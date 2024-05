Ce qu’il faut savoir sur le lien entre la paralysie de l’estomac et Ozempic

La nouvelle recherche de ce mois est la dernière à lier l’utilisation d’Ozempic, Wegovy et d’autres médicaments GLP-1 à un risque plus élevé de gastroparésie, une condition médicale potentiellement grave. Alors, qu’est-ce que la gastroparésie exactement et dans quelle mesure devriez-vous vous en inquiéter si vous prenez ou envisagez de prendre ces médicaments ?

Le réalisateur du Royaume de la planète des singes à l’occasion de l’ouverture du film

Gastroparésie est défini simplement comme une vidange gastrique retardée. Lorsque la nourriture atteint l’estomac, les muscles puissants de l’organe écrasent généralement la nourriture en morceaux plus petits et poussent les morceaux jusqu’à l’intestin grêle sans tracas. Mais chez les personnes souffrant de gastroparésie, ces muscles ralentissent ou cessent complètement de fonctionner (c’est pourquoi on parle aussi communément de paralysie de l’estomac), entraînant des retards dans la digestion.

Les symptômes de la gastroparésie varient, mais peuvent inclure : une sensation de satiété très rapide après un repas, des nausées, des vomissements, des ballonnements, des brûlures d’estomac et des douleurs abdominales. Plus la gastroparésie dure longtemps, plus il est probable que des symptômes graves tels qu’une déshydratation sévère, une malnutrition et une perte de poids involontaire apparaissent. Parfois, le retard provoqué peut également permettre aux aliments de s’agglutiner en une masse solide appelée bézoard, qui peut obstruer l’estomac et empêcher quoi que ce soit d’atteindre l’intestin grêle, une complication potentiellement mortelle. D’autres fois, les gens peuvent ressentir peu ou pas de symptômes.

La plupart des cas de gastroparésie sont considérés comme idiopathiques, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de cause claire. Mais il existe des facteurs de risque connus, comme le diabète et certains médicaments. Et au fil des années, les preuves ont été accumuler que les médicaments GLP-1 sont l’un de ces facteurs de risque. Les recherches les plus récentes proviennent de trois études préliminaires présenté le week-end dernier lors de la Digestive Disease Week 2024.

Deux de ces études ont révélé un risque sensiblement plus élevé d’être diagnostiqué avec une gastroparésie chez les personnes ayant reçu du GLP-1 par rapport à celles qui ne prenaient pas de médicaments, tandis que la troisième analysait la santé des personnes ayant reçu du GLP-1 et qui l’ont développé plus tard. D’anciens patients ont également commencé à poursuivre les créateurs d’Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound. Ces médicaments GLP-1 de nouvelle génération sont nettement plus efficaces dans le traitement de l’obésité que les options non chirurgicales précédentes. Les poursuites allèguent que la prise de ces médicaments a entraîné de graves complications, notamment une gastroparésie.

Une considération importante ici est que la gastroparésie semble être rare, même pour les utilisateurs de GLP-1. Dans l’une des études récentes menées par des chercheurs des hôpitaux universitaires de Cleveland, par exemple, 0,1 % des personnes obèses ayant reçu un médicament GLP-1 pour perdre du poids ont développé une gastroparésie six mois ou plus plus tard, contre 0,04 % des patients du même type qui n’avaient pas reçu de gastroparésie. Je n’ai pas prescrit de GLP-1. Cette rareté peut également aider à expliquer pourquoi les essais cliniques de ces médicaments GLP-1 n’ont pas réussi à établir un lien avec la gastroparésie, car il faudrait étudier de nombreuses personnes pour voir une tendance claire, même si elle était authentique.

De manière anecdotique, des médecins ont rapporté que l’arrêt de l’utilisation du GLP-1 aidait généralement à soulager la gastroparésie de leurs patients, bien que certaines personnes aient a continué ressentir des symptômes longtemps après avoir arrêté de prendre le médicament. Des changements de régime alimentaire ou certains médicaments peuvent également le traiter, mais les cas graves ou chroniques peuvent nécessiter des interventions plus drastiques comme Nutrition IV ou alimentation par sonde de jéjunostomieoù la nourriture liquide est envoyée à travers un tube inséré dans l’intestin grêle pour contourner l’estomac.

Actuellement, les médicaments GLP-1 comme Wegovy ne comportent pas d’étiquetage avertissant directement les gens du risque potentiel de gastroparésie, bien qu’ils notent que ces médicaments peuvent retarder la vidange gastrique, ce qui pourrait affecter l’absorption d’autres médicaments. Mais il est certainement possible que la FDA exige une mise à jour pour divulguer ce risque à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. L’automne dernier, l’agence mandaté un changement dans l’étiquette d’Ozempic mentionnant le risque potentiel d’iléus, ou blocage intestinal, à la suite de rapports d’événements indésirables, sans toutefois confirmer l’iléus comme effet secondaire.

Pour l’instant, la gastroparésie reste également un effet secondaire suspecté mais non confirmé de l’utilisation du GLP-1. Et même si cela peut être rare, il s’agit certainement d’une complication que les médecins et les patients devront surveiller lorsqu’ils prennent ces médicaments.