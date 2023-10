Ce qu’il faut savoir sur le parcours de Jim Jordan alors que la course à la présidence de la Chambre se poursuit

WASHINGTON — Le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, est le seul candidat dans la course au poste de président de la Chambre, mais il a toujours du mal à gagner suffisamment de soutien de la part des républicains de base pour être élu lors d’un vote formel.

Jordan, 59 ans, a lancé son nom sur le ring après que la Chambre a évincé le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., de son poste de président ce mois-ci. Depuis que le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, R-La., n’a pas réussi à obtenir un soutien suffisant, Jordan est le dernier candidat au poste de président.

Jordan siège à la Chambre depuis 2007 et a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de président du House Freedom Caucus et de membre éminent des comités de surveillance et judiciaire de la Chambre. Il est désormais président de la commission judiciaire.

Les démocrates affirment que si les républicains choisissent Jordan comme président, ils prévoient de lier à lui les membres en voie de disparition de la Chambre des représentants – ainsi qu’à toutes ses opinions dures.

Voici cinq choses clés à savoir sur la Jordanie :

Un scandale imminent dans la lutte universitaire

Jordan a été une figure polarisante à Capitol Hill au cours des dernières années et il a fait l’objet d’un examen minutieux pour son précédent emploi d’entraîneur de lutte. En 2018, d’anciens lutteurs qu’il a entraînés à l’Ohio State University l’ont accusé de n’avoir pas réussi à empêcher le médecin de l’équipe de les agresser ainsi que d’autres étudiants. Jordan, qui a été entraîneur adjoint de lutte de l’université de 1986 à 1994, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas au courant des abus jusqu’à ce que d’anciens étudiants commencent à s’exprimer.

Quatre des lutteurs qui ont porté ces accusations ont déclaré la semaine dernière qu’il ne devrait pas être président de la Chambre.

« Voulez-vous vraiment un gars à ce poste qui a choisi de ne pas défendre ses gars? » « Est-ce le genre de trait de caractère que vous voulez pour un président de la Chambre? », a déclaré l’ancien lutteur de l’OSU Mike Schyck, l’un des centaines d’anciens athlètes et étudiants qui disent avoir été abusés sexuellement par le médecin scolaire Richard Strauss et qui ont poursuivi l’université.

Le représentant Mark Meadows, RN.C., président du House Freedom Caucus conservateur, et le représentant Jim Jordan, R-Ohio, au Capitole en 2017. J. Scott Applewhite / Dossier AP

Implication du 6 janvier

La Jordanie est un allié de longue date de Trump, qui l’a soutenu comme président, et il a été impliqué dans les efforts de Trump pour tenter de renverser l’élection présidentielle de 2020. Le comité du 6 janvier, aujourd’hui disparu, a déclaré dans son rapport final que Jordan faisait partie des nombreux législateurs qui avaient « des communications matériellement pertinentes avec Donald Trump ou d’autres à la Maison Blanche » et qui n’ont pas non plus respecté les assignations à comparaître du panel.

« Le représentant Jordan a joué un rôle important dans les efforts du président Trump. Il a participé à de nombreuses réunions post-électorales au cours desquelles de hauts responsables de la Maison Blanche, Rudolph Giuliani, et d’autres, ont discuté de stratégies pour contester l’élection, la principale d’entre elles affirmant que l’élection avait été entachée. par fraude », indique le rapport du comité.

Le comité a déclaré que le 2 janvier 2021, la Jordanie a mené une conférence téléphonique au cours de laquelle lui et d’autres membres du Congrès ont discuté avec Trump des stratégies visant à retarder la session conjointe du 6 janvier pour certifier les votes électoraux solidifiant la victoire de Joe Biden.

Selon le rapport, Jordan a parlé à Trump par téléphone « au moins deux fois » le 6 janvier, mais il a déclaré qu’il avait fourni des déclarations incohérentes sur le nombre de fois où ils se sont parlé ce jour-là et ce dont ils avaient discuté.

Fondation du Freedom Caucus

Jordan a été co-fondateur du Freedom Caucus, un parti radical formé en 2015, et il en a été le premier président jusqu’en 2017.

Le Freedom Caucus a acquis la réputation de se rebeller contre les dirigeants républicains traditionnels de la Chambre et de provoquer des drames au sein du parti. Un certain nombre de membres du groupe, par exemple, ont menacé en 2015 d’évincer John Boehner de son poste de président de la Chambre, notamment en raison de ses accords bipartites visant à financer le gouvernement et à empêcher les fermetures. Finalement, Boehner a volontairement démissionné de son poste et du Congrès en septembre après des mois de pression et d’opposition de la part des législateurs d’extrême droite.

Pendant plusieurs années, le groupe a largement mené une campagne visant à abroger ou à supprimer l’Obamacare, et pendant que Trump était président, ses membres ont défendu ses positions et ses propositions politiques au Congrès.

Acteur clé des audiences de Benghazi

La Jordanie a siégé au comité de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque terroriste de 2012 contre le complexe américain à Benghazi, en Libye, où quatre Américains ont été tués, dont l’ambassadeur américain Chris Stevens.

Jordan faisait partie des nombreux membres du Parti républicain qui ont interrogé l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton pendant 11 heures alors qu’elle se présentait à la présidentielle en 2015 au sujet de l’attaque et du rôle du Département d’État qui y avait conduit.

Le rapport final du comité détaille les échecs interinstitutionnels et bureaucratiques, mais ne blâme pas Clinton pour la mort des Américains.

Mener des enquêtes sur Biden et sa famille

En tant qu’actuel président du comité judiciaire, Jordan a été l’enquêteur en chef de son caucus sur Biden et sa famille, menant des enquêtes sur le président et son fils Hunter Biden. Son panel faisait également partie des trois comités du Congrès chargés par McCarthy d’ouvrir une enquête de destitution contre le président.

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a tenu sa première audience en septembre, au cours de laquelle un panel de témoins sélectionnés par les Républicains a déclaré que même s’il n’y avait aucune preuve que le président avait commis un crime, davantage de relevés bancaires étaient nécessaires auprès de lui et de son fils pour recueillir plus d’informations. .