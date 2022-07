Ce qu’il faut savoir sur le nouveau vaccin COVID pour les enfants de moins de 5 ans

L’organisme de réglementation des médicaments du Canada, pour la première fois, a approuvé un vaccin COVID-19 pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire.

Santé Canada a annoncé jeudi que le vaccin Moderna peut être administré aux jeunes enfants âgés de six mois à cinq ans, à des doses correspondant au quart de celles approuvées pour les adultes.

L’approbation était basée sur l’examen des données d’essais cliniques du Canada et des États-Unis, et signifie que 1,7 million de Canadiens de plus pourront bientôt se faire vacciner contre le virus COVID-19.

De nombreux parents attendaient cette annonce, et beaucoup ont aussi des questions.

CBC News s’est entretenu avec des experts de la santé pour obtenir des réponses.

Quel est l’avantage pour les jeunes enfants ?

Alors que la grande majorité des jeunes enfants qui attrapent le COVID-19 ne présentent que des symptômes bénins, certains peuvent développer des cas plus graves de la maladie et nécessite une hospitalisation .

Les hospitalisations chez les enfants de moins de cinq ans ont considérablement augmenté après l’arrivée de la variante Omicron en décembre.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, ce taux est passé de 1,4 pour 100 000 enfants entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021 à 15,9 pour 100 000 entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.

Shivani Agarwal, à gauche, est assise avec sa fille Kiran, trois ans, après avoir reçu le vaccin Moderna à New York le mois dernier. Le vaccin sera bientôt disponible pour les jeunes enfants au Canada. (Mary Altaffer/Associated Press)

Le vaccin offre aux parents une option qui aidera à réduire ce risque et fournira une solide protection contre les maladies graves, a déclaré la Dre Katharine Smart, pédiatre et présidente de l’Association médicale canadienne.

“À l’heure actuelle, l’un des risques les plus courants pour les enfants en termes de maladie infectieuse est le COVID-19”, a-t-elle déclaré.

Les données des essais cliniques, recueillies après l’arrivée d’Omicron, ont montré que le vaccin Moderna prévenait le COVID-19 symptomatique à un taux de 50 % chez les enfants âgés de six à 23 mois, et à un taux de 37 % chez les enfants de deux à cinq ans.

D’après les données existantes, il n’est pas encore clair si le vaccin contribuera à freiner la transmission, a déclaré Smart – bien que des recherches sur d’autres groupes d’âge aient démontré que les vaccins aident à cet égard. “Nous n’avons pas vraiment les données pour y répondre”, a-t-elle déclaré.

Quels sont les effets secondaires du vaccin ?

Les données des essais cliniques ont révélé que la fatigue était le principal effet secondaire, ainsi que l’irritabilité, les pleurs et la douleur au site d’injection.

Les réactions ont été légères à modérées et ont disparu quelques jours après la vaccination.

Aucun cas de myocardite – un gonflement du tissu cardiaque qui avait été observé dans cas rares parmi les groupes d’âge plus âgés après avoir été vaccinés – est apparu dans les essais. Chez les personnes de 16 ans et plus, le risque de myocardite était en fait plus élevé de COVID-19.

REGARDER | Santé Canada continuera de recueillir des données sur le vaccin : Santé Canada approuve le vaccin Moderna pour les enfants de 6 mois à 5 ans Le conseiller de Santé Canada, le Dr Supriya Sharma, a déclaré que l’agence continuerait de recevoir des données de Moderna concernant son innocuité et son efficacité après son approbation pour une utilisation chez les jeunes enfants.

Santé Canada a déclaré qu’il y avait encore des incertitudes concernant le vaccin car il est nouveau et qu’il n’y a pas encore de données à long terme disponibles.

Mais dans l’ensemble, a déclaré le pédiatre de Toronto, le Dr Dan Flanders, l’essai démontre un “profil très, très sûr”.

“D’une certaine manière, ces symptômes démontrent en quelque sorte que le vaccin agit réellement dans le corps de l’enfant. Et en un jour ou deux, tous ces effets secondaires ont disparu et c’est le retour aux affaires d’être des enfants.”

Si mon enfant vient d’avoir la COVID, dois-je attendre pour le faire vacciner ?

Les enfants qui ont été testés positifs pour COVID-19 ou qui présentent des symptômes doivent attendre huit semaines avant de commencer la série de vaccinations, selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Ce n’est pas à cause d’un risque de complications, mais parce qu’attendre plus longtemps aidera à optimiser la réponse immunitaire, a déclaré Smart. “Si votre enfant avait le COVID et que vous ne le saviez pas et qu’il a été vacciné, cela ne signifie pas qu’il ne répondra pas au vaccin.”

“Nous savons juste que lorsque nous avons ces intervalles plus longs, nous avons tendance à voir une réponse immunitaire meilleure et plus durable”, a-t-elle déclaré.

Quelle est la distance entre les doses?

Le CCNI recommande un intervalle de dosage d’au moins huit semaines entre la première et la deuxième dose, ce qui est plus long que les quatre semaines entre les doses pendant l’essai Moderna.

Smart a souligné que cela est conforme aux recommandations précédentes du CCNI pour un intervalle plus long entre les doses pour les enfants plus âgés et les adultes.

“Ce que nous avons vu, c’est que ces décisions ont en fait très bien fonctionné en termes de qualité de leur réponse immunitaire que nous obtenons”, a-t-elle déclaré.

Il est recommandé que les enfants modérément à sévèrement immunodéprimés reçoivent trois doses, dans un intervalle raccourci de quatre à huit semaines entre les doses.

La Dre Fatima Kakkar, pédiatre spécialisée dans les maladies infectieuses et professeure de pédiatrie à l’Université de Montréal, a déclaré que l’administration plus rapide de ces doses supplémentaires aux enfants les plus vulnérables leur donnera une protection supplémentaire et rassurera leurs parents.

“Il y a un groupe de parents qui attend, attend et attend. Et ce sont les parents d’enfants atteints de maladies chroniques”, a déclaré Kakkar.

Mon enfant peut-il recevoir le vaccin COVID et d’autres vaccins en même temps ?

Le CCNI a recommandé d’attendre 14 jours entre le vaccin contre la COVID-19 et un autre vaccin.

C’est une pratique courante chaque fois qu’un nouveau vaccin est introduit, ont déclaré les experts interrogés par CBC News.

“Si vous avez fait deux choses en même temps, il est difficile, s’il y a une complication, de savoir ce qui l’a causée”, a déclaré Smart.

“Ce n’est pas nécessairement qu’il est dangereux de les réunir, mais plutôt qu’il serait difficile de différencier les effets secondaires si vous avez reçu deux vaccins en même temps alors qu’il s’agit d’un vaccin sur lequel nous en apprenons encore.”

REGARDER | Ce médecin dit que le vaccin représente une avancée majeure : Le vaccin COVID-19 nouvellement approuvé pour les enfants “un phare de lumière”, déclare un pédiatre Le pédiatre, le Dr Tehseen Ladha, affirme que le vaccin COVID-19 nouvellement approuvé de Moderna pour les enfants de moins de cinq ans est plus sûr que d’exposer potentiellement les enfants au virus.

Dois-je attendre le vaccin Pfizer ?

Le vaccin Pfizer pour les enfants de moins de cinq ans n’a toujours pas été approuvé par Santé Canada. Il a été approuvé le mois dernier aux États-Unis.

La recommandation de Kakkar est que les parents qui souhaitent faire vacciner leurs enfants le fassent maintenant, compte tenu du calendrier incertain.

“Je pense que les données de l’essai Moderna ont été examinées par le CCNI et par Santé Canada, et ils sont confiants dans sa sûreté et sa sécurité.”

Smart a ajouté que l’un des avantages du vaccin Moderna est que la plupart des enfants n’ont besoin que de deux injections – ce qui signifie moins d’aiguilles pour les petits enfants délicats – tandis que Pfizer en a besoin de trois.

“Avec Pfizer, vous devez avoir trois injections et vous ne voyez vraiment aucune réponse immunitaire significative avant cette troisième injection. Et je pense que, pour de nombreuses familles, il est possible que vous ne finissiez pas la série”, a-t-elle déclaré.

Quand sera-t-il disponible et qu’est-ce que cela signifie pour la pandémie ?

Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a déclaré que le vaccin serait distribué aux provinces et territoires « très prochainement », mais n’a pas fourni de calendrier précis.

Plusieurs provinces ont déclaré à CBC News qu’elles prévoyaient de rendre le vaccin disponible dans les prochaines semaines.

REGARDER | Le Canada approuve le vaccin COVID-19 pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire : Le vaccin COVID-19 approuvé pour les enfants de moins de 5 ans Santé Canada a approuvé le premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de six mois à cinq ans. La dose de vaccin Moderna pour eux sera plus petite que pour les adultes et nécessitera deux injections. Les expéditions vers certaines provinces pourraient commencer en quelques jours.

Jason Kindrachuk, virologue et professeur adjoint en microbiologie médicale et maladies infectieuses à l’Université du Manitoba, a déclaré qu’il était difficile de savoir avec certitude ce que cela signifie pour la pandémie, étant donné la nature évolutive du virus.

Mais, à tout le moins, le vaccin pour les jeunes enfants représente “une autre pièce du puzzle”, a-t-il déclaré.

Bien que les données ne le précisent pas encore, la vaccination des jeunes enfants peut également aider à réduire le risque de propagation du virus, a-t-il déclaré.

“Vous aidez à essayer de réduire l’impact global sur les soins de santé, tout en réduisant, espérons-le, certains des symptômes qui accompagnent le COVID-19 et en étant potentiellement en mesure de réduire la transmission en fonction de cela”, a-t-il déclaré.