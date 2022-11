Ce qu’il faut savoir sur le Real ID et comment postuler avant la date limite

À partir du 3 mai 2023, les Américains de plus de 18 ans auront besoin d’une licence conforme à Real ID pour voler à l’intérieur du pays.

Une pièce d’identité standard ou un permis de conduire qui n’est pas la nouvelle forme d’identification renforcée par la sécurité ne sera plus suffisant pour embarquer sur les vols. Vous pouvez utiliser un passeport ou une carte verte pour voyager dans le pays si vous n’avez pas de permis de conduire conforme à Real ID.

L’exigence devait initialement commencer en 2008, mais a été retardée pour diverses raisons, notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

Étant donné que les bureaux gouvernementaux ont fonctionné à un rythme plus lent au cours des trois dernières années, seuls 43 % environ des licences délivrées par l’État sont conformes à Real ID, a déclaré le Département de la sécurité intérieure dans un communiqué en avril.

Pour en obtenir une, vous aurez besoin d’un peu plus de documentation que nécessaire pour une licence régulière et vous devrez peut-être également payer des frais plus élevés.

Voici ce qu’il faut savoir sur le Real ID et comment obtenir le vôtre avant la date limite.