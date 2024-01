Ce qu’il faut savoir sur le zona et le vaccin Shingrix

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Varicelle peut être assez rare de nos jours, grâce au vaccin introduit en 1995. Mais si vous faites partie des millions d'Américains qui ont eu la varicelle dans leur jeunesse, vous savez probablement qu'elle peut revenir vous hanter de nombreuses années plus tard, sous la forme d'un zona. , qui provoque une éruption cutanée avec des cloques mais peut avoir des effets plus graves.

La varicelle et le zona sont causés par le virus varicelle-zona, explique Sharon Curhan, médecin et épidémiologiste au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School de Boston. “Une fois qu’une personne a la varicelle, le virus reste dans son corps pour le reste de sa vie.”

Habituellement, le virus varicelle-zona reste dormant, supprimé par le système immunitaire. Mais chez environ 1 personne sur 3 aux États-Unis – principalement des adultes âgés de 50 ans et plus – il se réactive,

Cependant, Shingrix, un vaccin contre le zona à deux doses qui a été approuvé par la Food and Drug Administration en 2017, peut réduire considérablement l’incidence du zona et de ses complications. “Le vaccin, celui dont nous disposons aujourd’hui, est d’une efficacité spectaculaire”, déclare William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt de Nashville.

Mais seulement 30 % environ des adultes éligibles à ce vaccin l’ont reçu, selon une étude. Rapport 2022 du Government Accountability Office. Si vous vous interrogez sur les effets et les risques du zona et si Shingrix vous convient, voici ce que vous devez savoir.

À quel point le zona peut-il réellement vous rendre malade ?

Elle varie d’une personne à l’autre. L’éruption cutanée vésiculeuse peut être très douloureuse et provoquer des démangeaisons. Dans 8 pour cent des cas, les personnes peuvent souffrir de zona dans les yeux, ce qui provoque une douleur, une rougeur et un gonflement d’un ou des deux yeux et peut même entraîner une perte de vision permanente. Jusqu’à 18 pour cent des personnes atteintes de zona développent une névralgie post-zostérienne (PHN) – une douleur nerveuse sévère dans la zone de l’éruption cutanée – qui peut persister pendant des mois, voire des années.

Dans un petit nombre de cas, le zona peut entraîner des complications encore plus graves, comme ce fut le cas pour les derniers La sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie) qui a souffert de troubles de la vision et de l’équilibre, d’une paralysie faciale et d’une encéphalite (gonflement cérébral) après avoir contracté le virus en 2023.

Parfois, le zona peut également causer des problèmes d’audition ou une pneumonie, et très rarement, il peut entraîner la mort : on estime que moins de 100 personnes meurent du virus chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le zona peut également affecter des systèmes tels que le cœur. UN étude publiée dans le Journal of the American Heart Association en 2022 ont découvert que le virus est associé à un risque à long terme de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral presque 30 % plus élevé. On pense que le zona peut endommager les vaisseaux sanguins, explique Curhan, auteur de l’étude. Cependant, comme l’étude a été menée avant que Shingrix ne soit largement disponible, des recherches supplémentaires doivent être menées pour déterminer si le vaccin peut être protecteur.

Qui devrait et ne devrait pas acheter Shingrix ?

Le CDC recommande à presque toutes les personnes de plus de 50 ans de recevoir deux doses du vaccin Shingrix, y compris celles qui avaient déjà le zona. (Les doses doivent être espacées de deux à six mois.) Les adultes âgés de 19 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème médical ou d’un traitement devraient également recevoir deux doses de Shingrix.

Ceux qui ont déjà eu une réaction allergique grave à l’un des composants du vaccin ne devraient pas l’avoir, et les personnes qui ont eu une réaction allergique grave après leur première dose de Shingrix ne devraient pas recevoir de deuxième dose.

Le CDC ne recommande pas non plus de se faire vacciner si vous souffrez actuellement du zona ou d’une maladie modérée ou grave, comme le covid-19 ou la grippe. Attendez de récupérer. (Si vous avez un léger rhume, ce n’est pas grave.) Vous pouvez également recevoir Shingrix en même temps que d’autres vaccins pour adultes, comme votre vaccin contre la grippe ou un vaccin mis à jour contre le coronavirus, dit Schaffner.

Devriez-vous recevoir le vaccin le plus récent si vous avez reçu Zostavax il y a 10 ans ?

Oui, disent les experts. (Le CDC affirme qu’il est sécuritaire de le faire après cinq ans.) Il a été démontré que Zostavax, le vaccin original contre le zona, réduisait le risque de zona de 51 pour cent.

d le risque de PHN de 67 pour cent. Shingrix, en revanche, est efficace à 97 pour cent pour prévenir le zona chez les personnes âgées de 50 à 69 ans, et à 91 pour cent chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Il est également efficace à environ 90 pour cent dans tous les groupes d’âge pour prévenir la PHN.

De plus, Zostavax “a plutôt bien fonctionné au début, mais il a perdu son efficacité après environ cinq ans, en particulier chez les personnes de plus de 70 ans”, explique Albert Shaw, professeur de maladies infectieuses à la Yale School of Medicine de New Haven, Connecticut. Chez les personnes âgées de 70 ans et plus, dotées d’un système immunitaire sain, la protection Shingrix semble rester élevée pendant au moins sept ans après la vaccination, selon le CDC.

Avez-vous besoin d’un vaccin contre le zona si vous ne pensez pas avoir eu la varicelle lorsque vous étiez enfant ?

Oui. Plus de 99 pour cent des Américains nés avant 1980 ont eu la varicelle, même s’ils ne s’en souviennent pas, selon le CDC. Très probablement, vos symptômes d’enfance étaient si légers que vous (ou vos parents) n’aviez pas réalisé que vous en souffriez, selon Ronan Factora, gériatre à la Cleveland Clinic.

Que se passe-t-il si vous ne recevez pas la deuxième dose ou si vous ne la recevez pas dans le délai recommandé ?

Deux doses sont plus efficaces qu’une, selon un Étude 2021 publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases. Cette étude a révélé que deux doses réduisaient le risque de zona de 13 points de pourcentage par rapport à une dose. Si vous avez manqué le délai pour votre deuxième dose, le CDC vous recommande de la recevoir le plus tôt possible.

Quelle est la fréquence des effets secondaires du vaccin contre le zona ?

Les effets secondaires temporaires sont très fréquents et peuvent durer de deux à trois jours. La plupart des gens ont mal au bras après l’injection, et certains ont également une rougeur et un gonflement dans la région.

UN étude publiée en 2020 dans la revue Vaccine ont constaté que d’autres symptômes quelque peu courants peuvent inclure de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des douleurs et de la fatigue. En termes d’effets plus graves, un étude publiée en 2022 dans l’American Journal of Epidemiology – qui a surveillé près de 650 000 doses de vaccin administrées à des adultes de plus de 50 ans – n’a constaté aucune augmentation des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, des réactions allergiques graves ou des battements cardiaques irréguliers par rapport à ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

Cependant, il existe un risque légèrement accru de développer le syndrome de Guillain-Barré, où votre système immunitaire attaque vos nerfs, après le vaccin Shingrix. UN étude publiée dans JAMA Internal Medicine en 2021 a constaté que cela ne se produisait que dans trois cas par million de doses de Shingrix.

Où se faire vacciner contre le zona et combien ça coûte ?

Il est généralement disponible uniquement dans les pharmacies. Voici pourquoi : contrairement à d’autres vaccins tels que le vaccin contre le pneumocoque ou contre la grippe, qui sont tous deux couverts par Medicare Part B, le vaccin contre le zona n’est couvert que par un régime d’assurance médicaments sur ordonnance tel que Medicare Part D. Cela rend la tâche un peu plus difficile pour les médecins. bureaux pour s’occuper des assurances, ils orientent donc généralement simplement les gens vers leur pharmacie locale, explique Schaffner.

La bonne nouvelle : la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 élimine tous les frais remboursables pour les vaccins recommandés par le CDC, donc pour ceux qui sont éligibles, le vaccin contre le zona est gratuit si vous disposez de Medicare Part D ou d’une assurance privée.

Que faire si vous pensez avoir le zona

Le zona peut provoquer pendant quelques jours des douleurs, des brûlures ou des picotements sur un côté du corps ou du visage, suivis d’une éruption cutanée douloureuse, accompagnée de démangeaisons et de cloques. Vous pouvez également avoir des maux de tête, des frissons et des maux d’estomac.

Si vous remarquez de tels symptômes, appelez immédiatement votre médecin. Vous allez probablement il sera conseillé de commencer une prescription d’antiviraux (acyclovir, famciclovir ou valacyclovir) pour réduire l’évolution de la maladie et le risque de complications. Vous pouvez également prendre un analgésique en vente libre comme l’acétaminophène (Tylenol et générique) pour soulager l’inconfort. Des compresses humides, une lotion à la calamine et des bains chauds à l’avoine peuvent également aider.

Le zona étant contagieux, vous devrez vous isoler autant que possible, explique Nisha Rughwani, gériatre au Mount Sinai Health System à New York. Une fois que les ampoules se sont cicatrisées (généralement au bout de sept à dix jours, bien que les antiviraux puissent accélérer ce processus), vous êtes beaucoup moins susceptible de transmettre le virus à d’autres. Vous pouvez vous attendre à ce que l’éruption cutanée disparaisse complètement en deux à quatre semaines. Si, à un moment donné, vous présentez des ampoules dans la région de vos yeux ou des complications telles qu’une perte auditive ou une paralysie faciale, informez-en votre médecin rapidement.

Droit d’auteur 2024, Consumer Reports Inc.