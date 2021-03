Amazon voulait que le vote ait lieu en personne, comme d’habitude, mais le Conseil national des relations du travail a estimé que la pandémie rendait la situation trop risquée et a ordonné une élection par correspondance. Les bulletins de vote ont été envoyés par la poste aux travailleurs au début de février et doivent être signés et reçus par la commission des relations de travail au plus tard le 30 mars, date à laquelle ils commenceront à être comptés. Étant donné que les deux parties peuvent contester les votes, il est possible que le décompte final ne soit pas annoncé pendant des jours ou des semaines après le début du décompte.

Au début de l’été, le meurtre de George Floyd a suscité des appels à la justice raciale, et le syndicat a concentré son organisation sur les questions d’égalité raciale et d’autonomisation. Il a une histoire de plusieurs décennies de travail sur les droits civils et les questions de travail dans la région. À peu près au même moment, Amazon a mis fin au salaire supplémentaire qu’il avait versé aux travailleurs plus tôt dans la pandémie. Les travailleurs qui ont commencé l’organisation ont déclaré que leur salaire n’était pas à la mesure des risques qu’ils ont pris et de la productivité qu’ils doivent maintenir.

L’élection syndicale la plus étroitement surveillée de l’histoire récente est en cours en Alabama, où près de 6000 travailleurs d’un entrepôt Amazon près de Birmingham votent pour savoir s’ils souhaitent former un syndicat. L’élection a attiré l’attention du président Biden, des joueurs de la NFL et des acteurs hollywoodiens, ce qui en fait un test à enjeux élevés pour savoir si un syndicat a un rôle dans l’un des plus grands employeurs du pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy