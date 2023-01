Ce qu’il faut savoir sur le médicament contre la maladie d’Alzheimer récemment approuvé

Alors, que devraient penser les patients et leurs familles des nouvelles d’aujourd’hui ? Ici, nous répondons à certaines des principales questions entourant le médicament.

Certains s’inquiètent de l’innocuité du lecanemab, car certaines personnes participant aux essais cliniques ont présenté des effets secondaires graves tels que des saignements et un gonflement du cerveau. Des scientifiques récemment attribué un troisième décès au lecanemab, nom de marque Leqembi, bien que le fabricant de médicaments contesté le médicament en était la cause.

Mais beaucoup se méfient. Comme expliqué dans un éditorial du mois dernier dans la revue Le Lancet “La communauté de la maladie d’Alzheimer s’est habituée aux faux espoirs, à la déception et à la controverse.”

Plus de 6 millions de personnes aux États-Unis vivent avec la maladie d’Alzheimer.

6 janvier 2023 — Le très attendu médicament contre la maladie d’Alzheimer lecanemab était accordé une approbation accélérée status cet après-midi par la FDA, offrant de l’espoir là où il y en a eu peu pour les patients et leurs familles touchés par la maladie dévastatrice.

Que signifie l’action actuelle de la FDA ?

La FDA a accordé une approbation accélérée à Leqembi après avoir montré des résultats d’essais positifs pour ralentir la progression de la maladie à un stade précoce.

La FDA peut accorder approbation accélérée pour les médicaments qui traitent des affections graves et répondent à un besoin médical non satisfait, tandis que les médicaments continuent d’être étudiés dans le cadre d’essais plus importants.

Avec l’approbation de la FDA en main, les médecins peut maintenant prescrire le médicament.

Rebecca Edelmayer, PhD, directrice principale de l’engagement scientifique de l’Association Alzheimer, a déclaré qu’avec la décision de la FDA aujourd’hui, l’accélération de la fabrication – et éventuellement la distribution et la mise en œuvre à l’échelle nationale – prendra un certain temps.

“Demandez à votre médecin la disponibilité”, dit-elle. “Le principal problème est que, sans assurance ni couverture par Medicare de cette classe de traitements, l’accès pour ceux qui

pourraient bénéficier du traitement nouvellement approuvé ne seront disponibles que pour ceux qui peuvent payer de leur poche. Sans couverture, les gens ne pourront tout simplement pas obtenir le traitement.”

Les Poste de Washington rapporte qu’avec une approbation accélérée, le fabricant de médicaments Eisai devrait immédiatement demander l’approbation complète de la FDA, ce qui ne devrait pas arriver avant la fin de cette année. Une approbation complète pourrait aider à ouvrir la voie à la couverture du médicament par Medicare.