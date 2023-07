Ce qu’il faut savoir sur le football australien avant la Coupe du monde

Le moment est presque à portée de main, la Coupe du monde féminine est presque là et ceux qui font le pèlerinage Down Under pour regarder atterrir en nombre croissant. Et si vous faites partie de ceux qui se dirigent vers Oz pour le tournoi, ou qui cherchent simplement à se démarquer dans le chat de groupe, alors ESPN vous propose un guide du football à travers l’Australie, avec un peu de Nouvelle-Zélande également.

Une très brève histoire du football féminin en Australie

Des rapports existent concernant la formation d’équipes « féminines » en Nouvelle-Galles du Sud dès 1903, mais le premier match public de football entre équipes féminines qui a été confirmé a eu lieu à Brisbane en 1921, lorsqu’un North Brisbane XI a battu un South Brisbane XI. 2-0 à ce qui est maintenant connu sous le nom de Gabba devant plus de 10 000 personnes. La première équipe féminine officiellement formée d’Australie, les LaTrobe Ladies , a été fondée peu de temps après, tandis que des rapports faisaient état de matchs se déroulant en Nouvelle-Zélande au même moment. Les deux pays faisant partie de l’Empire britannique, cependant, la décision de 1921 de l’Association anglaise de football a effectivement refusé aux femmes la possibilité de jouer au football organisé pendant un demi-siècle, étouffant tout sentiment d’élan naissant.

Dans les années 1970, cependant, le changement était en marche. En août 1974, les premiers championnats nationaux de football féminin ont eu lieu à Sydney, avec des équipes de NSW, Victoria, Australie occidentale et Queensland. Des réunions au cours de cette semaine ont conduit à la création de l’Association australienne de football féminin (AWSA) et un an plus tard, une équipe australienne a participé à des championnats féminins asiatiques non officiels.

La première équipe officiellement reconnue par Football Australia a pris le terrain en 1978 lors d’un tournoi mondial féminin sur invitation, jouant une série d’internationaux « B » contre des équipes de clubs, avant de jouer leur premier international officiel l’année suivante contre la Nouvelle-Zélande au Seymour Shaw Park à Sydney. , le match se terminant par un match nul 2-2.

L’Australie était alors l’une des 12 nations qui ont participé à un tournoi sur invitation féminin de la FIFA en 1988 – un précurseur expérimental de la première Coupe du monde féminine officielle – mais ils ont ensuite raté une place dans la première Coupe du monde féminine officielle lorsqu’ils ont perdu à la différence de buts contre la Nouvelle-Zélande en Coupe d’Océanie. L’Australie prendrait ensuite le dessus sur la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe d’Océanie 1995 – sa première pièce d’argenterie continentale – pour se qualifier pour la Coupe du monde féminine 1995 et lancer une course dans laquelle elle s’est qualifiée pour chaque itération depuis.

Quelle est la meilleure ligue féminine d’Australie ?

Les meilleurs vols féminins australiens et néo-zélandais ne font qu’un: les A-Leagues comptent des équipes australiennes et Wellington Phoenix, basé à Kiwi, parmi eux. Fonctionnant sans système de promotion et de relégation, similaire à la MLS et à la NWSL américaines, les franchises des A-Leagues fonctionnent selon un modèle à un club dans lequel elles alignent des équipes masculines et féminines dans les compétitions A-League Men et A-League Women. respectivement.

La première saison ALW a eu lieu en 2008-09 sous la direction de la Football Federation Australia (maintenant Football Australia), avec huit équipes jouant une saison de 10 rounds et comblant le vide laissé lorsque la Women’s National Soccer League s’est effondrée aux côtés de son homologue masculin. en 2004.

Après de nombreuses années de combats acharnés entre diverses parties prenantes sur l’avenir de la ligue, les opérateurs actuels des A-Leagues – les Australian Professional Leagues (APL) – ont pris le contrôle des compétitions en 2021.

Il y a eu un début de vie difficile à la tête de l’APL, l’impact de la pandémie de COVID-19 mettant à rude épreuve la ligue et ses finances. Les choses ont ensuite commencé de manière assez prometteuse en 2022-23, seulement pour que les tensions entre les administrateurs et les supporters atteignent un point d’ébullition suite à une décision soudaine et surprise de rompre avec une tradition d’attribution des droits d’hébergement des grandes finales des ligues sur le mérite sportif et de vendre à la place. à l’agence de tourisme NSW Destination NSW pendant trois saisons. Le mécontentement concernant la visibilité, les conditions de travail, la programmation et l’engagement des fans sont également des problèmes qui persistent.

Néanmoins, bien qu’il subsiste un déficit de confiance entre la ligue et ses principaux supporters, l’APL a apporté une contribution significative au football féminin depuis qu’elle en a pris le contrôle. Après avoir admis Western United en 2022-23, l’entrée des Central Coast Mariners en 2023-24 verra l’ALW s’étendre à 12 équipes et, dans une première pour l’un des principaux sports de « football » australiens (Rugby Union, Rugby League, Australian Rules et football) participent à une saison complète à domicile et à l’extérieur.

En outre, l’APL passera à 14 clubs dans les années à venir, et prévoit de doubler le nombre d’équipes basées en Nouvelle-Zélande dans la compétition – Auckland nommé aux côtés de Canberra (qui absorbera la place de la seule équipe autonome de l’ALW Canberra United ) comme ville d’expansion ciblée pour la saison 2024-25.

Pour la plupart, les joueurs de l’ALW ont encore besoin de revenus secondaires pour compléter leur football et beaucoup jouent encore dans leurs compétitions locales de Premier League nationale féminine (NPLW) hors saison mais, grâce à une CBA de cinq ans négociée entre la ligue et le syndicat des joueurs Professional Footballers Australia, le salaire minimum d’un joueur ALW est passé de 16 344 $ AU à 20 608 $ AU pour la saison 2022-23 et augmentera parallèlement à l’expansion des ligues à 25 000 $ AU en 2023-24. Le professionnalisme à temps plein est la prochaine frontière de la ligue.

Qui dois-je connaître de la A-League Women ?

Le Sydney FC est l’équipe ALW la plus titrée de l’histoire de la compétition et a réalisé un doublé Premiership-Championship lors de la dernière saison : en battant Western United 4-0 au Parramatta Stadium de Sydney. Speedster Cortnee Vine a commencé ce match pour les Sky Blues et devrait également commencer pour Matildas de Tony Gustavsson à la WWC.

Remportant la médaille Julie Dolan en tant que meilleure joueuse de la ligue pour son travail avec Melbourne Victory alors qu’elle était prêtée par Racing Louisville, Alex Chidiac s’est également frayé un chemin dans l’équipe WWC des Matildas à l’arrière de son jeu ALW, tout comme la défenseuse des Western Sydney Wanderers Clare. Hunt, qui a débuté aux côtés d’Alanna Kennedy lors du dernier match de préparation de l’Australie contre la France vendredi dernier. La cheville ouvrière du milieu de terrain Katrina Gorry a également passé du temps avec Brisbane Roar avant d’écourter sa saison pour revenir du côté suédois de Vittsjo GIK.

Chaque membre de l’équipe Matildas WWC à un moment ou à un autre de son développement a joué dans l’ALW – comme on peut s’y attendre de la première ligue nationale d’un pays de football relativement avancé – mais depuis la fin de sa saison 2019-20, quand Steph Catley a mené Melbourne City à un titre, c’est devenu plus un terrain d’essai pour les futurs Matildas.

Dans le passé, Matildas et les stars internationales profitaient souvent de la nature consécutive des saisons des deux ligues pour partager leur temps entre la NWSL américaine et l’ALW, offrant ainsi beaucoup de puissance et de qualité à la ligue. La couronne de City en 2020, par exemple, comprenait sept Matildas, l’internationale kiwi Rebekah Stott, la représentante du Japon Yukari Kinga et la star écossaise Claire Emslie dans son onze de départ.

Maintenant, cependant, la montée en puissance des ligues européennes bien dotées et entièrement professionnelles a vu une grande partie de ce talent, en particulier les Matildas seniors, se diriger vers le continent et la durée croissante de la saison ALW se heurtera de plus en plus aux horaires des clubs de la NWSL. .

Ceci, combiné à l’expansion créant plusieurs listes de nouveaux postes à pourvoir, a vu le profil d’âge de l’ALW chuter de façon spectaculaire ces dernières années, ainsi qu’un indice d’un changement dans le type d’acteurs internationaux qui pourraient chercher à déménager vers le bas. ; Les importations de Western United, Hillary Beall et Sydney Cummings, sont arrivées dans l’ALW en tant que types marginaux de la NWSL, uniquement pour enregistrer des saisons exceptionnelles et augmenter leurs stocks.





Que se passe-t-il d’autre dans le football australien ?

Les A-Leagues se jouent pendant l’été de l’hémisphère sud, ce qui les aligne sur les ligues majeures européennes et garantit qu’elles n’ont pas eu besoin d’être suspendues pendant la durée de la WWC.

Cependant, les compétitions hivernales, semi-professionnelles et amateurs de la NPL et de la ligue d’État à travers le pays se poursuivront pendant que la WWC arrive en ville – leur nature soutenue par la communauté et les problèmes de disponibilité du terrain et des joueurs s’ils poussent trop loin dans l’été. rendant la pause non viable.

De plus, la Coupe d’Australie, une compétition à élimination directe masculine à l’échelle nationale semblable à la FA Cup d’Angleterre, disputera deux matches éliminatoires basés sur l’ALM et ses huitièmes de finale dans les semaines à venir. Football Australia a lancé une Coupe d’Australie féminine prévue pour 2024 en grande pompe en mars, mais la récente publication du calendrier des matchs nationaux de l’année prochaine par la fédération ne faisait aucune mention de la compétition.

S’adressant à ESPN, le PDG de Football Australia, James Johnson, a déclaré que la nature continue de ces compétitions ajouterait une autre couche de football à la disposition des fans déjà engagés par les procédures de la WWC, aidant à capitaliser sur tous les regards tournés vers le jeu mondial dans le mois à venir. Il a également précisé que même si l’ampleur de l’implication avait rendu les choses difficiles, Football Australia avait travaillé avec des fédérations membres basées dans les États, qui contrôlent leurs NPL locales et leurs ligues d’État, pour essayer d’éviter les affrontements avec les matchs locaux de la WWC, en particulier ceux impliquant les Matildas.

Que se passe-t-il d’autre dans les grands sports australiens ?

Alors que les A-Leagues pourraient être en hibernation, les deux plus grands sports du pays – l’AFL et la LNR – sont en plein milieu de leurs saisons et resteront en jeu tout au long de la WWC.

Pour la LNR, qui joue également sur un terrain rectangulaire et comprend plusieurs équipes dont les terrains sont utilisés comme sites WWC ou bases d’entraînement, cela a forcé le déplacement de plusieurs matchs d’équipe pendant le tournoi vers des terrains interétatiques, régionaux et non traditionnels. pour la durée du tournoi.

L’AFL, cependant, jouant sur des sites ovales, n’a perdu aucun de ses stades ou sites d’entraînement au profit de la Coupe du monde féminine et jouera tout au long du tournoi sans ajustement.

En Europe, l’équipe féminine australienne de cricket conclura sa série Ashes avec l’Angleterre au début de la Coupe du monde féminine, mais les hommes joueront des tests à Old Trafford et à The Oval pendant toute la durée du tournoi.