d’efficacité de nos réponses, n’est-ce pas ? Nous savons ce que nous pouvons faire. Nous devons simplement être capables de le faire efficacement. » La dernière infection humaine chez un travailleur laitier du Michigan n’est pas une surprise, selon les experts et le gouvernement. Le CDC a déclaré mercredi que des cas similaires chez l’homme pourrait être identifié car des niveaux élevés de virus ont été trouvés dans le lait cru de vaches infectées.

Des millions de doses de vaccin

Le gouvernement américain a actuellement deux virus vaccins candidats qu’il estime être un bon match pour le H5N1. Ces candidats sont versions affaiblies d’un virus qui déclenche une réponse immunitaire protectrice contre lui dans l’organisme et peut être utilisé pour produire des vaccins. Les deux candidats sont déjà disponibles pour les fabricants, selon le CDC. Le gouvernement a lancé la semaine dernière le processus de fabrication de 4,8 millions de doses de ces vaccins humains au cas où ils seraient nécessaires, a confirmé le HHS. Pekosz a qualifié ces doses de « première ligne de défense au cas où nous constaterions une transmission interhumaine ». Il a déclaré que ce nombre est suffisant pour endiguer une épidémie à ses débuts, ce qui pourrait nécessiter la vaccination des ouvriers agricoles et de certains agents de santé. Mais il a ajouté qu’il en faudrait bien plus pour les plus de 300 millions d’habitants des États-Unis si le virus se propage largement parmi les humains. « 5 millions ne nous mènent pas très loin. C’est juste un début rapide », a déclaré Pekosz. Les autorités sanitaires américaines ont déclaré plus tôt ce mois-ci que le gouvernement pourrait expédier plus de 100 millions de doses de vaccins humains contre la grippe aviaire dans un délai de trois à quatre mois si nécessaire, a rapporté NBC News. Notamment, les gens auront besoin de deux doses d’un vaccin, ce qui signifie que 100 millions de doses suffisent seulement pour 50 millions de personnes. Cela suggère que les États-Unis auraient besoin d’environ 600 millions de vaccins s’ils voulaient vacciner l’ensemble de la population. Le gouvernement est confronté à une décision difficile quant au nombre de clichés à préparer, d’autant plus qu’il faut plusieurs mois pour les réaliser. « C’est soit trop peu, soit trop. Par exemple, si vous préparez trop de nourriture, une grande partie de la nourriture est gaspillée », a déclaré le Dr. Peter Chin-Hong, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’UCSF Health. « C’est vraiment toute la grande énigme actuelle avec un vaccin chaque fois qu’il y a une menace potentielle. Ce sont les aspects du coût élevé et du risque élevé. » Il a déclaré que la désinformation et l’hésitation à la vaccination après Covid rendaient cette décision encore plus difficile. Mais Chin-Hong a déclaré qu’il pensait « qu’on ne peut jamais vraiment investir trop » dans la préparation à d’éventuelles pandémies, en particulier à une époque où le changement climatique, la croissance démographique et d’autres facteurs les rendent de plus en plus probables. La Food and Drug Administration devrait approuver les vaccins contre la grippe aviaire avant leur déploiement. Mais Pekosz a déclaré qu’il s’agirait probablement d’une « procédure rapide » puisque la FDA est habitué à autoriser les vaccins contre la grippe saisonnièrequi sont fabriqués selon le même processus de fabrication que les vaccins contre la grippe aviaire.

Coups d’ARNm potentiels

Les autorités sanitaires américaines sont également en pourparlers avec les fabricants de vaccins à ARN messager au sujet d’éventuels vaccins contre la grippe aviaire pour les humains. Peu de détails ont été partagés sur ces négociations, mais le HHS a déclaré qu’une annonce finale était attendue prochainement. Contrairement aux vaccins traditionnels contre la grippe, l’ARNm agit en apprenant aux cellules à produire un fragment inoffensif de virus, qui déclenche une réponse immunitaire contre certaines maladies. C’est la même technologie dans les deux cas Pfizer et Moderne ont utilisé dans leurs vaccins Covid. Chin-Hong a déclaré que les vaccins à ARNm pourraient être mis à jour plus rapidement pour correspondre aux souches de grippe aviaire actuellement en circulation. Mais il a ajouté que ces vaccins présentent leurs propres défis, comme la nécessité de les conserver à des températures extrêmement froides. Dans une déclaration à CNBC, Moderna a confirmé qu’elle était impliquée dans des négociations avec le gouvernement concernant son vaccin expérimental contre la grippe pandémique, l’ARNm-1018. Il cible la souche exacte du virus responsable de l’épidémie chez les bovins laitiers. La société de biotechnologie a commencé à tester ce tir lors d’un essai précoce ou intermédiaire l’été dernier. Pfizer a refusé de confirmer les négociations avec le gouvernement. La société a déclaré qu’elle continuait de surveiller la propagation du H5N1 et d’étudier ses vaccins candidats contre la grippe pandémique à base d’ARNm dans le cadre d’un premier essai.

Surveillance des virus et traitements