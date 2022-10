Le commentateur de radio Percival Mabasa, également connu sous le nom de Percy Lapid, a été tué par balle dans une embuscade aux Philippines lundi soir, suscitant le tollé des groupes de défense des droits et des journalistes assiégés du pays, qui sont de plus en plus la cible de violences et d’une répression gouvernementale. Il avait 63 ans.