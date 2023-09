Ce qu’il faut savoir sur le mouvement sikh au centre des tensions entre l’Inde et le Canada

NEW DELHI (AP) — Les tensions entre le Canada et l’Inde ont atteint de nouveaux sommets avec en duel avec les expulsions diplomatiques et une allégation selon laquelle le gouvernement indien serait impliqué dans le meurtre d’un militant sikh en sol canadien.

La querelle est centrée sur le mouvement indépendantiste sikh, ou Khalistan. L’Inde a accusé à plusieurs reprises le Canada de soutenir ce mouvement, interdit en Inde mais bénéficiant du soutien de la diaspora sikh.

Lundi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a décrit au Parlement ce qu’il a qualifié d’allégations crédibles selon lesquelles l’Inde serait liée à l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar en juin. Le gouvernement indien a nié toute implication dans l’assassinat de Nijjar, tout en affirmant que le Canada tentait de détourner l’attention des militants du Khalistan.

Voici quelques détails sur le problème :

QU’EST-CE QUE LE MOUVEMENT KHALISTAN ?

Le Mouvement indépendantiste sikh a commencé comme une insurrection armée à la fin des années 1980 parmi les Sikhs réclamant une patrie séparée. Il était centré dans l’État du nord du Pendjab, où les Sikhs sont majoritaires, bien qu’ils représentent environ 1,7 % de la population totale de l’Inde.

L’insurrection a duré plus d’une décennie et a été réprimée par la répression du gouvernement indien au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, dont d’éminents dirigeants sikhs.

Des centaines de jeunes sikhs ont également été tués lors d’opérations policières, dont beaucoup ont été prouvées par la suite devant les tribunaux comme étant une mise en scène, selon des groupes de défense des droits.

En 1984, les forces indiennes ont pris d’assaut le Temple d’Or, le sanctuaire le plus sacré du sikhisme, à Amritsar, pour débusquer les séparatistes qui y avaient trouvé refuge. L’opération a tué environ 400 personnes, selon les chiffres officiels, mais des groupes sikhs affirment que des milliers ont été tués.

Parmi les morts figurait le chef militant sikh Jarnail Singh Bhindranwale, que le gouvernement indien accusait de diriger l’insurrection armée.

Le 31 octobre 1984, la Première ministre Indira Gandhi, qui avait ordonné l’attaque du temple, a été assassinée par deux de ses gardes du corps, qui étaient sikhs.

Sa mort a déclenché une série d’émeutes anti-sikhs, au cours desquelles des foules hindoues se sont rendues de maison en maison dans le nord de l’Inde, en particulier à New Delhi, arrachant les Sikhs de leurs maisons, en tuant beaucoup d’entre eux et en brûlant vifs d’autres.

LE MOUVEMENT EST-IL TOUJOURS ACTIF ?

Il n’y a pas d’insurrection active au Pendjab aujourd’hui, mais le mouvement du Khalistan compte encore quelques partisans dans l’État, ainsi que dans l’importante diaspora sikh au-delà de l’Inde. Le gouvernement indien a averti à plusieurs reprises au fil des années que les séparatistes sikhs tentaient de faire un retour.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a également intensifié la poursuite des séparatistes sikhs et arrêté des dizaines de dirigeants de divers groupes liés au mouvement.

Lorsque les agriculteurs ont campé aux abords de New Delhi pour protester contre les lois agricoles controversées en 2020, le gouvernement de Modi a d’abord tenté de discréditer les participants sikhs en les qualifiant de « Khalistanis ». Sous la pression, le gouvernement Modi a ensuite retiré ces lois.

Plus tôt cette année, la police indienne a arrêté un leader séparatiste qui avait relancé les appels en faveur du Khalistan et attisé les craintes de violences au Pendjab. Amritpal Singh, un prédicateur de 30 ans, avait attiré l’attention nationale grâce à ses discours enflammés. Il a dit qu’il s’était inspiré de Bhindranwale.

QUELLE EST LA FORCE DU MOUVEMENT EN DEHORS DE L’INDE ?

L’Inde a demandé à des pays comme le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni d’engager des poursuites judiciaires contre les militants sikhs, et Modi a personnellement soulevé la question auprès des premiers ministres de ces pays. L’Inde a particulièrement fait part de ses préoccupations au Canada, où les Sikhs représentent près de 2 % de la population du pays.

Plus tôt cette année, des manifestants sikhs a abattu le drapeau indien au haut-commissariat du pays à Londres et a brisé la fenêtre du bâtiment en signe de colère contre la décision d’arrêter Amritpal Singh. Les manifestants ont également brisé les vitres du consulat indien à San Francisco et se sont affrontés avec des employés de l’ambassade.

Le ministère indien des Affaires étrangères a dénoncé ces incidents et a convoqué le haut-commissaire adjoint du Royaume-Uni à New Delhi pour protester contre ce qu’il a qualifié de violation de la sécurité de l’ambassade de Londres.

Le gouvernement indien a également accusé les partisans du Khalistan au Canada d’avoir vandalisé des temples hindous avec des graffitis « anti-Inde » et d’avoir attaqué les bureaux du haut-commissariat indien à Ottawa lors d’une manifestation en mars.

L’année dernière, Paramjit Singh Panjwar, chef militant sikh et chef de la Khalistan Commando Force, a été abattu au Pakistan.