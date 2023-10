basculer la légende Mahmud Hams/AFP via Getty Images

L’attaque surprise contre Israël par le Hamas le 7 octobre a ramené le groupe militant sous les projecteurs. Lors de l’attaque, des combattants du Hamas ont piloté des parapentes depuis Gaza et ont utilisé des bulldozers pour percer des trous béants dans une barrière afin d’accéder au territoire israélien. Ils ont tué plus de 1 000 personnes et capturé au moins 100 otages.

L’attaque du Hamas était sans précédent. Un haut responsable du Hamas a déclaré à NPR que sa planification était gardée secrète. Depuis la création du Hamas il y a plus de trente ans, le groupe islamiste armé et radical a joué un rôle majeur dans le conflit israélo-palestinien. Voici quelques points clés :

Qu’est-ce que le Hamas ?

Le Hamas a été créé en 1987 au début du premier soulèvement palestinien, ou Intifada, contre Israël. Il s’agit d’une émanation des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite transnational qui s’est formé pour la première fois en Égypte. Le Hamas, acronyme arabe de « Mouvement de résistance islamique », veut créer un État palestinien. Il rejette tout accord de paix avec Israël, qu’il refuse de reconnaître.



Elle est considérée comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et un certain nombre d’autres pays occidentaux. “Le Hamas n’a qu’un seul objectif : détruire Israël et assassiner les Juifs”, Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi aux journalistes lors d’une conférence de presse en Israël.



basculer la légende Saïd Khatib/AFP via Getty Images

Le chef politique de l’organisation est Ismail Haniyeh, basé à Doha, au Qatar. Il a succédé au leader de longue date Khaled Meshaal. Le Département d’État américain a désigné Haniyeh est un terroriste, soulignant ses « liens étroits » avec la branche militaire du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam.

La branche militaire est actuellement supervisée par Marwan Issa, qui né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, et Mohammed Deif, qui serait le cerveau du dernier assaut sur Israël. Israël a déjà a tenté d’assassiner Deif.

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam sont responsables de nombreuses attaques contre Israël, notamment des attentats à la bombe et des tirs de roquettes, depuis les années 1990.

Le Département d’Etat dit que l’Iran fournit de l’argent et des armes au Hamas.

Le groupe islamiste est actif depuis longtemps dans la bande de Gaza, une petite enclave palestinienne située au bord de la mer Méditerranée et encerclée par Israël et l’Égypte. Il maintient également une présence – et une popularité – en Cisjordanie. En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives à Gaza et en Cisjordanie, mais a refusé de rejoindre un gouvernement de coalition avec le parti d’opposition Fatah – un élément clé de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le Hamas a ensuite pris le contrôle de la bande de Gaza.

En réponse aux attaques du Hamas et du Hezbollah basé au Liban, également soutenus par l’Iran, Israël a fortifié les écoles et les arrêts de bus, institué un système d’alarme codée, déployé un bouclier antimissile sophistiqué Dôme de Fer et construit une clôture de haute technologie pour arrêter les incursions à travers son territoire. frontière avec Gaza. Il a également imposé un blocus économique punitif et restreint les déplacements entre la bande de Gaza et Israël. Le Hamas a répondu en construisant une série de tunnels de contrebande.

Qu’espérait le Hamas avec cette attaque ?



basculer la légende Bernat Armangue/AP

La plupart des experts conviennent que l’attaque surprise était une offensive bien orchestrée qui a nécessité une planification considérable. Sans surprise, cela a déclenché des représailles massives, Israël lançant des frappes aériennes au plus profond de Gaza et promettant un « siège complet ».

Alors, qu’espérait le Hamas accomplir ?

Dans une interview accordée à NPR, Ali Barakeh, un haut responsable du Hamas basé au Liban, a déclaré que l’attaque du 7 octobre était intervenue en réponse aux « crimes israéliens contre le peuple palestinien à Jérusalem et en Cisjordanie » et pour « briser le blocus de Gaza ». Bande.” Il a ajouté que cela visait également à libérer des milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

Bien avant la dernière attaque contre Israël, le Hamas a déclaré qu’il voulait résister à l’occupation israélienne et se venger du raid israélien de 2021 sur le troisième lieu saint de l’islam, la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem. Les conditions dans la bande de Gaza se sont détériorées depuis l’imposition du blocus en 2007. La plupart des habitants de Gaza vivent dans la pauvreté et dépendent de l’aide. Le chômage est élevé.

Pour beaucoup au sein du Hamas, s’opposer à Israël est la raison d’être de l’organisation, explique Jonathan Panikoff, directeur de l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft à l’Atlantic Council. “Il y a un noyau dur au sein du Hamas qui est convaincu que c’est pour cela qu’ils vivent… pour quoi ils sont formés, ce qu’ils veulent faire.”

Il se peut également que le Hamas essaie de maintenir sa pertinence et que ses dirigeants regardent par-dessus leurs épaules – préoccupés par le fait qu’ils doivent encore montrer qu’ils peuvent mener le combat contre Israël, dit Panikoff, ancien officier adjoint du renseignement national pour le Moyen-Orient. . “Il y a encore plus de groupes djihadistes militants dans la bande de Gaza. Vous ne voulez pas [defections] à ces groupes”, dit-il.

La frappe du Hamas pourrait également servir de pierre de touche pour ceux qui souhaitent lutter contre Israël, estime C. Ross Anthony, économiste principal chez Rand Corp. et co-auteur de Alternatives dans le conflit israélo-palestinien. « Ils ont réussi à capturer des gens et à tuer des Israéliens comme jamais auparavant », dit-il. “Cela va donc inspirer les gens du Moyen-Orient, malheureusement, et probablement certains habitants de Cisjordanie.”

Bilal Saab, ancien responsable du Pentagone et aujourd’hui chercheur principal au Middle East Institute, dit qu’il ne pense pas que le Hamas s’attendait à ce que l’attaque conduise à un retrait israélien de la Cisjordanie ou à d’autres concessions territoriales. Au lieu de cela, les otages capturés par le Hamas au cours de l’opération sont un moyen d’arriver à ses fins, dit-il, donnant au groupe extrémiste « un espace de négociation avec les Israéliens » pour la libération d’une partie ou de la totalité des milliers de Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Les otages vont « compliquer considérablement » [military] opérations pour les Israéliens”, dit Panikoff.

Dennis Jett, ambassadeur américain à la retraite et professeur d’affaires internationales à l’Université d’État de Pennsylvanie, affirme que le Hamas a appris une leçon importante après l’enlèvement du soldat des Forces de défense israéliennes Gilad Shalit en 2006. Cinq ans plus tard, Shalit a été remis en échange de plus de 1 000 Palestiniens et prisonniers. Prisonniers arabes israéliens détenus par Israël.

“Cela”, dit Jett, “n’a pas échappé au Hamas”.

Quel est le soutien du Hamas parmi les Palestiniens ?

Suite au conflit Israël-Gaza de 2021, un sondage d’opinion menée par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza a montré une augmentation spectaculaire du soutien au Hamas.

Dans le sondage, 53 % des 1 200 Palestiniens interrogés ont déclaré qu’ils estimaient que le Hamas était « le plus méritant de représenter et de diriger le peuple palestinien ». En revanche, seulement 14 % ont dit la même chose du Fatah.