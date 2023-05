Ce qu’il faut savoir sur les 4 enfants de la star du baseball – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Derek Jeter est un ancien joueur de la MLB, connu pour avoir joué avec les Yankees de New York pendant de nombreuses années.

Il est marié à Hannah Davis depuis 2016.

Le couple a quatre enfants.

Derek et Hannah ont accueilli leur quatrième enfant et premier fils le 5 mai 2023.

Derek Jeter est surtout connu en tant qu’ancien joueur de baseball professionnel, jouant avec les Yankees de New York de 1995 à 2014. En plus de ses nombreuses réalisations sur le terrain, le natif du New Jersey a récemment été intronisé au Temple de la renommée du baseball. Il était également bien connu pour sa vie amoureuse qui faisait la une des journaux, lié de manière romantique à de nombreuses stars comme Mariah Carey, Jessica Bielet Minka Kelly. Cependant, il finit par s’installer avec le modèle Hannah Davis Jeteret les deux se sont mariés en juillet 2016.

L’année suivante, Derek et Hannah ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Bien que le couple aime garder leur famille à l’abri des projecteurs, ils ont parfois partagé de jolies photos et vidéos avec leurs filles, et ils l’ont rejoint lorsqu’il a été honoré d’avoir été intronisé au Temple de la renommée du baseball au Yankee Stadium en 2022. Derek et Hannah est également devenue mère de son premier fils le 5 mai 2023. Nous avons recueilli des informations sur leurs trois jolies filles et leur fils nouveau-né. ici!

Bella Raine Jeter

Bella Raine Jeter, 5, est le premier enfant de Derek et Hannah, était né le 17 août 2017. Derek et Hannah sont notoirement privés avec leur famille et ont délibérément gardé leurs filles loin des projecteurs. Bella, cependant, a été aperçue (plus adorable que jamais) lors de la cérémonie du Temple de la renommée du baseball de septembre 2021 à Cooperstown, New York, où son père a été honoré.

De plus, Derek a crié sa femme et ses filles lors de la cérémonie. « Mes filles, Hannah, Bella et Story. Vous savez, ce jour met un point d’exclamation sur ma carrière de joueur, qui était mon premier rêve », a déclaré l’ancien Yankee de New York à l’époque. « Vous savez, à travers vous tous, avec vous tous, j’en vis un autre. »

Il a poursuivi en disant à sa femme Hannah: « Je t’aime tellement et, tu sais, il n’y a rien de plus épanouissant dans ma vie que de construire notre avenir et notre famille ensemble. »

Alors que son père est une légende de la MLB, Derek a admis qu’il avait dû « soudoyer » ses filles pour assister à sa cérémonie du Temple de la renommée du baseball au Yankee Stadium en septembre 2022. Alors qu’il prononçait son discours sur le terrain, Bella et sa sœur cadette a couru sur le podium, et l’ancien capitaine des Yankees a admis qu’ils étaient plus préoccupés par les bonbons qu’ils recevraient au match de balle, dans une interview avec Aujourd’hui. « Mon aînée me tapait sur l’épaule et elle a dit: « Dis à tout le monde que je vais chercher de la glace après le match » », se souvient-il avec hilarité.

Jeter Gris Histoire

Histoire Grey Jeter, 4, a été accueilli dans la famille en janvier 2019. L’histoire a été vue (avec la grande sœur Bella) dans une vidéo du 22 janvier 2020 publiée sur la page Instagram du site média de Derek, The Player’s Tribune. Dans la courte vidéo, Bella peut être vue avec sa petite sœur, Story, alors que Derek reçoit un appel « 25 ans dans la fabrication », alias l’appel l’intronisant au National Baseball Hall of Fame. Bella est submergée de larmes dans la vidéo et pleure sur la poitrine de son père.

Parler avec Nous hebdomadaire en 2019, Derek a noté à quel point c’était «génial» de s’occuper de ses filles. « Vous entendez toujours les gens dire: » Attendez d’avoir vos propres enfants « , mais c’est vraiment vrai. Je ne pourrais pas être plus heureux. J’ai eu la chance d’avoir deux belles filles et j’ai hâte de les voir grandir chaque jour. Le couple élève sa douce famille à Miami, délibérément loin des projecteurs.

Jeter de la rivière Rose

Les Jeters ont accueilli leur dernier bébé – une autre fille – Rivière Rose Jeter, 1, le 2 décembre 2021. La nouvelle surprise a été partagée par la société de médias de Derek, The Player’s Tribune, dans un tweet fait le 4 décembre. « Félicitations Derek et @hannahbjeter pour la naissance de votre petite fille, River Rose Jeter, née le jeudi 2 décembre », a partagé le point de vente sur la plateforme.

En novembre 2019, Hannah a partagé plus de détails sur ses filles avec le Éditorialiste, notant comment elle et Derek ont ​​choisi d’être parents. « Ils voient leur père regarder SportsCenter et tout ça, [but] nous avons en quelque sorte retiré la technologie », a-t-elle expliqué. « J’ai grandi dans une petite communauté, ma mère était enseignante, nous faisions beaucoup d’art et d’artisanat. Je pense que j’élève mes enfants comme ma mère m’a élevé – être dehors avec la nature et les animaux, essayer de ne pas être trop au-dessus d’eux, leur donner des endroits sûrs à explorer et simplement utiliser leur imagination. J’apprécie vraiment cela.

Kaius Green Jeter

Derek a annoncé que sa femme avait donné naissance à leur quatrième enfant et premier fils Kaius dans une publication sur les réseaux sociaux le lundi 8 mai 2023. Il a révélé que son fils était né le 5 mai. L’ancien Yankee a également écrit un doux message à son garçon. « Bienvenue dans le monde petit homme ! » a-t-il écrit, tout en taguant sa femme.

