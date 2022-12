Ce qu’il faut savoir sur le plan de NYC pour les sans-abri souffrant de maladie mentale

Depuis son entrée en fonction en janvier, M. Adams a pris des mesures agressives pour démanteler les campements de rue et convaincre les sans-abri de se rendre dans des refuges, et le site d’information Gotham Gazette a rapporté cette semaine que jusqu’à présent cette année, la police avait déjà expulsé 1 300 personnes souffrant de malades mentaux du système de transport en commun et les a fait transporter à l’hôpital, souvent contre leur gré. Le maire Adams et la gouverneure Kathy Hochul ont également inondé le système de transport en commun de policiers ces dernières semaines – ce qu’ils ont déjà fait plusieurs fois cette année.

Mais au 30 septembre, le nombre de personnes dans une base de données de la ville sur les personnes vivant sans abri qui avaient eu des contacts avec des travailleurs de proximité était de 10% supérieur à ce qu’il était un an auparavant – 2 163 personnes, contre 1 974. Et bien que la grande majorité des personnes atteintes de maladies mentales graves ne soient pas violentes, M. Adams a déclaré qu’une augmentation est “impulsée par des personnes ayant des problèmes de santé mentale”.

Quoi de neuf dans le plan de New York ?

Les lois sur l’hospitalisation involontaire n’ont pas changé. Les agents de santé mentale, les ambulanciers paramédicaux et la police peuvent depuis longtemps emmener de force des personnes à l’hôpital si elles semblent malades mentalement et mettent en danger leur propre personne ou celle d’autrui, et les tribunaux de New York ont ​​jugé depuis les années 1980 qu’être un danger pour soi-même implique de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de base tels que la nourriture, le logement et les soins de santé.

Ce que le maire a mandaté, c’est un changement de pratique, de formation et de discrétion. Les responsables de la ville ont déclaré que les travailleurs seraient informés des directives de l’État selon lesquelles les gens peuvent être emmenés à l’hôpital “même s’il n’y a pas eu d’acte dangereux récent”.