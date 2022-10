Ce qu’il faut savoir sur les allégations de la Russie concernant la “bombe sale” de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont qualifié de fausse l’allégation non étayée de Moscou selon laquelle Kyiv envisage de faire exploser une “bombe sale” sur son propre sol et d’en blâmer la Russie, et les alliés disent qu’il s’agit d’une tentative de créer un prétexte pour intensifier la guerre. L’Ukraine a également rejeté l’accusation, appelé à davantage de sanctions contre la Russie et fait des déclarations non étayées contre Moscou.

L’allégation de la Russie a déclenché une tempête diplomatique qui pourrait déborder sur une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

Une bombe sale combine des explosifs conventionnels avec des matières radioactives pour semer la panique, bien qu’aucune attaque réussie avec elle n’ait jamais été enregistrée. Voici pourquoi le concept attire l’attention maintenant :

Pourquoi les allégations de la Russie concernant une “bombe sale” dans la guerre provoquent-elles une tempête diplomatique ?

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait cette déclaration ce week-end conversations avec ses homologues dans des pays comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Selon le ministère russe de la Défense, Choïgou s’est dit préoccupé par “d’éventuelles provocations de l’Ukraine avec l’utilisation d’une ‘bombe sale'”, et a décrit la situation en Ukraine comme “se détériorant rapidement”.

Des diplomates des États-Unis, de France et de Grande-Bretagne ont par la suite réfuté cette affirmation, déclarant dans un communiqué conjoint dimanche : “Nous rejetons tous les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire”. Ils ont présenté cette affirmation comme un autre exemple de la diffusion de fausses informations par la Russie pendant la guerre.

John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que l’accusation de la Russie n’était “tout simplement pas vraie”, ajoutant : “Dans le passé, les Russes ont, à l’occasion, blâmé les autres pour des choses qu’ils prévoyaient de faire”. Le Washington Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations des deux parties.

L’allégation russe semble susceptible de dominer certaines discussions au Conseil de sécurité de l’ONU mardi. L’ambassadeur russe Vasily Nebenzya, s’adressant au conseil dans une lettre vue par The Post, a exhorté les nations occidentales “à exercer leur influence” sur Kyiv pour empêcher ce qu’il a appelé un potentiel “acte de terrorisme nucléaire”.

La lettre comprend des scénarios détaillés sur la façon dont l’Ukraine produirait localement une bombe sale en utilisant ses centrales nucléaires existantes. Il affirme également que le gouvernement ukrainien ferait exploser la bombe et affirmerait que l’explosion était le résultat de l’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire tactique. Les Nations Unies n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

Les affirmations de Shoigu sont particulièrement sensibles car L’Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en 1994 en échange d’une garantie de la Russie qu’elle n’attaquerait pas le pays. Les puissances occidentales s’inquiètent également de la rhétorique de plus en plus spécifique du Kremlin concernant l’utilisation possible d’armes nucléaires en Ukraine, et alors que les frustrations grandissent en Russie que l’invasion se transforme en un conflit prolongé et coûteux. Les responsables russes ont initialement conçu l’invasion comme une victoire rapide.

L’escalade de la Russie ne renversera pas le cours de la guerre, selon les experts

Que dit l’Ukraine à propos des bombes sales ?

Les responsables ukrainiens ont rejeté comme fausses les allégations de la Russie, ont officiellement invité les inspecteurs nucléaires de l’ONU à visiter et à prouver que l’Ukraine n’a « rien à cacher » et ont fait leurs propres allégations sans fondement contre la Russie. “Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela signifie une chose : la Russie a déjà préparé tout cela”, a déclaré Zelensky dans un discours. Le Post pourrait vérifier de manière indépendante les allégations de l’Ukraine.

Lundi, l’opérateur nucléaire national ukrainien, Energoatom, a accusé la Russie de “préparer un acte terroriste en utilisant des matières nucléaires et des déchets radioactifs stockés” à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est sous occupation russe mais est exploitée par les travailleurs d’Energoatom.

L’entreprise a accusé la Russie d’avoir mené des opérations de construction secrètes dans l’usine et d’avoir empêché les travailleurs ukrainiens et les inspecteurs sur place de l’Agence internationale de l’énergie atomique d’accéder au site. Energoatom a ajouté, sans fournir de preuves, que les allégations de la Russie contre l’Ukraine équivalaient à une distraction de ses propres plans d’attaque et a appelé l’organe de l’ONU à enquêter.

Les médias russes avaient précédemment rapporté sans fournir de preuves que l’Ukraine utilisait des installations à Kyiv et à Dnipropetrovsk pour préparer la bombe. Dans un communiqué, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que l’agence avait inspecté l’un de ces sites le mois dernier et qu'”aucune activité ou matière nucléaire non déclarée n’y avait été trouvée”.

Cependant, l’AIEA a déclaré qu’elle “se préparait à visiter les lieux dans les prochains jours” dans le cadre de “visites de garanties” pour détecter une éventuelle activité nucléaire.

Les puissances occidentales avertissent que la Russie pourrait utiliser la revendication de la “bombe sale” pour aggraver la guerre

Que sont les bombes sales et à quel point sont-elles dangereuses ?

Les bombes sales sont faites d’explosifs conventionnels et de matières radioactives et sont conçues pour répandre la matière une fois qu’elles explosent. Ce ne sont pas des armes nucléaires et n’ont aucune ressemblance avec les bombes atomiques utilisées par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki en 1945.

Les bombes sales sont beaucoup moins puissantes : leur “rayonnement pourrait être dispersé à quelques pâtés de maisons ou à quelques kilomètres de l’explosion”, selon le département de la santé publique du Massachusetts.

Comme le note le ministère, la substance explosive contenue dans une bombe sale est plus susceptible de causer des dommages aux humains que la matière radioactive contenue dans la bombe. Une bombe sale n’est peut-être pas destinée à causer une destruction maximale, mais plutôt un outil pour “créer la peur et la panique, contaminer les biens et nécessiter un nettoyage potentiellement coûteux”, explique le département.

Quelle est l’histoire des attentats à la bombe sale ?

Il n’y a jamais eu d’attaque réussie connue à l’aide d’une bombe sale, bien que quelques complots présumés d’utilisation des armes aient soi-disant été déjoués dans le monde entier.

En 1998, les services de sécurité de Tchétchénie, la république instable du sud-ouest de la Russie, ont déclaré avoir désamorcé une mine attachée à un conteneur contenant des matières radioactives, qui, selon eux, avait été placée près d’une voie ferrée à l’est de la capitale tchétchène de Grozny par des rebelles tchétchènes. Deux ans plus tôt, un rebelle tchétchène affirmait avoir posé dans un parc de Moscou une bombe contenant de la dynamite et du césium 137 — qui peut être utilisée dans la radiothérapie anticancéreuse.

En 2002, les autorités américaines ont arrêté Jose Padilla, un ressortissant américain et recrue présumée d’Al-Qaïda, soupçonné qu’il « étudiait un plan pour fabriquer une ‘bombe sale’ radioactive » et l’exploser aux États-Unis. Il n’a jamais été inculpé de ce crime spécifique mais a été condamné à 17 ans de prison pour terrorisme. Un juge a par la suite augmenté cette peine à 21 ans. Sa famille et ses avocats travaillant en son nom ont allégué que Padilla avait été torturé dans une prison militaire américaine, où il avait été détenu pendant trois ans sans inculpation, et qualifié de “combattant ennemi”.

Et en 2004, les forces de l’ordre britanniques ont arrêté Dhiren Barot, un homme soupçonné d’avoir été recruté par al-Qaïda pour planifier des attentats terroristes dans les pays occidentaux. Le service de renseignement intérieur britannique, le MI5, a déclaré que “l’ambition ultime de Barot était de faire exploser une ‘bombe sale’ radioactive”. » On ignore cependant s’il avait les moyens ou le savoir-faire technique pour accomplir un tel plan. L’arrestation de Barot et sa condamnation à des décennies de prison restent controversées.