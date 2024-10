Ce qu’il faut savoir sur le syndrome du bébé secoué, car un Texas pourrait être le premier exécuté aux États-Unis à cause de ce syndrome

HOUSTON– UN Homme du Texas cette semaine, cela pourrait devenir la première personne exécutée aux États-Unis suite à une condamnation pour meurtre liée au diagnostic du syndrome du bébé secoué.

Robert Roberson57 ans, doit recevoir jeudi une injection mortelle pour le meurtre en 2002 de sa fille de 2 ans, Nikki Curtis. Roberson clame depuis longtemps son innocence. Ses avocats ainsi qu’un groupe bipartisan de législateurs texans, d’experts médicaux et d’autres ont soutenu que sa condamnation était basée sur des preuves scientifiques erronées et affirment que de nouvelles preuves ont montré que Curtis est décédé des suites de complications liées à une pneumonie grave.

Mais les procureurs soutiennent que les nouveaux éléments de preuve de Roberson ne réfutent pas leur thèse selon laquelle Curtis est décédée des suites de blessures infligées par son père.

L’exécution programmée de Roberson a relancé le débat sur le syndrome du bébé secoué. D’un côté du débat se trouvent des avocats et certains membres des communautés médicales et scientifiques qui soutiennent que le diagnostic du bébé secoué est erroné et a conduit à des condamnations injustifiées. De l’autre côté se trouvent les procureurs et sociétés médicales aux États-Unis et dans le monde entier qui affirment que le diagnostic est valide, qu’il a été scientifiquement prouvé et qu’il constitue la principale cause de traumatismes crâniens mortels chez les enfants de moins de 2 ans.

Voici ce qu’il faut savoir sur le diagnostic très minutieux précédant l’exécution prévue de Robertson :

Le diagnostic fait référence à une lésion cérébrale grave causée lorsque la tête d’un enfant est blessée par des secousses ou un autre impact violent, comme être frappé contre un mur ou jeté au sol, généralement par un adulte qui s’occupe d’eux, a déclaré le Dr Suzanne Haney, spécialiste de la maltraitance des enfants. pédiatre et membre du Conseil de l’American Academy of Pediatrics sur la maltraitance et la négligence envers les enfants.

Le terme a été changé en 2009 pour devenir traumatisme crânien abusif, un diagnostic plus inclusif, a déclaré Haney.

Il y a environ 1 300 cas signalés de syndrome du bébé secoué/traumatisme crânien violent aux États-Unis chaque année, selon le Centre national sur le syndrome du bébé secoué.

Les critiques affirment que les médecins se sont efforcés de conclure à la maltraitance des enfants due au syndrome du bébé secoué chaque fois qu’une triade de symptômes – saignement autour du cerveau, gonflement du cerveau et saignement dans les yeux – a été détectée. Les critiques affirment que les médecins n’ont pas pris en compte le fait que des phénomènes tels que des chutes courtes avec impact à la tête et des maladies naturelles comme la pneumonie pourraient imiter un traumatisme crânien infligé.

« L’hypothèse du syndrome du bébé secoué/traumatisme crânien abusif qui a été utilisée contre M. Roberson n’est pas scientifique, pure et simple », a déclaré Kate Judson, directrice exécutive du Center for Integrity in Forensic Sciences, une organisation à but non lucratif basée au Wisconsin qui cherche à améliorer la fiabilité des preuves médico-légales.

Même si Haney a refusé de commenter le cas de Roberson, elle a déclaré qu’il n’y avait pas de désaccord. au sein d’une grande majorité de la communauté médicale sur la validité et la science derrière le diagnostic.

Haney a déclaré que les médecins ne se concentrent pas uniquement sur une triade de symptômes pour déterminer la maltraitance des enfants, mais examinent plutôt toutes les choses possibles, y compris les maladies, qui auraient pu causer les blessures.

« Je crains que la réticence contre les traumatismes crâniens abusifs, car un diagnostic, n’interfère avec les efforts de prévention en cours et permette donc à davantage d’enfants d’être blessés », a déclaré Haney.

Les avocats de Roberson affirment qu’il a été arrêté à tort puis condamné après avoir emmené sa fille à l’hôpital. Elle était tombée du lit dans leur maison de la ville palestinienne de l’est du Texas après avoir été gravement malade pendant une semaine.

De nouvelles preuves recueillies depuis son procès en 2003 montrent que sa fille est décédée d’une pneumonie non diagnostiquée qui a évolué vers une septicémie et qui a probablement été accélérée par des médicaments qui n’auraient pas dû lui être prescrits et qui ont rendu la respiration plus difficile, a déclaré Gretchen Sween, l’avocat de Roberson.

Le bureau du procureur du comté d’Anderson, qui a poursuivi Roberson, a déclaré dans des documents judiciaires qu’après une audience en 2022 pour examiner les nouvelles preuves, un juge avait rejeté les théories selon lesquelles la pneumonie et d’autres maladies avaient causé la mort de Curtis.

Ces dernières années, les tribunaux de tout le pays ont annulé des condamnations ou abandonné des accusations liées au syndrome du bébé secoué, notamment dans Californie, Ohio, Massachusetts et Michigan.

Dans une décision rendue la semaine dernière dans une autre affaire de syndrome du bébé secoué dans le comté de Dallas, la Cour d’appel pénale du Texas a ordonné la tenue d’un nouveau procès après avoir découvert que les progrès scientifiques liés au diagnostic entraîneraient désormais probablement un acquittement dans cette affaire.

Mais la cour d’appel a rejeté à plusieurs reprises la demande de Roberson de surseoir à son exécution, la dernière fois vendredi.

Aux États-Unis, au moins huit personnes ont été condamnées à mort en raison du syndrome du bébé secoué, a déclaré Robin Maher, directeur exécutif du Death Penalty Information Center. Deux de ces huit ont été disculpés et Roberson est le seul à avoir reçu des dates d’exécution.

« Selon le Registre national des exonérations, au moins 30 personnes à travers le pays ont été exonérées sur la base de cette théorie scientifique discréditée », a déclaré Maher.

Mais Danielle Vazquez, directrice exécutive du Centre national sur le syndrome du bébé secoué, basé dans l’Utah, a déclaré qu’un Article de recherche 2021 a constaté que 97 % des plus de 1 400 condamnations liées au syndrome du bébé secoué/traumatisme crânien violent entre 2008 et 2018 ont été confirmées et que ces condamnations ont rarement été annulées sur la base de preuves médicales.

« Si l’on fait abstraction de tous ces différents cas, il reste encore de tout nouveaux parents qui sont extrêmement fatigués, peuvent être extrêmement frustrés par un bébé qui pleure et pourraient ne pas agir de manière appropriée lorsqu’ils s’occupent de cet enfant. Et c’est là notre plus grande préoccupation, cette idée fausse selon laquelle il est acceptable de secouer un bébé », a déclaré Vazquez.

