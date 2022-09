Ce qu’il faut savoir sur le mensonge de la reine à Westminster

LONDRES – Des centaines de milliers de personnes devraient affluer au Westminster Hall médiéval de Londres à partir de mercredi pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, dont le cercueil restera en état pendant quatre jours jusqu’à ses funérailles lundi. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre pour l’occasion, y compris ses traditions, le parcours d’attente et ce que les personnes en deuil verront :

COMBIEN DE TEMPS LA REINE RESTE-T-ELLE EN ÉTAT ?

Les personnes qui souhaitent voir le cercueil de la reine peuvent le faire 24 heures sur 24 à partir de 17h00 heure locale (16h00 GMT) mercredi jusqu’à 6h30 le lundi, jour des funérailles nationales.

Les autorités britanniques ont publié deux itinéraires d’attente le long de la Tamise que le public doit rejoindre avant de pouvoir entrer dans Westminster Hall. La file d’attente principale commence sur Albert Embankment et s’étend vers l’est sur des kilomètres après le London Eye, la Tate Modern et le Tower Bridge. Il existe un itinéraire séparé et accessible que les personnes qui en ont besoin peuvent rejoindre depuis le musée Tate Britain.

Les personnes en deuil ont été averties des longues attentes, peut-être du jour au lendemain. Des toilettes et des fontaines à eau supplémentaires seront placées le long du parcours, et certains sites le long du chemin, y compris le Shakespeare’s Globe, ouvriront 24 heures sur 24 pour fournir des rafraîchissements et des pauses. Des contrôles de sécurité de type aéroportuaire sont en place près du début de la ligne avant que les gens ne puissent entrer au Parlement.

Le cercueil fermé sera drapé d’un drapeau royal et orné d’insignes royaux, y compris la couronne d’État impériale – la même couronne que la reine portait pour son couronnement en 1953.

Le cercueil sera placé sur un catafalque, ou une plate-forme surélevée, au centre de Westminster Hall. Des gardes royaux se tiendront 24 heures sur 24 à chaque coin de la plate-forme.

Lorsque le cercueil était en Écosse plus tôt cette semaine, il était surmonté de la couronne d’Écosse et d’une couronne de fleurs blanches.

Le cercueil de la reine est construit en chêne anglais, doublé de plomb et a été fabriqué il y a des décennies, selon les experts.

Sarah Hayes, directrice du musée Coffin Works à Birmingham, en Angleterre, a déclaré que l’ancien Premier ministre Winston Churchill, le mari de la reine, le prince Philip et la princesse Diana, avaient fait fabriquer de tels cercueils pour eux, a-t-elle déclaré.

“Il s’agit de préserver le corps le plus longtemps possible, il s’agit vraiment de ralentir le processus de décomposition”, a-t-elle déclaré. Ceci est particulièrement important pour la reine car son cercueil sera éventuellement placé dans une église, et non enterré dans le sol, a-t-elle ajouté.

Le cercueil est fait de chêne du domaine de Sandringham de la famille royale selon la tradition royale, a déclaré Hayes.

La cérémonie d’intronisation a lieu au Westminster Hall, un bâtiment vieux de 900 ans doté d’un impressionnant toit en bois. Construit en 1097, c’est le plus ancien bâtiment du Palais de Westminster.

La salle est au cœur de l’histoire britannique depuis un millénaire : c’est là que de nombreux rois et reines ont organisé de somptueux banquets de couronnement, et où Guy Fawkes et Charles Ier ont été jugés au XVIIe siècle. Plus récemment, des discours de cérémonie ont été présentés dans la salle à Elizabeth lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.

QUI PEUT MENTIR EN ÉTAT ?

Au Royaume-Uni, le mensonge en état est réservé au souverain, aux reines consorts et parfois aux premiers ministres.

La reine Mary, le roi George VI et le roi George V faisaient partie des membres de la famille royale qui se trouvaient en état à Westminster Hall. Winston Churchill a été le seul Premier ministre britannique à organiser une cérémonie d’intronisation au XXe siècle.

La dernière personne à avoir menti en Grande-Bretagne était la mère d’Elizabeth, connue sous le nom de reine mère. Quelque 200 000 personnes lui ont rendu hommage pendant trois jours lorsqu’elle est décédée en 2002.

QUAND LA TRADITION A-T-ELLE COMMENCÉ ?

La tradition de mentir en état remonte au 17ème siècle lorsque les monarques Stuart restaient en état pendant plusieurs jours.

Edward VII a établi la tradition moderne du mensonge royal dans le Westminster Hall. Il gisait en état en 1910.

OÙ SE TROUVE LA DERNIÈRE SÉJOUR DE LA REINE ?

Après les funérailles nationales, le cercueil sera transporté à Windsor, à environ 32 kilomètres à l’ouest de Londres. La reine sera inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où sa mère et son père ont été enterrés et où les cendres de sa sœur, la princesse Margaret, ont été placées.

Le cercueil du prince Philip, qui se trouve actuellement dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges, devrait être déplacé dans la chapelle commémorative pour rejoindre celui de la reine.