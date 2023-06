Ce qu’il faut savoir sur l’enquête législative sur l’arrestation mortelle de Ronald Greene

BATON ROUGE, La. (AP) – Les législateurs de la Louisiane qui ont demandé l’année dernière au gouverneur de la Louisiane John Bel Edwards de témoigner pour savoir s’il était complice d’une dissimulation de l’arrestation meurtrière par les soldats de l’État de l’automobiliste noir Ronald Greene en 2019 ont tranquillement abandonné leur travail sans entendre le gouverneur ou émettre des conclusions.

Voici ce que vous devez savoir :

QU’EST-IL ARRIVÉ À RONALD GREENE ?

Le 10 mai 2019, la mort de Greene à la fin d’une poursuite à grande vitesse dans le nord-est rural de la Louisiane a été entourée de secret depuis le début, lorsque des soldats de la police d’État ont informé des proches en deuil et publié des rapports initiaux selon lesquels l’homme de 49 ans est décédé dans un accident de voiture – un récit remis en question à la fois par sa famille et par un médecin des urgences. Mais il aura fallu 464 jours avant que la police de l’État de Louisiane n’ouvre une enquête interne, et les responsables d’Edwards ont refusé pendant plus de deux ans de divulguer la vidéo de la caméra corporelle des soldats.

Tout a changé en mai 2021 lorsque l’Associated Press a obtenu et publié les images qui montraient des soldats assommant, frappant et traînant Greene par les fers à la cheville alors qu’il gémissait : « Je suis ton frère ! J’ai peur! J’ai peur! » Cela montrait que Greene était obligé de rester face contre terre pendant neuf minutes avant de finalement devenir mou. Un soldat a ensuite été capturé sur vidéo, admettant lors d’un appel téléphonique à un collègue qu’il « l’avait battu à mort ».

Un grand jury d’État à la fin de l’année dernière a porté les premières accusations dans l’affaire, inculpant cinq agents des forces de l’ordre pour des chefs d’accusation allant de l’homicide par négligence à l’obstruction. Mais le ministère de la Justice n’a toujours pas indiqué s’il porterait des accusations fédérales à la suite d’une enquête de plusieurs années sur les droits civils.

QUEL EST LE RÔLE DU GOUVERNEUR ?

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, un démocrate dans son deuxième mandat, supervise la police d’État. Les législateurs ont commencé à le regarder au début de l’année dernière après qu’une enquête de l’AP a révélé qu’il avait été informé dans un texte de la police d’État quelques heures après la mort de Greene que les soldats se livraient à une « lutte violente et longue », mais le gouverneur est resté silencieux sur l’affaire. pendant plus de deux ans alors que la police d’État qu’il supervise a continué à faire valoir la théorie des accidents de voiture.

Un autre rapport de l’AP a révélé qu’Edwards avait regardé en privé en 2020 une vidéo clé de l’arrestation mortelle de Greene six mois avant que les procureurs de l’État ne disent qu’ils savaient même qu’elle existait, et ni le gouverneur, son personnel ni la police d’État n’ont agi d’urgence pour obtenir les images. entre les mains de ceux qui ont le pouvoir d’inculper.

Edwards a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait rien fait pour influencer ou entraver l’enquête Greene et a finalement décrit les actions des soldats sur la vidéo comme étant à la fois criminelles et racistes. Il a également déclaré qu’il était impossible qu’il sache que les images qu’il a visionnées en privé en 2020 n’avaient pas déjà été remises aux procureurs.

QUE RECHERCHENT LES LÉGISLATIFS ?

Le président de la Chambre républicaine, Clay Schexnayder, a lancé un comité bipartisan spécial au début de l’année dernière pour examiner comment « tous les niveaux » du gouvernement de l’État ont répondu à l’affaire Greene et s’il y avait eu une dissimulation.

Lors d’une poignée d’audiences, un superviseur de la police d’État a déclaré au comité que ses supérieurs lui avaient ordonné de ne pas remettre les images de la caméra corporelle aux procureurs, et les détectives ont déclaré avoir subi des pressions de la part des commandants pour qu’ils suspendent l’arrestation du soldat qui se vantait d’avoir battu Greene. .

Après avoir initialement rejeté l’enquête législative comme une «chasse aux sorcières», Edwards a accepté de coopérer et de témoigner. Les législateurs ont reporté son premier témoignage prévu en juin dernier et lorsqu’ils ont invité le gouverneur à témoigner à nouveau en novembre, cela ne lui a donné que quelques jours de préavis et il a plutôt assisté à une cérémonie d’inauguration à l’extérieur de la ville.

Depuis lors, Edwards n’a pas reçu d’autre invitation, a déclaré son porte-parole.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU COMITÉ ?

Aucune audience de comité n’a eu lieu depuis novembre et aucune autre n’est prévue.

Les législateurs ont offert un éventail d’explications, y compris la politique de l’année électorale, la crainte qu’une enquête sur la police d’État ne fonctionne pas bien avec les électeurs majoritairement conservateurs de l’État et même un manque de ressources au sein de la législature. Le représentant d’État Tanner Magee, un républicain qui a présidé le comité, a déclaré: « Derrière la façade, c’est une organisation de Mickey Mouse qui essaie de faire de son mieux. »

Le chef du GOP, Schexnayder, a déclaré que les législateurs avaient finalement décidé de se retirer d’une enquête du ministère américain de la Justice qui avait précédé la formation du comité de deux ans. Et il a accusé Edwards d’avoir refusé de participer.

Edwards a récemment déclaré aux journalistes qu’il serait toujours disposé à témoigner sur l’affaire Greene, mais a ajouté « qu’il n’y aurait rien de nouveau à gagner ».

Jim Mustian, l’Associated Press