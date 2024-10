Ce qu’il faut savoir sur l’épidémie actuelle de grippe aviaire

Un troupeau laitier du Texas a signalé pour la première fois en mars que des bovins avaient été testés positifs à la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP). Depuis lors, la version H5N1 du virus s’est propagée à 299 troupeaux laitiers dans 14 États, selon les Centers for Disease Control and Prevention, qui a également signalé plus de 100 millions de volailles touchées dans 48 États. Vingt cas, tous non mortels, ont été signalés chez l’homme cette année.

« Le risque de transmission généralisée de la grippe aviaire aux humains est faible », déclare Cheryl Bettigole du Département de médecine familiale et de santé communautaire à Penn Médecine. « Mais nous savons également que les travailleurs agricoles, qui travaillent avec du bétail et d’autres animaux, courent le plus grand risque d’infection et que la majorité de ces travailleurs sont des immigrants qui présentent des taux élevés de non-assurance. »

Louise Monclaprofesseur adjoint de pathobiologie à la École de médecine vétérinairenote que même si la transmission interhumaine de la grippe aviaire n’a pas été documentée, on craint que le virus puisse éventuellement évoluer pour se transmettre entre les personnes.

Bettigole a animé une discussion virtuelle sur la grippe aviaire mettant en vedette Moncla ; Aliza Siméoneprofesseur adjoint de maladies infectieuses cliniques et de biosécurité à Penn Vet ; et Kathleen Hall Jamiesondirecteur du Centre de politique publique d’Annenberg. Le Centre Penn pour la santé publique a tenu le séminaire.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Simeone a expliqué qu’en 1983-84, la Pennsylvanie a connu une intense épidémie du sous-type H5N2 chez la volaille, entraînant la perte d’un tiers de la production d’œufs de l’État, 65 millions de dollars de pertes et l’activation de la Garde nationale. Mais cela a mis l’État de Keystone sur la voie de la préparation des décennies avant les autres États, et la Pennsylvanie dispose de trois laboratoires de tests, dont un chez Penn Vet. Nouveau Centre de Bolton.

Le sous-type H5N1 a été identifié pour la première fois chez des oiseaux d’élevage en Chine en 1996. Moncla a déclaré que ces virus circulaient historiquement dans les populations de volailles domestiques en Chine, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord, a déclaré Moncla, mais les détections en Europe puis dans les Amériques ont augmenté ces dernières années. .

Le laboratoire Moncla s’est intéressé à comprendre comment le virus a été introduit en Amérique du Nord et ce qui a entraîné sa transmission, et les chercheurs abordent ces questions en utilisant la génomique virale. Une chose qu’ils ont apprise, c’est que le virus a été introduit huit fois, mais que les sept introductions en provenance d’Asie n’ont pas décollé. La majeure partie de la transmission provient d’une seule introduction en provenance d’Europe.

Qu’est-ce qui différencie cette situation des épidémies passées ?

Moncla note que l’élimination des animaux domestiques d’un troupeau a efficacement contrôlé une épidémie de grippe aviaire en 2015 aux États-Unis. Cela indique la nature transitoire des épidémies, mais cela a changé lorsque des virus ont été détectés chez des oiseaux sauvages et domestiques à Terre-Neuve, au Canada, fin 2021. Depuis lors, les virus sont devenus continuellement présents.

La manière de s’adapter, a déclaré Simeone, consiste à adopter des mesures de biosécurité plus efficaces pour protéger les volailles domestiques des oiseaux sauvages. Simeone a déclaré que la Pennsylvanie a perdu plus de 4 millions d’oiseaux à cause du virus ou du dépeuplement pour empêcher une propagation ultérieure, mais ce chiffre reste inférieur à celui de l’épidémie des années 1980, en raison de l’amélioration de la surveillance et des capacités de test.

Un autre changement, a déclaré Moncla, est que les infections dues à cette épidémie se sont propagées au-delà des suspects habituels, à savoir les canards, les oies et les cygnes, vers les charognards, les rapaces, les grues, les merles et les oiseaux chanteurs. Son laboratoire a appris que les oiseaux migrateurs sauvages sont à l’origine de la transmission et que, par conséquent, « nous n’avons pas besoin de commencer à dire aux gens de s’inquiéter de la bonne santé des oiseaux chanteurs dans leur mangeoire à oiseaux », a-t-elle déclaré. L’épidémie s’est également propagée plus loin et plus rapidement que les précédentes et a infecté les mammifères à un rythme plus élevé que les précédentes.

« Cette épidémie a été vraiment surprenante car jusqu’à ce que cela se produise, nous n’avions jamais su que des vaches avaient été sciemment infectées par un virus de la grippe A, encore moins par un virus de la grippe aviaire à voie élevée », a-t-elle déclaré.

Comment les gens peuvent-ils se protéger et protéger leurs animaux ?

Réfléchissant à l’aversion de nombreuses personnes à l’égard du port du masque et de la vaccination pendant la pandémie de COVID-19, Jamieson a déclaré que les hypothèses étaient en incubation et n’avaient pas été suffisamment renversées avant la pandémie. Avec la grippe aviaire, elle veut lutter de manière proactive contre la désinformation, au cas où elle deviendrait transmissible d’humain à humain et conduirait à une pandémie.

Plus précisément, Jamieson s’est concentré sur le lait cru. Simeone a noté qu’elle avait vu davantage de chats tomber malades et mourir dans des laiteries infectées à cause d’une exposition au lait cru, alors que les infections félines provenaient auparavant uniquement d’une exposition à des volailles ou des oiseaux sauvages infectés.

« Nous savons que le virus est présent dans le lait cru, et nous savons que le lait cru n’est pas aussi sûr à boire que le lait pasteurisé, que vous pensiez ou non qu’il existe un risque d’IAHP H5N1 », a déclaré Jamieson, ajoutant qu’il existe un petit risque. mais une communauté forte qui croit que le lait cru est meilleur que le lait pasteurisé. Elle montra un Enquête du Centre de politique publique d’Annenberg menée ce printemps, qui a révélé que seulement 47 % des personnes interrogées savaient que le lait cru est moins sûr à boire, alors que d’autres n’en étaient pas sûrs, pensaient qu’il était tout aussi sûr à boire ou pensaient qu’il était plus sûr.

« Vous voyez maintenant une identité partisane attachée à un ensemble d’arguments qui contiennent du lait cru », a déclaré Jamieson. « C’est potentiellement inquiétant dans un environnement où le public est confronté à un tel niveau d’incertitude quant à savoir si la pasteurisation est bonne ou si elle est nocive. »

Les recommandations du panel comprenaient :