Ce qu’il faut savoir sur le vaccin Covid pour les petits enfants

En quoi les vaccins Moderna et Pfizer diffèrent-ils ?

Le vaccin Moderna est autorisé en deux doses espacées de quatre semaines, a déclaré le Dr Debbie-Ann Shirley, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de Virginie. Pfizer est autorisé en série de trois doses, les deux premières injections étant espacées de trois semaines et la troisième injection étant administrée au moins huit semaines plus tard. (Le troisième vaccin de Pfizer n’est pas considéré comme un rappel. Il est probable que Moderna et Pfizer autoriseront éventuellement une dose de rappel supplémentaire pour les jeunes enfants.) Les deux vaccins sont à des doses plus faibles que les vaccins administrés aux enfants plus âgés et aux adultes.

Les données préliminaires publiées par Moderna en avril suggéraient que deux injections étaient efficaces à 51 % pour prévenir l’infection symptomatique de Covid-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 1 an, et que deux injections étaient efficaces à 37 % pour prévenir l’infection chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. La série de trois doses de Pfizer s’est avérée efficace à 80 % pour prévenir l’infection par Covid-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, bien que cette estimation soit basée sur un petit nombre d’enfants qui ont reçu la troisième dose.

Quels sont les effets secondaires des vaccins chez les jeunes enfants ?

Les données suggèrent jusqu’à présent que les effets secondaires chez les jeunes enfants sont plus légers que ceux chez les enfants plus âgés, probablement parce qu’une dose plus faible de vaccin est administrée, a déclaré le Dr Shirley. Chez les enfants de moins de 5 ans, « les effets secondaires étaient le genre de choses auxquelles on pourrait s’attendre chez les enfants après avoir reçu un vaccin », a-t-elle ajouté, notamment une augmentation de l’agitation, de la somnolence et de la douleur au site d’injection. En comparant les deux vaccins, celui de Pfizer a entraîné globalement moins d’effets secondaires, probablement parce qu’il utilise une dose si faible.

Aucun enfant dans les essais de vaccins n’a développé de problèmes cardiaques comme la myocardite, une forme d’inflammation cardiaque qui a été observée chez un petit nombre d’enfants plus âgés qui ont reçu le vaccin, a déclaré le Dr Shirley, mais cela pourrait être dû au fait que les essais n’étaient pas assez importants pour détecter effets secondaires rares. Il est possible qu’il y ait des cas une fois que les vaccins auront été administrés à suffisamment d’enfants, mais les experts ne s’attendent pas à en voir un nombre significatif, car la myocardite « survient plus fréquemment chez les adolescents et les jeunes adultes que chez les jeunes enfants », a déclaré le Dr Ibukun Kalu, pédiatre spécialiste des maladies infectieuses à la Duke University School of Medicine. « Je ne m’attendrais pas à des taux élevés de myocardite liée au vaccin chez les moins de 5 ans », a-t-elle ajouté. Le Dr Kalu a également souligné que le risque de myocardite est beaucoup plus élevé chez les enfants qui attrapent le Covid-19 que chez ceux qui reçoivent le vaccin.