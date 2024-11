Ce qu’il faut savoir sur le vote anticipé et le vote par correspondance lors des élections américaines de 2024

Le Élection américaine est en cours dans tout le pays, et jusqu’à présent, plus de 76 millions de personnes ont voté par anticipation, selon le laboratoire électoral de l’Université de Floride.

Dans de nombreux États, la volonté de voter avant le jour du scrutin, que ce soit par courrier ou en personne, a donné lieu à une vague de vote anticipé sans précédent.

Plus de 97 000 personnes ont voté lors du premier jour de vote anticipé en personne dans le Wisconsin – un niveau de participation « sans précédent », a écrit la commissaire aux élections de l’État, Ann Jacobs, sur Twitter/X. Le 15 octobre, premier jour de vote anticipé en Géorgie, l’État a « battu des records ». selon le secrétaire d’État, Brad Raffensperger. Avant le 23 octobre, plus que 1,9 million de personnes y avaient voté en personne ou par correspondance. Et en Caroline du Nord, qui avait été dévastée par l’ouragan Helene quelques semaines plus tôt, plus de 353 000 électeurs se sont rendus aux urnes le 18 octobre, un autre record pour l’État. Le 23 octobre, plus de 1,7 million de personnes avaient voté lors de l’élection.

Voter tôt en personne ou par correspondance permet aux électeurs une certaine flexibilité dans leur emploi du temps : en votant tôt, ils peuvent éviter d’avoir à faire face au mauvais temps, aux longues files d’attente ou aux conflits d’horaire inattendus le jour du scrutin.

Qu’est-ce que le vote anticipé ?

Les États – à l’exception du Mississippi, du New Hampshire et de l’Alabama – offrent à tous les électeurs la possibilité de voter en personne dans un bureau de vote avant le jour du scrutin. selon la Conférence nationale des législatures des États.

Dans ces endroits, les électeurs inscrits peuvent se rendre à leur lieu de vote dans les délais prévus pour le vote anticipé et voter plus tôt. La plupart des États commencent à compter les bulletins de vote le jour du scrutin, et certains exigent que les autorités attendent la fermeture des bureaux de vote pour commencer le décompte.

Certains États proposent une version du vote anticipé appelée « vote par correspondance en personne », dans laquelle un électeur peut obtenir et soumettre un bulletin de vote par correspondance en personne dans un bureau de vote avant le jour du scrutin.

Et le vote par correspondance ?

La plupart des États autorisent une certaine forme de vote par correspondance, dans lequel un électeur demande un bulletin de vote à l’avance, que les fonctionnaires lui envoient ensuite par courrier pour le remplir et le renvoyer par courrier. Certaines juridictions offrent aux électeurs la possibilité de renvoyer les bulletins de vote par correspondance dans une boîte de dépôt sécurisée. Quatorze États exiger une excuse pour que les électeurs votent par correspondance, comme une maladie ou un conflit d’horaire de travail. Huit États pratiquent des élections « entièrement par correspondance » : dans ces endroits, tous les électeurs inscrits reçoivent un bulletin de vote par la poste, qu’ils envisagent ou non de l’utiliser.

La loi fédérale oblige les États à envoyer des bulletins de vote par correspondance aux électeurs militaires et aux électeurs étrangers.

Les États réglementent le « traitement » et le décompte des bulletins de vote par correspondance ; la plupart des États autorisent les fonctionnaires à traiter immédiatement les bulletins de vote, ce qui implique généralement de vérifier la signature sur le bulletin de vote avec celle de l’électeur au moment de son inscription pour voter. D’autres États exigent que les fonctionnaires attendent le jour du scrutin pour commencer à traiter les bulletins de vote, ce qui peut ralentir la publication des résultats des élections.

Quand commence le vote anticipé et par correspondance cette année, et comment puis-je procéder ?

Les premiers bulletins de vote des élections générales ont déjà été envoyés aux électeurs des États du Wisconsin et du Maryland, ainsi qu’à certains électeurs éligibles de l’Alabama. Le vote par correspondance est au point mort en Caroline du Nord, où une bataille juridique pour savoir si Robert F Kennedy Jr peut ou non figurer sur le bulletin de vote a ralenti le processus. D’ici le 21 septembre, les responsables électoraux de nombreux États auront commencé à envoyer des bulletins de vote par correspondance.

Les dates, lieux et règles spécifiques concernant le vote anticipé et par correspondance varient selon l’État, le comté et même la municipalité. D’abord confirmer que vous êtes inscrit sur les listes électorales, puis contactez votre bureau électoral local ou consultez leur site internet pour plus de détails sur le vote anticipé et par correspondance.

Qui vote par anticipation et par correspondance, et cela profite-t-il à un parti par rapport à l’autre ?

Recherche suggère qu’avant 2020, la mise en œuvre du vote par correspondance ne profitait pas plus à un parti qu’à un autre. Mais en 2020, alors que la pandémie faisait rage, les démocrates ont exhorté les gens à voter par correspondance pour éviter d’être exposés au Covid, et ont mené des batailles juridiques pour étendre le vote par correspondance dans les États où cette pratique n’avait pas encore été largement adoptée. Pendant ce temps, dans les mois précédant les élections, Donald Trump a prétendu à tort que le processus était truffé de fraudes, effrayant probablement les électeurs républicains et les détournant de l’option à distance.

En rapport: Les retards du service postal américain menacent de perturber le vote électoral, selon des responsables

En fin de compte, les démocrates ont enregistré des gains lors des élections générales de 2020 dans les comtés qui ont utilisé le vote par correspondance, selon les données du Guardian et de ProPublica.

À la suite des élections de mi-mandat de 2022, lorsque les démocrates ont surpassé les attentes et conservé le contrôle du Sénat, les républicains ont commencé à cours inversé sur le vote anticipé – et ont continué depuis lors à plaider pour que les électeurs adoptent le processus. Ce revirement semble avoir eu un impact : dans les États clés de l’Arizona et du Nevada, les républicains avaient légèrement dépassé les démocrates lors du vote anticipé le 23 octobre, selon données collectées par Associated Press.

Est-il sécuritaire de voter par correspondance ?

Le vote par correspondance est considéré comme extrêmement sécurisé aux États-Unis, et les cas de fraude dans ce domaine sont extrêmement rares. Dans une chronique de 2020, l’expert en élections Rick Hasen noté qu’entre 2000 et 2012, il y a eu moins de 500 exemples de fraude au vote par correspondance, sur des milliards de suffrages exprimés. (Comme le note le Brennan Center for Justice, cela rend la fraude au vote par correspondance moins probable que d’être frappé par la foudre).

Bien que la fraude au vote par correspondance soit extrêmement rare, les responsables électoraux de tout le pays ont soulevé préoccupations concernant les retards postaux qui pourraient faire en sorte que les bulletins de vote des électeurs éligibles parviennent aux secrétaires électoraux après la date limite de dépouillement de leurs bulletins.