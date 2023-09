Ce qu’il faut savoir sur le tremblement de terre au Maroc et les efforts pour aider

AMIZMIZ, Maroc (AP) — Un tremblement de terre a semé destruction et dévastation au Maroc, où le nombre de morts et de blessés continue d’augmenter après que les équipes de secours ont déterré des personnes vivantes et mortes dans des villages réduits en ruines.

Les forces de l’ordre et les travailleurs humanitaires – marocains et internationaux – sont arrivés dans la région au sud de la ville de Marrakech qui a été la plus durement touchée par la secousse de magnitude 6,8 vendredi soir, ainsi que par plusieurs répliques.

Dans la plupart des localités, les habitants ont reçu de la nourriture et de l’eau, et la plupart des rochers géants bloquant les routes de montagne escarpées ont été déblayés. Mais des inquiétudes subsistent quant aux abris et aux efforts de redressement à long terme dans les régions montagneuses pauvres les plus durement touchées.

Voici ce que vous devez savoir :

QUELS SONT LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES ?

L’épicentre se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, à environ 70 kilomètres (44 miles) au sud de Marrakech, dans la province d’Al Haouz.

La région est en grande partie rurale, composée de montagnes de roches rouges, de gorges pittoresques et de ruisseaux et lacs scintillants.

Le tremblement de terre a secoué la majeure partie du Maroc et causé des blessés et des morts dans d’autres provinces, notamment à Marrakech, Taroudant et Chichaoua.

QUI A ÉTÉ CONCERNÉ ?

Sur les 2 946 décès signalés mercredi, 1 684 se sont produits à Al Haouz, une région comptant environ 570 000 habitants, selon le recensement marocain de 2014.

Dans certains villages comme Tafeghaghte, les habitants affirment que plus de la moitié de la population est morte. Les Nations Unies ont estimé que 300 000 personnes ont été touchées par les tremblements de terre de vendredi soir.

Les gens parlent une combinaison d’arabe et de tachelhit, la langue autochtone la plus répandue au Maroc. Des villages en terre cuite et en briques crues construits à flanc de montagne ont été détruits.

La plupart des morts ont déjà été enterrés. Le gouvernement fait état de 2 501 blessés.

QUI FOURNIT L’AIDE ?

Le Maroc a déployé des ambulances, des équipes de secours et des soldats dans la région pour contribuer aux efforts d’intervention d’urgence.

Les groupes humanitaires ont déclaré que le gouvernement n’avait pas lancé un large appel à l’aide et n’avait accepté qu’une aide étrangère limitée.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il acceptait l’aide internationale axée sur la recherche et le sauvetage de la part d’organisations non gouvernementales ainsi que de l’Espagne, du Qatar, du Royaume-Uni et des Émirats arabes unis, contournant les offres du président français Emmanuel Macron et du président américain Joe Biden.

Le gouvernement marocain a déclaré qu’une aide mal coordonnée « serait contre-productive », au grand dam des équipes de secours.

COMMENT LES GENS PEUVENT-ILS AIDER ?

Les experts estiment que le moyen le plus direct d’apporter une aide aux personnes touchées dans la ville de Marrakech et dans les zones rurales des montagnes de l’Atlas est de faire un don à des organisations déjà actives sur le terrain.

Cela inclut la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a rapidement débloqué 1,1 million de dollars de son Fonds d’urgence pour les interventions en cas de catastrophe afin de soutenir les efforts de secours du Croissant-Rouge marocain dans le pays.

Il comprend également World Central Kitchen, Médecins sans frontières et GlobalGiving, qui ont créé un fonds de secours contre le tremblement de terre au Maroc et qui ont collecté plus de 500 000 dollars mardi matin.

POURQUOI MARRAKECH ET SA RÉGION SONT HISTORIQUES ?

Le tremblement de terre a fissuré et effondré une partie des murs qui entourent la vieille ville de Marrakech, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO construit au XIIe siècle.

Des vidéos montraient de la poussière émanant de certaines parties de la mosquée Koutoubia, l’un des sites historiques les plus connus de la ville. La ville est la destination la plus visitée du Maroc, connue pour ses palais, ses marchés aux épices, ses madrasas et Jemaa El Fna, sa place bruyante pleine de vendeurs de nourriture et de musiciens.

Le tremblement de terre a également fait des ravages sur des sites historiques importants du Haut Atlas. Ils comprennent une mosquée du XIIe siècle à Tinmel construite par la dynastie des Almohades sous Ibn Toumert, une kasbah du XIXe siècle construite près de Talat N’Yakoub et une importante mosquée et site de pèlerinage à Moulay Brahim.

« Alors que la plupart des touristes connaissent les monuments célèbres des grandes villes, les petits villages abritent leurs propres monuments qui souffrent de marginalisation depuis des décennies », a déclaré Brahim El Guabli, spécialiste des études amazighes et professeur agrégé d’études arabes au Williams College. « L’ensemble du Haut Atlas marocain est parsemé de monuments historiques importants. »

COMMENT CELA SE COMPARE-T-IL AUX AUTRES SÉISME ?

Le tremblement de terre de vendredi a été le plus fort que le Maroc ait connu depuis plus d’un siècle.

Bien que des secousses aussi puissantes soient rares, elles ne sont pas les plus meurtrières du pays : il y a un peu plus de 60 ans, le Maroc a été secoué par un séisme de magnitude 5,8 qui a tué plus de 12 000 personnes sur sa côte ouest, effondrant la ville d’Agadir, au sud-ouest de Marrakech.

Ce séisme a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les maisons rurales, ne sont pas construits pour résister à une telle force.

Il n’y a pas eu de tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 6,0 dans un rayon de 500 kilomètres autour du tremblement de terre de vendredi depuis au moins un siècle, selon l’US Geological Survey. Le nord du Maroc connaît plus souvent des tremblements de terre, notamment des secousses de magnitude 6,4 en 2004 et de magnitude 6,3 en 2016.

Ailleurs cette année, une secousse de magnitude 7,8 qui a secoué la Syrie et la Turquie a tué plus de 50 000 personnes. La plupart des tremblements de terre les plus dévastateurs de l’histoire récente ont été d’une magnitude supérieure à 7,0, notamment celui de 2015 au Népal qui a tué plus de 8 800 personnes et celui de 2008 qui a tué 87 500 personnes en Chine.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?

Les efforts d’intervention d’urgence devraient se poursuivre alors que les équipes empruntent les routes de montagne pour atteindre les villages les plus durement touchés par le séisme.

De nombreuses communautés manquent de nourriture, d’eau, d’électricité et d’abris. Mais une fois les équipes humanitaires et les soldats partis, les défis auxquels sont confrontés les centaines de milliers de personnes qui habitent dans la région demeureront probablement.

Les membres du Parlement marocain se sont réunis lundi pour créer un fonds gouvernemental pour la réponse au tremblement de terre, à la demande du roi Mohammed VI.

Le Premier ministre Aziz Akhannouch a déclaré par la suite que le gouvernement était déterminé à indemniser les victimes et à les aider à se reconstruire. Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers du Maroc, a déclaré qu’il faudrait probablement cinq ou six ans pour reconstruire certaines zones touchées.

___

Jesse Bedayn à Denver, Angela Charlton à Paris, Glenn Gamboa à New York et Will Weissert à Washington ont contribué à ce rapport.

Sam Metz, Associated Press