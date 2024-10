Ce qu’il faut savoir sur le rapport de l’AP sur les affaires pénales fédérales contre l’ancien président Donald Trump

WASHINGTON– Une année qui a commencé avec la perspective d’un tribunal fédéral qui rendrait des comptes à Donald Trump se terminera sans aucune chance de procès, laissant les électeurs sans la finalité d’un verdict positif ou négatif du jury dans les deux affaires les plus importantes contre le candidat républicain à la présidentielle.

Pourtant les deux cas – l’un l’accusant d’avoir accumulé illégalement des documents classifiés, l’autre d’avoir tenté d’annuler sa défaite de 2020 – pèse toujours sur l’élection.

Leur résurgence potentielle montre clairement que l’enjeu du vote de novembre n’est pas seulement la présidence mais potentiellement la liberté de Trump alors qu’il fait face à la perspective de combats judiciaires interminables.

Un aperçu des raisons pour lesquelles aucune des deux affaires n’a été jugée cette année :

L’acte d’accusation accusant Trump d’avoir accumulé illégalement des documents classifiés contenait une série d’allégations sensationnelles, notamment qu’il aurait exposé cavalièrement un « plan d’attaque » du Pentagone et aurait fait appel à plusieurs reprises à des assistants et à des avocats pour l’aider à cacher les documents exigés par les enquêteurs.

Les procureurs ont considéré que les préoccupations en matière de sécurité nationale allaient de soi : les documents incluaient des capacités nucléaires et les dossiers étaient éparpillés au hasard dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago, y compris dans ses toilettes.

Ils ont également considéré les preuves comme convaincantes et claires : un enregistrement audio a capturé Trump se vantant d’un document dont il disait qu’il savait qu’il était classifié, une vidéo de surveillance a montré des boîtes de disques en train d’être déplacées hors d’une salle de stockage de Mar-a-Lago, et un grand le témoignage au jury d’un avocat de Trump a impliqué Trump dans un stratagème visant à tromper le FBI.

Ces facteurs, pris ensemble, ont alimenté la perception largement répandue selon laquelle l’affaire des documents classifiés était la plus périlleuse des quatre affaires pénales auxquelles il a été confronté au cours de l’année écoulée.

Quelques heures avant que l’acte d’accusation ne soit dévoilé, on a appris que l’affaire avait été confiée à Aileen Cannon, une juge nommée par Trump avec une expérience limitée en matière de procès et basée non pas dans le palais de justice fédéral animé de Miami, mais dans la ville beaucoup plus calme de Fort Pierce, à deux heures au nord.

Il s’agissait d’une évolution fâcheuse pour le ministère de la Justice, qui s’était brouillé avec Cannon moins d’un an plus tôt au sujet de sa décision d’accéder à la demande de Trump visant à ce qu’un arbitre indépendant examine les documents classifiés saisis par le FBI. Cette décision a été annulée par un comité d’appel fédéral unanime, qui a déclaré que Cannon avait outrepassé ses limites.

La gestion de l’affaire pénale par Cannon a suscité un examen encore plus minutieux, car elle a permis aux requêtes de la défense de s’accumuler, provoquant des retards interminables, et a pris en compte les arguments de l’équipe Trump – notamment sur le fait qu’il avait le droit, en vertu de la loi sur les archives présidentielles, d’emporter des documents classifiés avec lui après avoir quitté le Maison Blanche – que les procureurs et les experts juridiques considéraient comme frivole. Pendant ce temps, elle se chamaillait avec les procureurs, qui devenaient de plus en plus exaspérés mais ne demandaient pas qu’elle soit retirée de l’affaire.

Elle a reporté indéfiniment le procès en mai, des semaines avant son début, puis a tenu une audience de plusieurs jours le mois suivant sur les arguments de l’équipe Trump selon lesquels Smith avait été nommé illégalement parce qu’il avait été nommé par le procureur général Merrick Garland et non confirmé. par le Sénat.

Le mois suivant, elle a pris la décision stupéfiante de classer l’affaire, approuvant les arguments de l’équipe Trump concernant la nomination de Smith.

Les efforts de Trump pour s’accrocher au pouvoir étaient bien documentés au moment où il a été accusé de complot visant à renverser les élections de 2020.

Néanmoins, l’affaire a apporté des détails supplémentaires sur ce que les procureurs considèrent comme des projets de grande envergure de Trump, y compris ses pressions persistantes sur le vice-président Mike Pence pour qu’il refuse de certifier le décompte des votes électoraux.

L’acte d’accusation est le fruit de la coopération, y compris devant le grand jury, de proches collaborateurs et d’autres cibles de la campagne de pression de Trump. Trump avait cherché à empêcher Pence de témoigner, invoquant le privilège de l’exécutif, mais une cour d’appel fédérale a forcé l’ex-vice-président à comparaître – et l’acte d’accusation qui en a résulté décrit les notes prises par Pence sur les conversations qu’il a eues avec le président.

Si l’affaire des documents classifiés semblait assez simple, sur le plan juridique, les poursuites pour ingérence électorale contre Trump l’étaient tout sauf. D’une part, l’affaire concernait la conduite de Trump alors qu’il était au pouvoir, plaçant les procureurs sur un terrain juridiquement compliqué.

Le juge de première instance présidant l’affaire d’ingérence électorale de Trump et une cour d’appel fédérale ont rejeté de manière décisive les affirmations de l’ancien président selon lesquelles il était à l’abri de poursuites.

La majorité conservatrice de la Cour suprême a adopté un point de vue totalement différent.

Après avoir rejeté la demande de Smith de passer devant un tribunal inférieur et de reprendre l’affaire immédiatement, la Cour suprême en avril dernier a accepté d’entendre les arguments et a clairement indiqué, à travers la teneur de ses questions, qu’elle était sceptique quant aux accusations portées contre Trump – même si elle ne l’était pas. embrassant ses affirmations d’immunité absolue.

Le résultat a été un vote historique de 6 voix contre 3, qui a conféré une large immunité aux anciens présidents. Écrivant au nom de la majorité, le juge en chef John Roberts a écrit que les anciens présidents étaient à l’abri de poursuites pour des actes relevant de leurs principales fonctions constitutionnelles, présumés à l’abri d’autres actes officiels et pas du tout à l’abri d’actes privés.

La décision a déclenché une vive dissidence de la part de la juge Sonia Sotomayor, qui a déclaré qu’elle « tourne en dérision » le principe selon lequel « aucun homme n’est au-dessus de la loi ».

« Parce que notre Constitution ne protège pas un ancien président de répondre d’actes criminels et de trahison, je suis en désaccord », a-t-elle écrit.

L’effet pratique de la décision a été de restreindre la portée des poursuites, en supprimant du dossier les allégations liées aux efforts de Trump pour tirer parti des pouvoirs d’application de la loi du ministère de la Justice pour rester en fonction, et en les laissant entre les mains du juge du tribunal de première instance. Tanya Chutkan, quant aux autres actes visés dans l’acte d’accusation qui ne sont pas des actes officiels et peuvent donc continuer à faire partie de l’acte d’accusation.

L’équipe de Smith a fait appel du rejet de l’affaire par Cannon devant la 11e Cour d’appel des États-Unis, basée à Atlanta.

On ne sait pas exactement quand ni comment le tribunal statuera, mais les procureurs ont souligné à plusieurs reprises dans leur mémoire que l’ordonnance de Cannon constitue une rupture radicale avec des décennies de précédent et se démarque de la façon dont les juges à travers le pays se sont prononcés sur la même question, à savoir la légalité des nominations d’avocats spéciaux. .

Sa conclusion selon laquelle celle de Smith était illégale parce qu’elle avait été formulée par le procureur général plutôt que de recevoir la confirmation du Sénat, prévenaient-ils, « pourrait mettre en péril le fonctionnement de longue date du ministère de la Justice et remettre en question des centaines de nominations au sein du pouvoir exécutif ».

En supposant que la cour d’appel renverse Cannon, la prochaine grande question sera de savoir si elle réattribuera l’affaire à un autre juge pour faire avancer la procédure.

Entre-temps, l’affaire d’ingérence électorale se poursuit à la lumière de l’avis de la Cour suprême. Bien qu’il n’y ait aucune chance d’un procès avant les élections – et peut-être aucune chance d’un procès du tout dans le cas où Trump gagne et ordonne le classement de l’affaire.