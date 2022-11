Ce qu’il faut savoir sur le post de film antisémite de Kyrie Irving et les retombées

Qu’est-ce qu’Irving a posté sur Twitter ?

Le 27 octobre, Irving a tweeté un lien vers «Hebrew to Negroes: Wake Up Black America», un film de 2018 animé par des tropes antisémites sur les Juifs mentant sur leurs origines. Parmi ses affirmations fausses et farfelues figure l’affirmation selon laquelle l’Holocauste n’a jamais eu lieu.

Irving a également publié une publication sur Instagram avec une capture d’écran de la page de location du film sur Amazon, à laquelle il avait lié sur Twitter. Aucun des deux messages ne comprenait de légende ou de commentaire d’Irving.

La publication Instagram faisait partie d’une histoire, un format qui expire après 24 heures ; le tweet a été supprimé le 30 octobre.

Dans une lettre datée du 4 novembre, l’Anti-Defamation League et les Nets ont demandé à Amazon de retirer ou d’ajouter un contexte explicatif au film et à un livre connexe, écrivant qu’ils étaient «conçus pour attiser la haine et, maintenant qu’il a été popularisé par M. Irving, conduira directement au préjudice des Juifs.

Quand le contrecoup a-t-il commencé ?

Le 28 octobre, le magazine Rolling Stone a rendu compte de certains des messages antisémites du film. De nombreux autres médias d’information ont commencé à rendre compte de l’article et du tweet d’Irving.