Ce qu’il faut savoir sur l’épidémie de solitude

Même si certaines personnes ont besoin de plus d’interactions que d’autres, nous sommes des êtres sociaux. Si nous sommes éloignés d’un sens de la communauté ou si nous manquons d’un sentiment d’appartenance, cela peut avoir une myriade d’effets sur la santé, et c’est aussi une menace pour la santé publique, comme le souligne un consultatif du Bureau du Surgeon General des États-Unis.

Les avis sont réservés aux « défis importants de santé publique » qui nécessitent une prise de conscience et une action immédiates, selon le bureau du médecin général. La solitude et l’isolement social ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19, mais la pandémie a également contribué à attirer notre attention sur la solitude en tant que problème de santé publique, selon le rapport, qui a été publié plus tôt ce mois-ci.

Des sentiments persistants de solitude ou d’isolement social peuvent avoir un impact sur notre humeur et nos émotions et provoquer des symptômes d’anxiété et de dépression, et également augmenter notre risque d’autres problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques et la démence.

« La solitude est bien plus qu’un simple sentiment désagréable – elle nuit à la fois à la santé individuelle et à la société », a écrit le chirurgien général américain Vivek Murthy dans une lettre ouvrant l’avis. « Il est associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire, de démence, d’accident vasculaire cérébral, de dépression, d’anxiété et de décès prématuré. »

En termes de mortalité, ou comment quelque chose contribue au risque de décès, la solitude a un effet similaire à fumer jusqu’à 15 cigarettes par jour et présente un risque plus élevé que l’obésité ou l’inactivité physique, a déclaré Murthy.

De nombreux facteurs peuvent contribuer à ce qu’une personne soit isolée des autres ou ressente une solitude persistante – certains d’entre eux décrits dans l’avis incluent le rétrécissement des réseaux sociaux, l’utilisation accrue des médias sociaux et le sentiment de polarisation des personnes les unes par rapport aux autres en raison d’idéologies différentes.

Les sentiments de solitude et d’isolement ont également un impact inégal sur les personnes – les personnes âgées et les jeunes, les personnes en mauvaise santé, les parents isolés, les personnes qui vivent seules, celles qui n’ont pas autant d’argent et les personnes handicapées peuvent être plus à risque, selon le rapport.

Un tableau du bureau du chirurgien général des États-Unis montrant comment le manque de liens sociaux peut avoir un impact sur votre santé, par rapport à d'autres facteurs que nous voyons souvent liés à certains risques pour la santé.

Comment la solitude affecte la santé

Il peut être difficile de démêler la façon dont la solitude et la santé sont directement liées, car d’autres facteurs qui évitent votre risque de maladie chronique, comme l’activité physique, la préparation de repas nutritifs et même le fait de se rendre à un rendez-vous chez le médecin sont souvent beaucoup plus difficiles à faire. lorsque vous n’avez pas le soutien ou l’aide d’une autre personne. Le manque d’accès aux services de soins de santé peut également toucher davantage certains groupes, comme les personnes âgées et les personnes handicapées.

Mais la solitude et le stress qui l’accompagne peuvent aussi avoir un impact direct sur la santé. La solitude active Système nerveux sympathiquece qui peut conduire à hormones de stress élevées, inflammation dans le corps et hypertension. La solitude peut également avoir un impact sur votre sommeil, qui à son tour a un impact sur votre santé globale.

Conseils pour trouver une communauté et se sentir moins seul

Si vous vous sentez seul, vous n’êtes pas seul. Selon l’avis du chirurgien général, environ la moitié des adultes américains ont déclaré se sentir seuls ces dernières années.

Le sentiment de solitude ou d’isolement peut provenir du sentiment que vous n’êtes pas en contact avec une autre personne ou une communauté. Se sentir « connecté » peut varier en fonction de la vie d’un individu, mais cela passe souvent par des choses comme parler avec quelqu’un et avoir l’impression que l’autre personne vous comprend, avoir une expérience agréable avec quelqu’un d’autre ou faire un acte de gentillesse pour quelqu’un et se sentir bien sur le fait que vous fait quelqu’un d’autre se sentir bien.

Pour créer des liens plus amusants ou significatifs et vaincre les sentiments de solitude, l’une des choses que vous pouvez faire est de rejoindre un club ou un groupe autour de quelque chose que vous aimez vraiment faire. Vous pouvez également rejoindre un groupe de soutien – peut-être même un groupe en personne dans votre région par le biais de l’Alliance nationale pour la maladie mentale. Si vous présentez des symptômes d’anxiété ou de dépression, vous pouvez également envisager une thérapie par un professionnel qui peut s’assurer que vos besoins sont satisfaits.

Mais il peut aussi être intimidant d'essayer de se faire des amis, surtout à l'âge adulte quand tu as l'impression d'être le seul à chercher d'autres amis adultes (ce n'est pas vrai).