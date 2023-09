Ce qu’il faut savoir sur le procès en impeachment du procureur général du Texas, Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) — Le procès en destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, a débuté mardi alors que le républicain en difficulté faisait face à des accusations de corruption et de pots-de-vin qui le suivaient depuis des années.

En mai, la Chambre des représentants de l’État a voté à une écrasante majorité pour destituer Paxton sur des articles incluant la corruption et l’abus de confiance du public. Il s’agit d’une réprimande soudaine de la part de la chambre contrôlée par le GOP à l’encontre d’une star du mouvement juridique conservateur qui a résisté à des années de scandales et de crimes présumés.

Paxton n’est que le troisième fonctionnaire en exercice à être destitué dans l’histoire du Texas, il y a près de 200 ans. Le vote de la Chambre a suspendu l’homme de 60 ans du poste qu’il avait utilisé en 2020 pour demander à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la défaite électorale du président Joe Biden face à Donald Trump.

Paxton a dénoncé la mise en accusation comme une « imposture politiquement motivée » et a déclaré qu’il s’attend à être acquitté. Ses avocats ont déclaré qu’il ne témoignerait pas devant le Sénat, mais le procès reste lourd de risques politiques et juridiques.

Le procureur général fait l’objet d’une enquête fédérale pour la même conduite qui a motivé sa destitution, et ses avocats affirment que sa destitution ouvrirait la porte à Paxton pour plaider dans une affaire de fraude d’État depuis longtemps bloquée.

Voici de quoi Paxton est accusé et comment se déroulera le procès.

POURQUOI PAXTON A-T-IL ÉTÉ IMPECCÉ ?

Au centre de la mise en accusation de Paxton se trouve sa relation avec un riche donateur qui a poussé les plus hauts adjoints du procureur général à la révolte.

En 2020, le groupe a dénoncé son patron au FBI, affirmant que Paxton avait enfreint la loi pour aider le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul, à mener une enquête fédérale distincte. Paul aurait rendu la pareille, notamment en employant une femme avec laquelle Paxton avait eu une liaison extraconjugale.

Paul a été inculpé en juin pour des accusations criminelles fédérales selon lesquelles il avait fait de fausses déclarations aux banques pour obtenir plus de 170 millions de dollars de prêts. Il a plaidé non coupable.

Paul a fait à Paxton un don de 25 000 $ pour sa campagne en 2018 et les hommes se sont liés d’amitié autour du sentiment commun qu’ils étaient la cible de forces de l’ordre corrompues, selon une note de l’un des membres du personnel adressée au FBI. Paxton a été inculpé de fraude en valeurs mobilières en 2015, mais n’a pas encore été jugé.

Les huit députés qui ont dénoncé Paxton – en grande partie de fervents conservateurs qu’il a choisis pour leurs postes – se sont adressés aux forces de l’ordre après avoir ignoré leurs avertissements de ne pas engager un avocat extérieur pour enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles de Paul par le FBI. Tous les huit ont ensuite été licenciés ou démissionnés et quatre d’entre eux ont été poursuivis en justice en vertu de la loi sur les dénonciateurs de l’État.

Paxton est également accusé d’avoir fait pression sur son personnel pour qu’il intervienne dans d’autres problèmes juridiques de Paul, notamment un litige avec un groupe à but non lucratif basé à Austin et des ventes de saisies immobilières.

QU’EST-CE QUE PAXTON A OBTENU EN RETOUR ?

En échange, les procureurs de mise en accusation affirment que Paul a financé la rénovation de l’une des maisons de Paxton et a facilité sa liaison.

Paxton a reconnu en privé l’affaire avec un assistant du Sénat de l’État en 2018 et a déclaré à un petit groupe de membres du personnel que c’était terminé. Mais les procureurs affirment que Paxton a continué avec la femme que Paul a embauchée à Austin pour qu’elle puisse se rapprocher du procureur général. Le développeur aurait également créé un compte Uber sous un pseudonyme que Paxton aurait utilisé pour voir discrètement la femme.

Après la révolte du personnel de Paxton, le procureur général s’est empressé de dissimuler le fait que Paul avait payé des rénovations coûteuses dans sa maison d’un million de dollars à Austin, selon les procureurs. Les avocats de Paxton ont publié des documents montrant qu’il avait payé une entreprise liée à Paul quelques heures après que ses adjoints se soient adressés au FBI.

COMMENT FONCTIONNERA LE PROCÈS D’IMPEACHMENT ?

Le procès sénatorial devrait durer deux ou trois semaines et comportera des éléments qui ressemblent à des procédures devant des tribunaux pénaux et civils.

Il y a un accusé, des avocats de la défense, des procureurs, des déclarations liminaires, des plaidoiries finales et des témoins qui seront appelés à témoigner et pourront être contre-interrogés. Le « jury » est le Sénat composé de 31 membres. Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, un républicain, préside le Sénat et fera office de « juge ».

Une majorité des deux tiers de la chambre – soit 21 des 31 sénateurs – doit voter contre Paxton pour obtenir une condamnation. C’est là que la politique entre en jeu. Il y a 19 sénateurs républicains et 12 démocrates. Si les 12 démocrates votent pour condamner Paxton, ils auront encore besoin d’au moins neuf républicains.

Ou bien, le Sénat pourrait voter à la majorité simple pour rejeter les accusations portées contre lui.

Parmi les sénateurs se trouve l’épouse de Paxton, Angela Paxton. Les règles du procès ne lui permettent pas de participer ou de voter. Mais sa présence, imposée par la loi de l’État, signifie qu’elle compte parmi les 31 sénateurs présents au procès.

Il existe d’autres conflits qui ne seraient probablement pas autorisés devant un tribunal.

Patrick a prêté 125 000 $ à la campagne de réélection de Paxton en 2022 et a accepté cette année 3 millions de dollars en dons de campagne et en prêts de Defend Texas Liberty, un comité d’action politique pro-Paxton. Un autre sénateur républicain, Brian Hughes, pourrait être appelé à témoigner par les procureurs, et la femme avec laquelle Paxton a eu une liaison travaillait pour la sénatrice républicaine Donna Campbell.

SI PAXTON EST CONDAMNÉ

Paxton a été suspendu sans salaire depuis que la Chambre a voté en mai pour le destituer. Si le Sénat le condamne, il sera démis de ses fonctions.

Mais il faudrait un autre vote du Sénat pour décider s’il doit être définitivement interdit d’exercer ses fonctions. Cela nécessiterait également une majorité des deux tiers, soit 21 voix.

En 1917, le gouverneur James « Pa » Ferguson a été démis de ses fonctions pour mauvaise utilisation des fonds publics, détournement de fonds et détournement d’un fonds spécial. Le Sénat a également voté pour lui interdire d’exercer de futures fonctions.

Cela ne l’a pas entièrement éloigné de la politique texane. L’épouse de Ferguson, Miriam « Ma » Ferguson, s’est présentée comme gouverneur en 1924 en promettant qu’elle demanderait conseil à son mari et que le Texas « obtiendrait deux gouverneurs pour le prix d’un ». Elle fut élue deux fois, d’abord en 1924 et de nouveau en 1932.

Jake Bleiberg et Jim Vertuno, Associated Press