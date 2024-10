Ce qu’il faut savoir sur le règlement de 880 millions de dollars de l’Église catholique de Los Angeles avec les victimes d’abus sexuels

LOS ANGELES– L’archidiocèse de Los Angeles a AGReed paiera 880 millions de dollars à des centaines de victimes d’abus sexuels commis par le clergé remontant à des décennies.

Le règlement, avec 1 353 personnes qui affirment avoir été abusées par des prêtres catholiques locaux, est le plus grand règlement pour abus sexuels sur des enfants dans un archidiocèse catholique, selon les experts. Les accusateurs ont pu intenter une action en justice après que la Californie a approuvé une loi ouvrant une fenêtre de trois ans en 2020 pour les cas dépassant le délai de prescription.

L’archidiocèse de Los Angeles a déjà versé 740 millions de dollars aux victimes. Avec le règlement annoncé mercredi, le montant total des paiements s’élèvera à plus de 1,5 milliard de dollars.

Les avocats doivent encore obtenir l’approbation de tous les plaignants pour le finaliser, a déclaré le comité de liaison des plaignants.

L’accord met fin à la plupart des litiges pour abus sexuels contre le plus grand archidiocèse des États-Unis, même si quelques poursuites contre l’église sont toujours en cours, selon les avocats des victimes.

Voici quelques choses à savoir sur le règlement :

Les négociations ont commencé en 2022, a déclaré jeudi l’avocat principal des plaignants, Morgan Stewart.

Les avocats voulaient que leurs clients obtiennent le règlement le plus élevé possible tout en permettant à l’archidiocèse de survivre financièrement, a déclaré Steward. La Californie est l’un des 15 États au moins qui ont étendu la possibilité aux personnes de poursuivre en justice les institutions pour abus commis il y a longtemps, ce qui a conduit à des milliers de nouveaux cas qui ont contraint plusieurs archidiocèses à déclarer faillite. y compris San Francisco et Oakland.

La loi californienne autorise également des dommages-intérêts triples dans les cas où les abus résultent de la « dissimulation » d’agressions antérieures commises par un employé ou un bénévole.

« L’un de nos objectifs était d’éviter le processus de faillite qui a frappé tant d’autres diocèses », a déclaré Stewart.

Les plaignants ont été maltraités il y a 30, 40 ou 50 ans, a déclaré Steward.

« Ces survivants ont souffert pendant des décennies à la suite des abus », Stewart a déclaré au Los Angeles Times. « Des dizaines de survivants sont morts. Ils vieillissent, et beaucoup de ceux qui sont au courant des abus commis au sein de l’Église le sont également. Il était temps de résoudre ce problème. »

L’archidiocèse s’est engagé à mieux protéger ses membres d’église tout en payant des centaines de millions de dollars dans divers règlements.

L’archevêque José H. Gomez s’est excusé dans un communiqué.

« J’espère que ce règlement apportera une certaine guérison à ce que ces hommes et ces femmes ont souffert », a ajouté l’archevêque. « Je crois que nous sommes parvenus à une résolution de ces réclamations qui fournira une juste compensation aux survivants-victimes de ces abus passés. »

Gomez a déclaré que le nouveau règlement serait payé par « des réserves, des investissements et des prêts, ainsi que d’autres actifs archidiocésains et des paiements qui seront effectués par les ordres religieux et autres nommés dans le litige ».

Plus de 300 prêtres travaillant dans l’archidiocèse de Los Angeles ont été accusés d’abus sexuels sur des mineurs pendant des décennies.

L’un des ces prêtres étaient Michael Bakerqui a été reconnu coupable de pédophilie en 2007 et libéré sur parole en 2011. En 2013, l’archidiocèse a accepté de payer près de 10 millions de dollars pour régler quatre affaires alléguant des abus de la part du prêtre désormais défroqué.

Des dossiers confidentiels montrent que Baker a rencontré l’archevêque de l’époque, Roger Mahony, en 1986 et a avoué avoir agressé deux garçons sur une période de près de sept ans.

Mahony a retiré Baker du ministère et l’a envoyé suivre un traitement psychologique, mais le prêtre est revenu au ministère et a été autorisé à être seul avec des garçons. Le prêtre n’a été démis de ses fonctions qu’en 2000, après avoir servi dans neuf paroisses.

Les autorités estiment que Baker a agressé plus de 40 enfants au cours de ses années de prêtre, a rapporté le Los Angeles Times.

L’Église impose désormais des exigences strictes en matière d’antécédents et de rapports aux prêtres et dispose de programmes de formation approfondis pour le personnel et les bénévoles afin de protéger les jeunes, a déclaré Gomez, qui a succédé à Mahony après sa retraite en 2011 et est devenu cardinal.

« Aujourd’hui, grâce à ces réformes, les nouveaux cas d’inconduite sexuelle de la part de prêtres et de membres du clergé impliquant des mineurs sont rares dans l’archidiocèse », a déclaré Gomez au Los Angeles Times. « Aucune personne ayant fait du mal à un mineur n’exerce actuellement un ministère. Et je le promets : nous resterons vigilants.

Dans le cadre du nouveau règlement, l’archidiocèse divulguera davantage de dossiers qu’il a conservés qui documentent les abus commis par des prêtres.