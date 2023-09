Ce qu’il faut savoir sur le marché du travail Boucle d’or

Mario Tama | Getty Images

1. La croissance de l’emploi ralentit

L’économie américaine a créé 187 000 emplois en août, a annoncé vendredi le ministère du Travail. La croissance de l’emploi est clairement en perte de vitesse : la moyenne sur trois mois en août était de 150 000 créations d’emplois, contre 201 000 en juin, par exemple, a déclaré Bunker.

Mais le chiffre du mois d’août était « exactement conforme » à la moyenne 2015-2019 de 190 000 par mois, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. Et les gains d’emplois en août ont été généralisés à tous les secteurs, a-t-elle déclaré. Le décompte du mois dernier a également été réduit de plusieurs dizaines de milliers en raison de facteurs ponctuels tels que grèves en cours à Hollywood et licenciements dans le secteur du camionnage en grande partie dus à la faillite de Yellow Corp.a déclaré Aaron Terrazas, économiste en chef du site de carrière Glassdoor.

En outre, la croissance mensuelle de l’emploi dépasse toujours la croissance de la population américaine, selon les économistes. Les estimations sur ce rythme « neutre » varient. Bunker estime qu’il créera entre 70 000 et 100 000 emplois par mois ; Terrazas l’évalue autour de 150 000.

2. Le chômage est en hausse, mais pas pour de mauvaises raisons

Le taux de chômage a bondi à 3,8% en août contre 3,5% en juillet, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Cependant, cette augmentation relativement importante ne semble pas être due à de mauvaises raisons, comme des pertes d’emploi, estiment les économistes. En fait, l’emploi a augmenté en août.

Selon les économistes, cette hausse est plutôt due en grande partie à une augmentation du nombre de personnes à la recherche d’un emploi. De plus en plus de personnes entrent donc sur le marché du travail, ce qui donne l’impression d’une hausse du chômage. « Bien que le taux de chômage ait grimpé à 3,8%, son plus haut niveau depuis 18 mois… ce n’est sans doute pas aussi alarmant qu’il y paraît puisqu’il est dû à une augmentation de 736 000 travailleurs », a déclaré Andrew Hunter, économiste en chef adjoint aux États-Unis. chez Capital Economics, a écrit vendredi dans une note de recherche.

Le taux d’activité a atteint en août son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon les données du ministère du Travail. Cela dit, il serait inquiétant que les nouveaux entrants sur le marché du travail ne trouvent pas rapidement un emploi et que le chômage continue d’augmenter, a déclaré Pollak. Historiquement, un taux de chômage inférieur à 4 % est « toujours cohérent avec une amélioration des conditions du marché du travail pour les demandeurs d’emploi et les travailleurs, même ceux qui sont traditionnellement confrontés à des obstacles à l’emploi », a déclaré Pollak.

3. La grande démission est terminée

La tendance de l’ère pandémique connue sous le nom de grande démission est fini. Les travailleurs ont quitté leur emploi à un rythme historiquement élevé en 2021 et 2022, attirés par de nombreuses opportunités d’emploi et des salaires plus élevés ailleurs. Les démissions sont un indicateur de la volonté ou de la capacité des travailleurs à quitter leur emploi. Aujourd’hui, les départs – ainsi que le nombre de nouvelles embauches effectuées par les employeurs – sont revenus à leurs niveaux d’avant la pandémie. C’est « exactement là où vous voudriez » que ces tarifs soient, a déclaré Zandi. Cela dit, certains secteurs ont vu le taux de démissions diminuer sensiblement en dessous des niveaux d’avant la pandémie, ce qui suggère que les travailleurs se sentent aujourd’hui moins confiants quant à leurs perspectives d’emploi.

C’est un jeu de chiffres. Postulez tôt et souvent. La vitesse compte vraiment, vraiment, vraiment. Julia Pollak Économiste en chef chez ZipRecruiter

Par exemple, le taux de démission dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie ainsi que de l’hébergement et de la restauration est chacun de 3,9 %, « inférieur aux niveaux de 2019 de 4,6 % et 4,9 %, respectivement », a écrit Andrew Patterson, économiste principal chez Vanguard. un email.

4. Les offres d’emploi se rapprochent « rapidement » de la normale

Les offres d’emploi – un baromètre de la demande de travailleurs des employeurs – restent historiquement élevées, mais ont tendance à baisser. Il y avait environ 8,8 millions d’ouvertures en juillet, le plus faible depuis mars 2021, selon le ministère du Travail données. C’est plus qu’à tout moment avant la pandémie, bien qu’en baisse par rapport au pic de l’ère Covid d’environ 12 millions en mars 2022.

Les offres d’emploi « s’approchent rapidement » de leur pic d’avant la pandémie, ce qui suggère que « les conditions du marché du travail se sont pour l’essentiel normalisées », a écrit Hunter dans une note cette semaine.

5. La croissance des salaires ralentit, mais dépasse le coût de la vie

La croissance des salaires s’est ralentie par rapport à un rythme jamais vu depuis des décennies. La croissance moyenne sur trois mois était de 4,5 % en août, sur une base annualisée, selon à une analyse du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche des données sur les bénéfices dans le rapport sur l’emploi de vendredi. Bien qu’il reste élevé, ce chiffre est en baisse par rapport au taux de 4,9 % du mois dernier et au pic de 6,4 % de janvier 2022, a indiqué le CEA.

Il y a cependant de bonnes nouvelles pour les travailleurs : les salaires « réels » sont finalement redevenus positifs après une longue période de baisse pour le travailleur moyen. Les salaires réels sont des gains nets après prise en compte de l’augmentation du coût de la vie. En moyenne, l’inflation a dépassé la croissance du salaire horaire moyen pendant deux ans, d’avril 2021 à avril 2023, selon le ministère du Travail. données. Cela signifie que le travailleur moyen a vu son niveau de vie s’éroder.

Mais la combinaison d’une baisse de l’inflation et d’une croissance relativement forte des salaires a entraîné un renversement de cette tendance depuis mai, ce qui signifie que le niveau de vie a recommencé à augmenter. En juillet, salaire horaire moyen réel a augmenté de 1,1% sur un an, après des augmentations de 1,3% et 0,2% respectivement en juin et mai, selon le ministère du Travail.

