ce qu’il faut savoir sur le plan républicain

Bien que le plan puisse ne pas obtenir un vote au sol et ne passerait pas par le Sénat contrôlé par les démocrates, les experts en politique affirment que le plan rendrait le système fiscal plus régressif, ce qui signifie que le fardeau diminue à mesure que les revenus augmentent.

Bien que le plan ait été présenté pour la première fois en 1999, il n’a jamais été soumis à un vote au sol et n’a été soutenu que par un petit groupe de républicains, a expliqué Erica York, économiste principale et directrice de recherche à la Tax Foundation.

Si elle était adoptée, les personnes à revenu moyen verraient une “augmentation d’impôt assez importante” et les Américains les plus riches verraient les réductions les plus importantes, selon John Buhl, responsable principal des communications au Tax Policy Center.

Bien que la Fair Tax Act ne soit pas susceptible de gagner du terrain au Congrès, les experts affirment que le plan constituerait un changement significatif pour les personnes à revenu moyen et les Américains les plus riches.

Il a déclaré que le plan rendrait le système fiscal plus régressif, malgré les remboursements mensuels intégrés pour les familles en dessous d’un certain niveau de revenu, d’autant plus que le taux de 23 % est « taxes comprises » et coûtera en fait environ 30 % aux consommateurs.

De plus, les deux experts affirment que la taxe de vente ne suffira pas à rendre le plan “neutre en termes de revenus”, ce qui pourrait être un problème alors que les républicains se battent pour un resserrement des dépenses dans le cadre de la bataille du plafond de la dette.