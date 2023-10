Ce qu’il faut savoir sur l’élection présidentielle au Libéria | Actualités explicatives

Le Libéria se rendra aux urnes pour les élections présidentielles et législatives mardi à 08h00 GMT. Vingt candidats à la présidentielle, dont le président sortant George Weah, sont en compétition pour diriger ce pays de cinq millions d’habitants.

Weah, une ancienne star internationale du football, a remporté la victoire sur une vague d’optimisme en 2017, apportant l’espoir à un pays dévasté par deux guerres civiles consécutives entre 1989 et 2003 et par l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016. . Son élection a été un événement historique, marquant le premier transfert démocratique au pouvoir du pays depuis 1944. Il a promis de lutter contre la pauvreté, de créer des emplois, de construire des routes et de mettre fin à la corruption.

Près de cinq ans après son entrée en fonction en 2018, l’ancien Ballon d’Or reste populaire dans certaines régions du pays, mais la colère grandit face à la persistance de niveaux élevés de corruption et du coût de la vie.

Voici ce que vous devez savoir sur les élections libériennes :

Les élections seront-elles pacifiques ?

Dans un pays qui se remet encore de deux guerres qui ont tué un quart de million de personnes, la menace de violence n’est jamais loin de l’esprit des électeurs. De vieilles craintes ont été ravivées le mois dernier après trois meurtres lors d’affrontements pendant la campagne électorale dans le comté de Lofa, au nord du pays.

L’incident impliquait des partisans de la Coalition pour le changement démocratique (CDC) de Weah et du Parti de l’unité. Ce dernier parti est dirigé par Joseph Boakai, qui a été vice-président dans la précédente administration d’Ellen Johnson Sirleaf et est considéré comme le principal rival de Weah lors du vote présidentiel.

En août, les partisans de Weah ont transporté un cercueil à travers Monrovia, avec des images du visage de Boakai collées sur les côtés, provoquant la colère et un regain de chagrin. Le parti au pouvoir aurait été réticent à condamner ce spectacle.

Tous les partis en lice – 46 ont été accrédités par la Commission électorale nationale – se sont engagés en avril à s’abstenir de toute violence dans la déclaration dite de Farmington River, rédigée sous l’égide des Nations Unies et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO).

Les élections ont lieu à l’occasion du 20e anniversaire de l’accord de paix d’Accra de 2003, qui a mis fin à la deuxième guerre civile libérienne.

Quelles sont les principales questions sur lesquelles les électeurs se penchent ?

la corruption: Le Libéria est classé 142e sur 180 pays selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International. Weah, qui a passé une grande partie de sa première campagne électorale à critiquer l’échec de Sirleaf à lutter contre la corruption, n’a pas obtenu de meilleurs résultats.

L’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à trois responsables du gouvernement libérien, dont le chef de cabinet de Weah, pour s’être livrés à des pratiques de corruption. En avril, L’ambassadeur sortant de Washington a accusé les politiciens de « beurrer leur propre pain » et de « plumer leur propre nid ».

Pauvreté: En décembre 2022, les habitants sont descendus dans les rues de Monrovia pour protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant pendant l’absence prolongée de Weah du pays. Le président avait observé son fils, Timothy Weah, jouer avec l’équipe américaine à la Coupe du monde au Qatar.

Il a également participé à un sommet entre les dirigeants des États-Unis et de l’Afrique à Washington. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population vit avec moins de 1,90 $ un jour. Un demi-million de personnes ont été confrontées »niveaux aigus» d’insécurité alimentaire cette année, avec des prix de agrafes comme le riz importé, l’huile de palme et le manioc, en hausse – en partie à cause de la guerre en Ukraine.

Malgré ses richesses en ressources naturelles, telles que le caoutchouc, le bois, le fer, le diamant et l’or, le Libéria se classe au 178e rang sur 191 pays selon le classement des Nations Unies. Indice de développement humain.

Responsabilité: L’ancien président et homme fort Charles Taylor a été reconnu coupable par un tribunal international de La Haye et purge actuellement une peine de 50 ans de prison en Grande-Bretagne, mais il n’y a aucun signe de justice dans son pays.

Malgré les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) de 2009, de nombreux criminels de guerre sont en liberté. Le sénateur Prince Johnson, un ancien homme fort dont les combattants ont violé et tué, est non seulement libre mais il est à nouveau candidat aux élections.

Johnson a également participé à assassinat de l’ancien président Samuel Doe en 1990 – une vidéo de lui regardant l’oreille de Doe se faire trancher est devenue virale sur Internet. Proche de Joseph Boakai, sa popularité dans le comté de Nimba en fait un atout pour tout futur président.

Georges Weah: Les jeunes et les pauvres ont été autrefois inspirés par l’histoire de l’ancien footballeur de la misère à la richesse, qui l’a vu grandir après des débuts modestes dans le bidonville de Clara Town à Monrovia.

La popularité de cet homme de 57 ans a décliné, même s’il devrait réussir dans des pays comme le pays Bong, fief du vice-président Jewel Howard-Taylor. Son alliance avec l’ex-femme de Charles Taylor avait fait sourciller en 2017, mais s’est depuis normalisée.

Joseph Boakaï: Connu sous le nom de « Sleepy Joe » pour avoir prétendument fait une sieste lors d’événements publics, cet homme de 78 ans originaire du comté de Lofa a été vice-président entre 2006 et 2018. Doux mais déterminé, il récoltait du latex pour le géant américain du caoutchouc Firestone Plantation, où il travaillait. comme concierge pendant ses études au Collège d’Afrique de l’Ouest.

Dans les années 80, il avait gravi les échelons en politique, en tant que ministre de l’Agriculture sous le président Samuel Doe, assassiné en 1990, une décennie après avoir accédé au pouvoir lors d’un coup d’État sanglant.

Alexander B. Cummings: Ancien cadre de Coca-Cola, le leader de l’Alternative National Congress s’est associé au Parti de la Liberté pour tenter de rallier l’opposition sous la bannière des Partis politiques collaborateurs (CPP) de l’opposition.

N’ayant pas réussi à convaincre les électeurs en 2017, l’homme de 66 ans espère mettre à profit ses décennies d’expérience dans les affaires et la philanthropie pour sortir le pays de la pauvreté. Axé sur la croissance économique, il a un programme progressiste dans des domaines comme le financement des entreprises, la représentation des femmes et l’écotourisme.