Ce qu’il faut savoir sur le VRS, un virus en pleine expansion chez les jeunes enfants au Canada

Les hôpitaux pour enfants au Canada constatent une augmentation des cas d’un virus respiratoire courant qui, dans de rares cas, peut entraîner une maladie grave chez les nourrissons.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) provoque des infections des poumons et des voies respiratoires. Il peut entraîner une infection grave chez certaines personnes, y compris les bébés de moins de deux ans et les adultes plus âgés souffrant de maladies préexistantes.

Les cas de VRS ont chuté de façon spectaculaire au début de la pandémie, mais ont atteint un sommet l’automne dernier et augmentent maintenant dans de nombreuses régions du pays, explique le Dr Earl Rubin, directeur de la division des maladies infectieuses à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Rubin dit que cette augmentation fait partie des raisons pour lesquelles son hôpital est aux prises avec de longs temps d’attente et une pénurie de lits.

“Nous sommes dépassés”, a-t-il déclaré. “Nous vivons dans les hôpitaux pédiatriques ce que les hôpitaux pour adultes vivaient pendant le pic de COVID.”

Rubin dit que la “triple menace” de la grippe Nouveau variantes de coronavirus et le VRS est préoccupant.

Voici un aperçu de ce qui se cache derrière l’augmentation des cas de VRS.

REGARDER | À quoi s’attendre cet hiver de COVID: Un autre hiver COVID-19 arrive. Voici comment préparer À l’approche d’un troisième hiver pandémique, les hospitalisations liées au COVID au Canada sont en hausse, la vaccination est en baisse et de nouvelles variantes circulent. Mais les experts disent que nous ne sommes pas complètement dans le noir, et certains des outils pour y arriver sont déjà entre nos mains.

Qu’est-ce que le VRS ?

Le virus entraîne généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, tels que l’écoulement nasal, la toux et la fièvre. Il s’agit de la cause la plus courante de maladie des voies respiratoires inférieures chez les jeunes enfants dans le monde et entraîne généralement des éclosions au Canada de la fin de l’automne au début du printemps.

Alors que de nombreuses infections sont de simples rhumes, les enfants de moins de deux ans sont à risque de maladies graves telles que la bronchiolite – un blocage des petites voies respiratoires dans les poumons – ou la pneumonie et peuvent être hospitalisés.

“Presque tous les bébés sont infectés à l’âge de deux ans. C’est très courant… mais certains bébés peuvent en être très malades”, a déclaré le Dr Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses et professeure agrégée à la faculté de médecine de l’Université de Toronto.

Dans son mise à jour la plus récente , l’Agence de la santé publique du Canada a signalé une augmentation des cas de VRS dans de nombreuses régions du pays, bien que Banerji affirme que les tests ne sont pas suffisamment répandus pour obtenir une image complète. Les hôpitaux du États-Unis ont également signalé une augmentation des cas.

Le ministère de la Santé du Québec a signalé un taux de positivité supérieur à la moyenne nationale. Le CHEO, un hôpital pour enfants d’Ottawa, a déclaré dans un communiqué que les cas de VRS étaient en partie la raison pour laquelle il « vient de connaître son mois de septembre le plus occupé de tous les temps ».

Pourquoi les cas augmentent-ils maintenant?

Banerji et Rubin disent qu’il y avait moins de cas de VRS lorsque des mesures de santé publique étaient en place à cause du COVID-19, mais il y a eu un pic l’automne dernier et encore cette année, car les jeunes enfants ont été exposés à plus de personnes.

Beaucoup de ces enfants n’ont pas une forte immunité parce qu’ils n’ont pas été exposés auparavant et, de même, leurs mères biologiques pourraient ne pas avoir été exposées et avoir transmis l’immunité non plus, a déclaré Banerji.

À son hôpital de Montréal, Rubin dit qu’il voit aussi des enfants un peu plus âgés, entre un et deux ans, qui sont plus malades que d’habitude.

“Ils n’ont aucune immunité, et s’ils ont des conditions prédisposantes, que ce soit de l’asthme ou des allergies, cela prédisposera [them to RSV],” il a dit.

Comment se propage-t-il ?

Le VRS se propage principalement par des gouttelettes aspirées, explique Rubin. Il recommande de se laver les mains et, pour les enfants plus âgés, de s’assurer qu’ils éternuent dans leur coude et se couvrent la bouche lorsqu’ils toussent.

Il peut également se propager par contact. “Si vous touchez une surface contaminée puis que vous vous frottez les yeux, que vous vous curez le nez, vous pouvez vous infecter”, a-t-il déclaré.

Les personnes infectées sont généralement contagieuses pendant trois à huit jours. Cependant, les bébés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent propager le VRS plus longtemps.

Qui est le plus à risque et que peut-on faire ?

Les personnes atteintes de maladies préexistantes, en particulier celles nées prématurément, peuvent être vulnérables aux infections les plus graves.

Études menée par Banerji suggèrent également que les nourrissons inuits du nord du Canada sont particulièrement à risque.

“Ils ont des taux d’admission beaucoup plus élevés que presque toutes les autres populations du monde”, a-t-elle déclaré.

Pendant la saison du VRS, des injections d’un médicament à base d’anticorps sont parfois prescrites pour protéger les prématurés et autres bébés très vulnérables.

Cette mesure de précaution n’est pas disponible au Nunavut. Banerji lancé une pétition – maintenant avec plus de 200 000 signatures – appelant le gouvernement du Nunavut à étendre l’utilisation de ce médicament.

Les médecins peuvent également prescrire des stéroïdes oraux ou un inhalateur pour faciliter la respiration. Dans les cas graves, les patients hospitalisés peuvent recevoir de l’oxygène, un tube respiratoire ou un ventilateur.

“Si un enfant doit être admis à l’hôpital, c’est parce que son niveau d’oxygène est bas ou qu’il a vraiment du mal à respirer par lui-même et qu’il peut avoir besoin d’être ventilé ou qu’il ne se nourrit pas bien”, a déclaré Banerji.

À la maison, dit-elle, les parents peuvent faire de leur mieux pour gérer les symptômes avec des médicaments contre la fièvre et s’assurer que leur bébé est bien hydraté.