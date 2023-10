Ce qu’il faut savoir sur le procès de Sam Bankman-Fried de FTX

L’un des procès pour fraude les plus regardés depuis des années est sur le point de commencer à New York. Sur le banc des accusés se trouve Sam Bankman-Fried, qui possédait autrefois une entreprise de 32 milliards de dollars et qui semblait avoir le monde à ses pieds.

L’homme de 31 ans était un prodige à l’air échevelé qui faisait la queue pour approuver et investir dans son échange cryptographique, FTX.

Il y avait des publicités télévisées sur papier glacé pour le Super Bowl avec Larry David, Gisele Bündchen et Tom Brady. Il a fait don de millions de dollars à de bonnes causes et a déclaré dans des interviews qu’il souhaitait donner l’essentiel de sa fortune.

Mais son empire s’est effondré et les investisseurs ont perdu des milliards. Il a été accusé d’avoir bâti sa fortune sur des mensonges, ce qu’il nie, et il risque jusqu’à 115 ans de prison.

Qui est Sam Bankman-Fried ?

Né d’éminents universitaires libéraux et ayant grandi dans l’ombre de la Silicon Valley, M. Bankman-Fried a montré très tôt une étonnante aptitude pour les énigmes mathématiques.

Après avoir obtenu un diplôme de physique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), il rejoint la société commerciale Jane Street. C’est là qu’il a commencé à donner la moitié de son salaire à des œuvres caritatives et à adopter un altruisme efficace, un mouvement dont les partisans affirment adopter une approche fondée sur des données probantes en matière de dons de bienfaisance.

Bankman Fried est apparu un jour sur scène lors d’une conférence avec l’ancien dirigeant britannique Tony Blair et l’ancien président américain Bill Clinton.

Ses parents ont eu une influence majeure : tous deux sont professeurs de droit à Stanford et sont de célèbres défenseurs de l’équité sociale. Michael Lewis, auteur d’un nouveau livre sur M. Bankman-Fried, a déclaré à la BBC qu’il pensait que l’entrepreneur considérait simplement la crypto-monnaie comme un moyen de gagner de l’argent pour changer le monde.

En 2017, M. Bankman-Fried a cofondé Alameda Research, un fonds spéculatif crypto qui, selon lui, lui rapportait à un moment donné un million de dollars par jour. Deux ans plus tard, il crée FTX à Hong Kong.

Qu’est-ce que FTX ?

FTX a été lancé en 2019 par M. Bankman-Fried et son ancien camarade de classe au MIT Gary Wang.

La bourse agissait comme une banque non réglementée, permettant aux gens d’échanger de l’argent contre des pièces cryptées, telles que Bitcoin, et de stocker leurs fonds en toute sécurité.

À son apogée, les dirigeants de FTX ont déclaré que la plateforme facilitait les échanges entre 10 et 15 milliards de dollars chaque jour.

Début 2022, FTX était valorisé à 32 milliards de dollars et était en passe de devenir un nom bien connu. Il avait même donné son nom à un stade NBA.

L’implosion de l’empire de M. Bankman-Fried a commencé après une enquête explosive sur FTX menée par le site d’information Coindesk, qui a déclaré que ses entreprises se trouvaient dans une situation financière risquée. D’autres rapports accusaient FTX d’avoir abusé des fonds des clients.

Les clients paniqués se sont précipités pour retirer des milliards de dollars de la plateforme d’échange FTX, jusqu’à ce qu’elle fasse faillite et dépose le bilan le 11 novembre 2022.

De quoi est accusé Sam Bankman-Fried ?

Selon le procureur américain Damian Williams du district sud de New York, il a commis l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine.

L’allégation centrale est que M. Bankman-Fried a utilisé les fonds de ses clients pour soutenir ses propres investissements risqués dans Alameda Research. Les procureurs affirment qu’il a également dépensé des millions, provenant de dépôts, pour un style de vie luxueux et des dons politiques – dont certains sont considérés comme illégaux.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, où il résidait dans un appartement penthouse d’une valeur de 30 millions de dollars

Lorsque FTX s’est effondré, plus d’un million de personnes ont été laissées pour compte parce qu’elles n’ont pas pu retirer leur argent à temps.

Plusieurs collègues de M. Bankman-Fried ont déjà plaidé coupable, notamment son ancienne petite amie, Caroline Ellison.

De quoi Caroline Ellison était-elle accusée ?

Ellison est l’ancienne PDG d’Alameda Research et elle a rejoint l’entreprise en 2018, apparemment parce qu’elle souhaitait un emploi bien rémunéré afin de donner plus d’argent à de bonnes causes.

Elle a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent en décembre de l’année dernière et se prépare à témoigner contre son ancien petit ami lors du procès.

Dans un enregistrement réalisé en novembre 2022, à un moment où il était clair qu’Alameda allait s’effondrer, on l’entend dire au personnel que c’était l’idée de M. Bankman-Fried d’utiliser l’argent des clients de FTX.

Comment pourrait se dérouler le procès ?

M. Bankman-Fried a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation. Lors d’entretiens, il a reconnu une gestion des risques inadéquate, mais a nié avoir volé des fonds.

Si le jury le déclare coupable des sept chefs d’accusation retenus contre lui dans ce procès – d’autres accusations l’attendent lors d’un deuxième procès l’année prochaine – le juge pourrait ordonner que les peines soient purgées concurremment, d’où la possibilité qu’il passe le reste de sa vie derrière lui. barres.

Sa caution a été révoquée après qu’il ait tenté d’influencer les témoins censés témoigner contre lui, et il a été envoyé en prison en août.

Les détenus ne sont généralement pas autorisés à porter des vêtements supplémentaires, mais ce mois-ci, M. Bankman-Fried a obtenu le droit de porter une tenue élégante pour le procès.

Bien connu pour s’habiller de manière décontractée en shorts et en T-shirts, le tribunal a accepté de lui fournir trois vestes de costume, quatre chemises habillées et trois pantalons.