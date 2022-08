Ce qu’il faut savoir sur le procès en diffamation d’Alex Jones

Alex Jones, le théoricien du complot d’extrême droite qui a utilisé sa société de médias Infowars pour répandre des mensonges sur la fusillade de l’école de Sandy Hook, a déjà été reconnu coupable d’avoir diffamé les familles des victimes. Cette semaine, un procès a commencé pour déterminer combien d’argent il doit leur verser.

La longue bataille juridique a été un spectacle inhabituel, y compris la révélation mercredi que l’avocat de M. Jones a accidentellement envoyé deux ans de SMS aux avocats des familles. Les documents montraient que M. Jones n’avait pas produit de documents ordonnés par le tribunal et contredisaient les affirmations qu’il avait faites sous serment au sujet de ses finances. Le jury a poursuivi ses délibérations sur les dommages-intérêts mercredi soir.

Pour ceux qui n’ont pas suivi, voici un guide des procès et des batailles juridiques de M. Jones.

Qu’est-ce que M. Jones a dit à propos de Sandy Hook ?

M. Jones a déclaré dans son émission et dans des interviews que l’attaque de 2012, au cours de laquelle 20 élèves de première année et six éducateurs ont été tués, était un canular et que les familles des victimes étaient des acteurs. Quelques heures seulement après la fusillade, il a commencé à l’appeler un “faux drapeau”, un complot secret planifié par le gouvernement comme prétexte pour retirer les armes des Américains.