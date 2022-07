Ce qu’il faut savoir sur le plan de réaménagement de 7 milliards de dollars de Penn Station

Le plan de l’État ne traite pas de ce qui se passerait, le cas échéant, avec Madison Square Garden, dont le permis d’exploitation sur le site expire en 2023.

C’est quoi le problème avec ces tours ?

La plupart des nouvelles tours s’élèveraient sur des sites appartenant à Vornado Realty Trust, la société cotée en bourse qui est l’un des plus grands développeurs d’espaces de bureaux à Manhattan. Il possède environ 20 millions de pieds carrés de bureaux dans la ville, dont environ la moitié se trouve près de Penn Station.

Son directeur général, Steven Roth, a qualifié le réaménagement de la zone de Penn Station de «Terre promise» de la société et y a érigé ses tours actuelles et futures en tant que siège new-yorkais des plus grandes entreprises technologiques du monde. Son plus grand locataire, Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, loue 1,4 million de pieds carrés à Vornado, y compris un espace au Farley Building en face de Penn Station.

Les nouvelles tours des cinq propriétés de Vornado autour de Penn Station pourraient dépasser 10 millions de pieds carrés – plus de la moitié de la taille totale du réaménagement – et consister en un hôtel, des bureaux, des magasins et jusqu’à 1 256 unités résidentielles. Pour les construire, il faudrait démolir un large éventail d’établissements, dont un Hooters, un restaurant irlandais et diverses boutiques touristiques.