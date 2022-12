Ce qu’il faut savoir sur le crédit d’impôt pour enfants débattu au Congrès

Les parents bénéficient-ils maintenant d’un crédit d’impôt pour enfants ?

Oui. Cette année d’imposition, c’est un maximum de 2 000 $ par enfant par année. Lorsque les réductions d’impôts Trump expireront en 2025, le crédit devrait revenir à son niveau précédent de 1 000 $ par enfant.

Les parents doivent gagner plus de 2 500 $ par an pour obtenir n’importe quel montant du crédit et commencer à recevoir le montant total lorsqu’ils gagnent entre 23 000 $ et environ 29 000 $, selon l’état de la demande. Le crédit commence à diminuer lorsque les parents mariés gagnent plus de 400 000 $ par année, ou 200 000 $ pour les parents seuls.