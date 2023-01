Ce qu’il faut savoir sur les alternatives aux cuisinières à gaz

Les cuisinières à gaz, longtemps appréciées des cuisiniers, ont commencé à ressembler à des parias de la cuisine ces dernières semaines.

Les risques environnementaux et sanitaires étant mis en lumière, des villes comme New York et Berkeley, en Californie, les interdisent dans les nouveaux bâtiments, et la gouverneure Kathy Hochul de New York a proposé cette semaine ce qui serait la première mesure de ce type à l’échelle de l’État.

Bien que le débat autour des cuisinières à gaz soit loin d’être réglé, les interdictions – motivées en partie par un lien possible avec l’asthme infantile et les effets négatifs sur la santé, et par les effets nocifs des combustibles fossiles sur le climat – ont tout le monde, des cuisiniers à domicile aux chefs de restaurant et maintenant promoteurs immobiliers reconsidérant la source de la chaleur produite dans leurs fours et poêles.

Il peut y avoir plus d’incitations à le faire : l’électricité est désormais la source d’énergie la plus courante à l’échelle nationale pour la cuisson, selon l’Energy Information Administration des États-Unis, l’agence fédérale des statistiques sur l’énergie. Un vaste projet de loi sur la santé, le climat et les taxes promulgué en août alloue plus de 4 milliards de dollars pour des remises aux consommateurs sur les appareils électriques à haut rendement, y compris les cuisinières, ce qui renforce l’élan autour de la recherche d’alternatives au gaz.

Alors, qu’est-ce qu’un gourmet soucieux de l’environnement et soucieux de son budget doit faire ?

Voici les alternatives les plus populaires.

L’induction utilise des ondes magnétiques pour le chauffage et est rapide et précise, mais toutes les casseroles ne sont pas compatibles avec elle. Seules les casseroles magnétiques faites de matériaux tels que la fonte et l’acier inoxydable peuvent être utilisées sur les cuisinières à induction. Bien qu’elles aient tendance à être plus chères que les autres options, les tables de cuisson à induction peuvent être portables, et elles chauffent et refroidissent rapidement.