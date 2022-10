Ce qu’il faut savoir sur l’écrasement de foule ou l’afflux de foule

Commentez cette histoire Commentaire

Samedi – dans ce qui semble être l’une des catastrophes les plus meurtrières en Corée du Sud depuis 2014 – près de 150 personnes ont été tuées dans un écrasement de foule lors des célébrations d’Halloween à Itaewon, la première fête à grande échelle pour les vacances depuis le début de la pandémie. L’événement peut être décrit comme un écrasement ou une vague de foule, mais pas comme une bousculade, a déclaré G. Keith Still, expert en sécurité des foules et professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk en Angleterre. Un écrasement ou une surtension se produit lorsque des personnes sont entassées dans un espace confiné et qu’il y a un mouvement tel qu’une poussée qui fait tomber la foule. Essentiellement, dit Still, un « effet domino ».

Une bousculade implique que les gens avaient de l’espace pour courir, ce qui n’était pas le cas à Itaewon, a-t-il ajouté. Plus il y a de gens dans la foule, plus la force de l’écrasement de la foule est grande.

“Toute la foule tombe comme une seule, et si vous êtes dans un espace confiné, les gens ne peuvent plus se relever”, a déclaré Still.

Comment les bousculades humaines, comme celle près de La Mecque, deviennent mortelles

Dans un fil Twitter samedi, une personne qui a déclaré être dans la foule décrit les gens “tombent comme des dominos et crient”.

“J’avais vraiment l’impression d’être écrasé à mort”, ont-ils déclaré dans un autre tweeter. “Et j’ai respiré à travers un trou et j’ai pleuré et j’ai pensé que je mourais.” La personne a continué, écrivant qu’elle était près du sommet de la foule, criant : « S’il vous plaît, sauvez-moi ! et les gens à proximité les ont tirés vers le haut.

Lors d’une surtension, la pression au-dessus et au-dessous des personnes dans la foule rend la respiration difficile car leurs poumons ont besoin d’espace pour se dilater. Still a déclaré qu’il fallait environ six minutes pour entrer dans une asphyxie compressive ou restrictive, la cause probable de la mort des personnes tuées dans un écrasement de foule.

Les gens peuvent également se blesser aux membres et perdre conscience lorsqu’ils ont du mal à respirer et à échapper à la foule. Il faut environ 30 secondes de compression pour restreindre le flux sanguin vers le cerveau et pour que les personnes dans un écrasement de foule deviennent étourdies.

Les surtensions de foule peuvent être déclenchées par de nombreuses situations difficiles, par exemple lorsque les gens poussent les autres ou si quelqu’un trébuche, a déclaré Still. Mais les événements ne sont généralement pas causés par des personnes en détresse ou qui poussent pour sortir d’une foule. Ces réactions surviennent généralement après que la foule commence à s’effondrer, a déclaré Still.

“Les gens ne meurent pas parce qu’ils ont paniqué”, a-t-il déclaré. « Ils paniquent parce qu’ils sont en train de mourir. Donc, ce qui se passe, c’est que lorsque les corps tombent, lorsque les gens tombent les uns sur les autres, les gens ont du mal à se relever et vous vous retrouvez avec les bras et les jambes qui se tordent ensemble.

Des événements similaires se sont produits dans le monde entier, notamment ce mois-ci dans un stade de football en Indonésie qui a fait 130 morts et l’année dernière au Festival Astroworld au Texas qui a fait 10 morts.

La plupart des victimes mortes d’Astroworld se trouvaient dans une zone très peuplée, montre la chronologie vidéo

À Astroworld, la plupart des fans décédés étaient proches les uns des autres dans le quadrant sud de la salle. Le lieu était entouré de barrières métalliques, ce qui aurait compressé les gens si une foule avait surgi à proximité, ne permettant aucun moyen de réguler le flux de personnes.

Bien que l’écrasement à Itaewon se soit produit dans une rue, la foule était si dense que les mouvements étaient extrêmement restreints et qu’il n’y avait aucun moyen pour les gens de sortir verticalement, a déclaré Norman Badler, professeur à l’Université de Pennsylvanie qui a étudié la compression de la foule.

Au cours de l’année écoulée, les foules se sont rassemblées plus fréquemment depuis que les restrictions en cas de pandémie ont été largement assouplies, un autre facteur des récentes poussées de foule. Plus de gens assistent probablement à des événements tels que les célébrations d’Halloween à Itaewon, a déclaré Still, car ils ont été restreints pendant si longtemps.

Il a ajouté que l’augmentation des rassemblements de masse qui sont désormais autorisés souligne la nécessité d’une formation à la gestion des foules, qui avait diminué lorsque la pandémie a frappé car les grands événements étaient rares.

Martyn Amos, professeur à l’Université de Northumbria en Angleterre qui étudie les foules, a déclaré que ces grands événements nécessitent une planification appropriée et des personnes formées pour gérer les foules.